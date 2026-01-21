V Horní Malé Úpě se při lyžování vážně zranilo dítě, patrně narazilo do stromu

  15:53
U vážně zraněného dítěte v Horní Malé Úpě v Krkonoších zasahovali ve středu zdravotničtí záchranáři. Po poledni patrně narazilo do stromu, do nemocnice jej přepravil vrtulník.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: kamery HD Internet

„Osobu mladší patnácti let jsme po ošetření ve vážném stavu přepravili letecky do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. K úrazu mělo dojít nárazem do stromu,“ sdělila mluvčí krajských zdravotnických záchranářů Lucie Hanušová.

S ohledem na věk pacienta však odmítla uvést bližší podrobnosti.

Bezvládný lyžař ležel uprostřed sjezdovky na Ještědu, k záchraně pomohla náhoda

Podle serveru Novinky.cz vrtulník přistál přímo na hlavní sjezdovce na Pomezních Boudách. Lyžař se ocitl v lese poté, co se srazil s jiným.

Nejčtenější

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Prostitutku zardousil a posypal žíravinou, přesto vrah uspěl s žádostí o nižší trest

Muž u Krajského soudu v Hradci Králové čelí obžalobě z vraždy prostitutky. (6....

Za vraždu prostitutky v Hradci Králové z předloňského listopadu dnes Vrchní soud v Praze snížil Tomáši Suchánkovi trest z 18 let na 13,5 roku vězení. Obžaloba muže vinila ze zvlášť surové a trýznivé...

Sparta po třech prohrách zabrala, Hradec padl v Boleslavi. Liberec přestřílel Motor

Tomáš Fořt se raduje z gólu do sítě Hradce Králové.

Tři duely nabídl úterní program hokejové extraligy. Úvodní dohrávku 39. kola zvládla lépe Mladá Boleslav, která porazila zásluhou dvougólového Fořta na domácím ledě Hradec 2:0. V druhé úterní...

Ivanské jezero nedáme. Tisíce lidí už podepsaly petici proti zbourání hráze

Hráz Ivanského jezera potřebuje opravu. (26. července 2025)

Obyvatelé Rychnova nad Kněžnou se nechtějí vzdát oblíbeného výletního místa v lesoparku Včelný. Tamní Ivanské jezero, které existuje na Javornickém potoce již téměř 120 let, zvažuje Povodí Labe...

Po D11 uhánělo auto v protisměru. Vůči policii si řidič dovolil drzý manévr

Řidič na D11 jel v protisměru

Řidiče na hradecké dálnici D11 překvapilo ve čtvrtek v noci auto jedoucí v protisměru. Jeho šofér nereagoval na výzvy policie a pokračoval v cestě. Když ho hlídka podruhé dojela, zahlédla vůz, jak...

21. ledna 2026  15:53

Z bioplynové stanice unikly tisíce kubíků tekutého hnojiva, do potoků se nedostalo

Hasiči zasahují u uniklého digestátu z bioplynové stanice v Dobrušce. (21....

Z bioplynové stanice v Dobrušce na Rychnovsku ve středu ráno unikly tisíce metrů krychlových tekutého hnojiva. Hasiči postavili provizorní hráze z hlíny a povodňových pytlů, aby se takzvaný digestát...

21. ledna 2026  10:58,  aktualizováno  12:36

Uklouzaný led i změněné trasy. Musheři vyrazili za svitu pochodní na hřebeny hor

Start závodu Šediváčkův long, kategorie na 300 kilometrů (20. ledna 2026)

V Orlických horách začal v úterý večer 28. ročník závodů psích spřežení Šediváčkův long. Na třísetkilometrovou trasu vyrazilo osm musherů a dva bikeři. Kratší dvousetkilometrová kategorie, kde je asi...

21. ledna 2026  10:23

V novoměstských kasárnách vznikla první stavba, hendikepovaní získají nový domov

Interiér komunitního domova pro zdravotně postižené v Novém Městě nad Metují na...

Přeměna někdejších hraničářských kasáren v Novém Městě nad Metují na Náchodsku má první výsledky. Kraj tu dokončil novostavbu domova pro mentálně hendikepované za 125 milionů korun. Bezbariérová...

20. ledna 2026  17:39

Policii ujížděl šestnáctiletý hoch se zákazem řízení, byl pod vlivem a naboural

Policii ujížděla Audi s mladíkem bez řidičáku

Teprve šestnáctiletý řidič ujížděl u Červeného Kostelce na Náchodsku policejní hlídce, která ho chtěla zastavit kvůli rychlé jízdě. Ukázalo se, že mladík navíc před jízdou pil alkohol a měl soudem...

20. ledna 2026  15:37

Referendum o infocentru u vstupu do skal zastupitelé odmítli, ve hře je soudní spor

Informační centrum Teplické skály. Návrh z roku 2022 platí, ale s betonovou...

Přestože zastupitelé Teplic nad Metují na Náchodsku odmítli referendum o stavbě infocentra u vstupu do tamních skal, ve městě už se formuje další snaha o plebiscit. Přípravný výbor sbírá podpisy pro...

19. ledna 2026  14:35

Hradecký Pour zmrazil Plzeň vítězným gólem, i tak mu fanoušci tleskali

Plzeňský brankář Nick Malík čelí pokusu Jakuba Poura z Hradce Králové.

Vítěznou trefu neslavil, jen u střídačky si poplácal se spoluhráči. Z respektu ke klubu, kde vyrůstal a který ho posunul do extraligy. Ale uvnitř hokejový útočník Jakub Pour, jediný úspěšný exekutor...

19. ledna 2026  12:06

Obce hájí radary větší bezpečností. Nesouhlasí, aby pokuty inkasoval stát

Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové

Hradec Králové i další města a obce protestují proti tomu, aby zisk z radarů měřících a pokutujících rychlost plynul státu. Počítá s tím návrh programového prohlášení nové vlády. Obce argumentují, že...

19. ledna 2026  9:24

