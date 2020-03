Cyklistce s rouškou se zamlžily brýle a havarovala. Poranila si rameno

„Čtyřiapadesátiletou ženu jsme s poraněním ramene převezli na urgentní příjem Fakultní nemocnice Hradec Králové,“ řekl Novák.

Zdravotnická záchranná služba v Královéhradeckém kraji kromě zásahů u nehod a úrazů všeho druhu denně vyjíždí také k odběrům vzorků pro testování pacientů na onemocnění COVID-19 a někdy také k nemocným s touto nákazou.

„K potvrzené nákaze COVID-19 vyjíždí biohazard tým, který jede v plné ochranně. Má výhodu, že má sofistikované masky, které se nemlží. Horší je to u jednoduššího stupně ochrany, který záchranáři používají. V kombinaci s respirátorem to je komplikující faktor. Ochranné brýle se mají tendenci mlžit, o dioptrických ani nemluvě. Při ošetřování pacienta to může být problém,“ řekl Novák.

Návodů, jak mlžení brýlí omezit, je celá řada. „Univerzální recept na to není. Mám vyzkoušené, když se brýle potřou tuhým mýdlem, jako když se voskují lyže. Mýdlo se rozetře a nakonec vyleští hadříkem do průhledna. To trochu pomáhá,“ dodal Novák.