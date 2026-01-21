V Horní Malé Úpě se při lyžování vážně zranilo dítě, patrně narazilo do stromu

„Osobu mladší patnácti let jsme po ošetření ve vážném stavu přepravili letecky do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. K úrazu mělo dojít nárazem do stromu,“ sdělila mluvčí krajských zdravotnických záchranářů Lucie Hanušová.
S ohledem na věk pacienta však odmítla uvést bližší podrobnosti.
|
Bezvládný lyžař ležel uprostřed sjezdovky na Ještědu, k záchraně pomohla náhoda
Podle serveru Novinky.cz vrtulník přistál přímo na hlavní sjezdovce na Pomezních Boudách. Lyžař se ocitl v lese poté, co se srazil s jiným.