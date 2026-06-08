Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Hoch byl po pádu z kola v bezvědomí. Co udělali kamarádi, na to nezapomenu, říká záchranář

Autor:
  16:05
Parta hochů nenechala na holičkách kamaráda, který po pádu z kola zůstal v bezvědomí. Přivolali mu záchranáře, příkladně se starali o něj i jeho věci. Dojemný příběh z terénu sdílel lékař letecké záchranné služby Marek Dvořák, který na sociálních sítích coby influencer propaguje první pomoc.
Fotogalerie4

MUDr. Marek Dvořák, Ph.D., MBA, pracuje u pozemní i letecké záchranné služby v Hradci Králové a částečně i na oddělení urgentního příjmu dospělých Fakultní nemocnice v Motole. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Lékař létá k zásahům s posádkou z Hradce Králové. Úraz se nedávno stal chlapci na kole v blíže nespecifikované lokalitě.

„Když jsme přistáli, čekalo mě něco, na co asi nezapomenu. Kolem zraněného kluka stáli jeho kamarádi. Mohlo jim být tak osm, deset, dvanáct let. Prostě parta kluků, která ještě před chvílí jezdila na kolech a řešila úplně jiné starosti než vrtulník a záchranku. A víte co? Oni neutekli,“ líčil záchranář.

MUDr. Marek Dvořák, Ph.D., MBA, pracuje u pozemní i letecké záchranné služby v Hradci Králové a částečně i na oddělení urgentního příjmu dospělých Fakultní nemocnice v Motole.
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje (ilustrační snímek)
Marek Dvořák
MUDr. Marek Dvořák, Ph.D., MBA, pracuje u pozemní i letecké záchranné služby v Hradci Králové a částečně i na oddělení urgentního příjmu dospělých Fakultní nemocnice v Motole.
4 fotografie

„Jeden volal 155. Ostatní byli u kamaráda. Mluvili na něj. Zaklonili mu hlavu, přikryli ho mikinami. Ukazovali nám, kde přesně leží. A zatímco my jsme se starali o něj, oni se starali o všechno ostatní. O kolo, batoh, jeho věci, o sebe navzájem. Když jsme ho nakládali do vrtulníku, bylo na nich vidět, jak se bojí, ale přesto tam stáli a poslouchali s jediným zájmem – aby byl kamarád v pořádku,“ všímal si Marek Dvořák.

Lékař tvrdí, že přesně to byla možná ta nejdůležitější první pomoc, kterou lze někomu v nouzi dát.

Dívka po bouračce nedýchala, zachránili ji manželé odcházející z návštěvy

„Ne zmizet. Neotočit se zády. Neříct si, že to vyřeší někdo jiný, ale držet při sobě. Hrdinové nejsou jen ve filmech. Někdy jsou to obyčejní kluci z východních Čech, kterým je deset let, mají špinavé tenisky, odřená kolena a rozklepaný hlas, když mluví s operátorkou na lince 155. A přesto udělají všechno správně,“ píše na svém Facebooku lékař, že na partu malých kluků byl opravdu pyšný. Za to, jak se zachovali, jim také poděkoval.

Lékař pracuje u pozemní i letecké záchranné služby v Hradci Králové a částečně i na oddělení urgentního příjmu dospělých Fakultní nemocnice v Motole.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Úspěšná premiéra Aviatické pouti v Hradci Králové. Podívejte se na to nejlepší

Jeden z největších leteckých dnů v České republice – 34. ročník Aviatické pouti se konal poprvé na letišti v Hradci Králové, kam se po mnoha letech konání přesunul z Pardubic. Je třeba potvrdit, že...

OBRAZEM: Stíhačky, akrobaté i ukázka bitvy. Hradecké nebe patřilo letadlům

Aviatická pouť

Desetitisíce diváků přilákal o víkendu 34. ročník Aviatické pouti, která se poprvé konala na letišti v Hradci Králové. Lidé v sobotu i v neděli prakticky zaplnili prostor kolem přistávací dráhy,...

OBRAZEM: Příroda, kempy i pláže. Okolo přehrady Rozkoš otevřeli nový cyklookruh

Nová cyklostezka kolem vodní nádrže Rozkoš u České Skalice.

Po víc než šestnácti letech od prvních plánů se v sobotu otevřel kompletně dokončený cyklookruh kolem přehrady Rozkoš u České Skalice na Náchodsku. Devatenáct kilometrů převážně nových asfaltek...

Česká jednička pro draft. Statný střelec má kanadskou přítelkyni a miluje šipky

Premium
Adam Novotný kontroluje puk ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Na první pohled nevypadá jako jeden z dospívajících výrostků mířících na draft do NHL, kteří ještě potřebují notně zesílit. Hokejový útočník Adam Novotný je pořízek, o něhož se mezi mantinely...

„Mučil družku, chtěl ji i upálit. Po nocích se střílelo.“ Obec na Trutnovsku obchází strach

Premium
V bývalém pískovcovém lomu sv. Klimenta mezi Stanovicemi a Kuksem se konají...

Kriminalisté vyšetřují závažný incident mezi mužem a ženou, kvůli němuž zasahovali v obci na Trutnovsku. Jednoho člověka zadrželi a obvinili, je ve vazbě. Podle zdroje iDNES.cz jde o vymahače, který...

Hoch byl po pádu z kola v bezvědomí. Co udělali kamarádi, na to nezapomenu, říká záchranář

MUDr. Marek Dvořák, Ph.D., MBA, pracuje u pozemní i letecké záchranné služby v...

Parta hochů nenechala na holičkách kamaráda, který po pádu z kola zůstal v bezvědomí. Přivolali mu záchranáře, příkladně se starali o něj i jeho věci. Dojemný příběh z terénu sdílel lékař letecké...

8. června 2026  16:05

Řidič si to s autem namířil do fontány, po nárazu se převrátilo

Auto skončilo na boku vedle fontány na hradecké Benešově třídě. (6. června 2026)

Posádka osobního auta v sobotu ráno nabourala na Benešově třídě v Hradci Králové. Vůz narazil do kašny v opravené části bulváru a zůstal stát na boku. Hasiči a zdravotníci vyprostili dva zraněné,...

8. června 2026  10:44

Česká jednička pro draft. Statný střelec má kanadskou přítelkyni a miluje šipky

Premium
Adam Novotný kontroluje puk ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Na první pohled nevypadá jako jeden z dospívajících výrostků mířících na draft do NHL, kteří ještě potřebují notně zesílit. Hokejový útočník Adam Novotný je pořízek, o něhož se mezi mantinely...

7. června 2026

Majitelé plní hrad pohádkami. Děti čeká lehce výchovná Dentalína i Bordelinda

Návštěvu Starých Hradů oceňují hlavně rodiny s dětmi. (8. května 2026)

Zvenku se od ostatních památek příliš neliší, při vstupu je rozdíl patrný okamžitě. Hrad a zámek Staré Hrady na Jičínsku obydlely stovky pohádkových postav: čarodějové, lesní skřítci, draci, vodníci,...

7. června 2026  7:07

OBRAZEM: Příroda, kempy i pláže. Okolo přehrady Rozkoš otevřeli nový cyklookruh

Nová cyklostezka kolem vodní nádrže Rozkoš u České Skalice.

Po víc než šestnácti letech od prvních plánů se v sobotu otevřel kompletně dokončený cyklookruh kolem přehrady Rozkoš u České Skalice na Náchodsku. Devatenáct kilometrů převážně nových asfaltek...

6. června 2026  16:22

Festival Landscape oživí opomíjená zákoutí, v centru Hradce vyrostla květinová oáza

Dřevěná květinová oáza na Ulrichově náměstí je součástí festivalu Landscape.

Mezinárodní festival krajinářské architektury a umění ve veřejném prostoru Landscape se poprvé představuje v Hradci Králové. Až do září promění ulice, parky, opomíjená místa i kulturní instituce v...

6. června 2026  7:17

Úspěšná premiéra Aviatické pouti v Hradci Králové. Podívejte se na to nejlepší

Jeden z největších leteckých dnů v České republice – 34. ročník Aviatické pouti se konal poprvé na letišti v Hradci Králové, kam se po mnoha letech konání přesunul z Pardubic. Je třeba potvrdit, že...

6. června 2026

Najdete ho u Krpálků i na Hradě, pískovec z Podkrkonoší spojuje nejen památky

Premium
Tomáš Hrdina, Hrdina & České pískovce

Pražský hrad, hospitál Kuks, lázně Běloves nebo Dómský pahorek s katedrálou sv. Štěpána v Litoměřicích. Stovky kilometrů vzdálená místa spojuje materiál, s nímž restaurátoři pracují: pískovec z...

5. června 2026

„Mučil družku, chtěl ji i upálit. Po nocích se střílelo.“ Obec na Trutnovsku obchází strach

Premium
V bývalém pískovcovém lomu sv. Klimenta mezi Stanovicemi a Kuksem se konají...

Kriminalisté vyšetřují závažný incident mezi mužem a ženou, kvůli němuž zasahovali v obci na Trutnovsku. Jednoho člověka zadrželi a obvinili, je ve vazbě. Podle zdroje iDNES.cz jde o vymahače, který...

5. června 2026  17:49

Vamberecká krajka má evropskou ochranu. Jako první řemeslný výrobek v Česku

Výstava Umění a design manželů Sedláčkových / Krajka pro Marii připomíná do...

Vamberecká krajka získala evropskou zeměpisnou ochranu jako první řemeslný výrobek v Česku. Označení má podpořit prestiž tradičního krajkářství v Orlických horách a Podorlicku a zároveň zákazníkům...

5. června 2026  14:16

Klusáčka titul hradeckých dorostenců nadchl: Kluci udělali neuvěřitelný pokrok

Trenér Zbrojovky Brno Luděk Klusáček dává pokyny svěřencům během zápasu s...

Co prožívá trenér, který toho má ve fotbale tolik za sebou, ale až na prahu šedesátky se dočká mistrovského titulu? Byť „jen“ v dorostenecké soutěži, kterou však vyhraje poté, co tým před sezonou...

5. června 2026  8:21

Opilci zakázali jízdu, hned byl zase za volantem. Neuměl chodit ani mluvit

Opilý řidič v Jaroměři přes zákaz znovu řídil

Opilý šofér v Jaroměři na Náchodsku se odmítal vzdát volantu. Policisté mu v noci u benzinky zakázali další jízdu, protože nadýchal přes dvě promile alkoholu, o deset minut později ho však přistihli,...

4. června 2026  16:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.