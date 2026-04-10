Chystané větrníky u Úpice po dvou letech narazily, odpůrci chtějí referendum

Tomáš Plecháč
  10:45
Tři až pět větrných elektráren chce společnost ČEZ Obnovitelné zdroje postavit v Radči u Úpice na Trutnovsku. Přes 200 metrů vysoké turbíny mají vyrůst necelý kilometr od nejbližších domů. Řada místních je proti, odpůrci projektu sbírají podpisy pro vyhlášení referenda. Město Úpice by v budoucnu mimo jiné z pronájmu pozemků inkasovalo desítky milionů korun.
Pohled na dva větrníky u Radče z louky nad Studencem. Vizualizace je součástí pohledové studie v prezentaci Potenciál rozvoje větrných elektráren z dubna 2024. | foto: ČEZ Obnovitelné zdroje

Energetická firma chce větrný park postavit na městských a zčásti na soukromých pozemcích, zastupitelé již schválili pořízení změny územního plánu.

„V této oblasti jsou vhodné větrné podmínky, každá z turbín by ročně vyrobila elektřinu pokrývající spotřebu čtyř tisíc domácností,“ uvádí Šárka Lapáčková Beránková, mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy. Podle ní nejsou v Radči pro rozvoj větrných elektráren žádná omezení a je možné s velkou rezervou dodržet hygienické limity, například pro hluk.

Boj o větrníky kousek za domem. Stát řeší, kde mohou obří elektrárny stát

Povolovací proces je teprve na začátku, zabere však několik let. „Ověřujeme větrný potenciál lokality, zajišťujeme vhodné pozemky a chystáme se zahájit roční biomonitoring ptáků a netopýrů včetně studie na krajinný ráz. Další expertní studie budou následovat,“ popisuje Beránková.

Projekt čeká posouzení vlivu koncepce na životní prostředí, takzvaný proces SEA. Datum, kdy by se větrný park měl realizovat, mluvčí nesdělila. „Vše záleží na průběhu povolovacího procesu,“ říká. Počet turbín, jejich konkrétní umístění i jejich parametry se podle ní ještě mohou změnit.

Bude potřeba 900 podpisů

Řada obyvatel Úpice a místní části Radeč má jasný názor. Podle nich je oblast poměrně hustě osídlená a větrníky, které mají být 800 metrů od nejbližších domů, budou mít negativní dopad na život.

„Zatímco v Bavorsku je stanovena vzdálenost desetinásobku výšky větrné elektrárny od nejbližších domů, u nás nebude dodržena ani třetinová. Lidé tak velmi silně pocítí nejen průběh stavebních prací, ale i stroboskopický efekt, zvukovou zátěž a samozřejmě i znehodnocení estetického krajinného rázu,“ jmenuje Ondřej Straka, zakladatel iniciativy Úpicko bez větrných gigantů.

Sdružení usiluje o vypsání referenda, v současnosti sbírá podpisy pro jeho vyhlášení. Získat je potřebuje od dvou pětin oprávněných voličů, tedy v případě téměř šestitisícové Úpice od asi 900 lidí. Facebookový profil iniciativy má víc než tisíc sledujících.

Dva roky stará smlouva

Zastupitelé přitom už před dvěma lety schválili smlouvu o spolupráci se společností ČEZ Obnovitelné zdroje, letos v únoru město zveřejnilo záměr pronajmout pozemky v Radči.

Za necelý měsíc lidé zaslali téměř 600 námitek, opakují se v nich argumenty jako zhoršení kvality bydlení, snížení cen nemovitostí nebo poškození krajinného rázu.

„Nájemní smlouvy jsou už podepsané, když to dobře půjde, tak příští rok by mohla být hotova změna územního plánu,“ říká starosta Úpice Petr Hron (nestraník, LES). Podle něj město zatím nemá důvod v projektu nepokračovat, kritické hlasy nepovažuje za většinový názor obyvatel Úpice.

Odpor veřejnosti začal sílit se založením iniciativy Úpicko proti větrným gigantům. Podle Ondřeje Straky do té doby o záměru téměř nikdo nevěděl: „Uskutečnila se pouze jediná debata, která byla velmi manipulativně nazvána Beseda o obnovitelných zdrojích, nevyplývalo tak z toho, že se jedná o záměr pro Úpici. Zúčastnilo se jí tehdy asi osm lidí.“

Starosta Úpice to odmítá: „Záměr řešíme od roku 2023, prošlo to komisemi, několikrát jsme ho projednávali na zastupitelstvu a setkali jsme se také s okolními starosty. Myslím si, že transparentnější to už být nemohlo. Problém je v tom, že lidé, kteří to dnes kritizují, se o to předtím nezajímali.“

Odhadovaná doba životnosti elektráren je 25 let. Město by díky účasti na projektu mimo jiné z pronájmu pozemků mohlo získat až sto milionů korun, každý rok tři až pět milionů. Přesné podmínky spolupráce zatím nebyly schváleny.

Pro rozpočet šestitisícové Úpice by to byla vítaná vzpruha, přísun peněz z provozu větrníků by umožnil navýšit investice. Pro letošek město počítá s rozpočtovými příjmy ve výši 175 milionů korun.

„Budou tam tak jako tak“

ČEZ si pro větrníky v Radči vybral také další pozemky. „Zčásti jsme oslovili i soukromé vlastníky,“ potvrzuje mluvčí energetické firmy.

Oblast se navíc nachází ve zvažované akcelerační zóně. Pokud je stát vyhlásí, bude v nich výstavba větrných a solárních elektráren výrazně rychlejší a administrativně méně náročná. Pro Úpici by to však pravděpodobně znamenalo menší příjem do obecní pokladny.

„Elektrárny tam budou stát tak jako tak. Teď se hraje o to, jestli z toho město něco bude mít, nebo ne,“ přiznává starosta.

Se vznikem akceleračních zón počítá zákon o urychlení užívání obnovitelných zdrojů energie, který loni schválila vláda. Na systém zón jsou navázány peníze z Evropské unie.

Výstavba větrníků rozděluje místní a chalupáře, vyrůst mají u Babiččina údolí

Radeč není jediným místem na hranici Trutnovska a Náchodska, kde by mohly vzniknout větrné elektrárny. Až pět turbín plánuje vybudovat hradecká firma NOHO Energy nedaleko odsud nad Mezilečím u Babiččina údolí. V anketě, kterou obec v roce 2024 uspořádala, většina hlasujících záměr podpořila. Proti jsou však místní chalupáři, založili spolek a zorganizovali petici.

24. května 2025
Do Krkonoš se po 300 letech vrátili medvědi. Tříletý pár pochází ze Slovenska

Stezka korunami stromů v Janských Lázních ukázala medvědárium s dvěma tříletými...

Krkonošská Stezka v korunách stromů v Janských Lázních na Trutnovsku v sobotu oficiálně otevřela medvědárium s párem tříletých medvědů hnědých původem ze Slovenska.

Téměř kilometrový tunel a 24 mostů. Stavba posledního úseku D11 opožděně začala

V Hořenicích na Náchodsku Ředitelství silnic a dálnic oficiálně odstartovalo...

Mezi Trutnovem a Jaroměří na Náchodsku začala stavba posledního chybějícího úseku dálnice D11. Práce se oproti plánu zpozdily o několik měsíců kvůli čekání na schválení státního rozpočtu. Posune se...

Co to krouží nad Trutnovem? divili se lidé. Piloti zřejmě nacvičovali tankování

Piloti udivovali nad Trutnovskem, nejspíš nacvičovali vzdušné tankování

Zvláštní letecké manévry nad Královéhradeckým krajem zaskočily ve středu desítky tamních obyvatel. Zaujalo je, jak velké letadlo v doprovodu menších s burácením přelétá nad krajem a v obloucích se...

Padesát milionů za 1,4 kilometru. Cyklostezka ani nebyla v rozpočtu

Stavba nového kruhového objezdu za Častolovicemi směrem na Rychnov nad Kněžnou...

Stavba cyklostezky způsobila otevřenou válku zastupitelů v Častolovicích na Rychnovsku. Opozice tvrdí, že cesta za 50,6 milionu s daní je předražená a v části i zbytečná, protože dopravu ze silnice...

Na Semilsku hořela průmyslová hala. Požár napáchal škody za 300 milionů korun

Požár průmyslového objektu v Horce u Staré Paky. (9. dubna 2026)

V obci Horka u Staré Paky na Semilsku vzplála průmyslová budova poblíž železniční trati. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu. Střecha haly se propadla a požár zasáhl i budovu kanceláří....

Na Semilsku hořela průmyslová hala. Požár napáchal škody za 300 milionů korun

Požár průmyslového objektu v Horce u Staré Paky. (9. dubna 2026)

V obci Horka u Staré Paky na Semilsku vzplála průmyslová budova poblíž železniční trati. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu. Střecha haly se propadla a požár zasáhl i budovu kanceláří....

9. dubna 2026  17:53,  aktualizováno  20:41

Polidštění Mírové. Největší sídliště v Rychnově dostane nové náměstí

Obyvatelé sídliště Mírová v Rychnově nad Kněžnou získají přívětivější náměstí....

Vadnoucí zeleň, chodník z betonových panelů a řada nejrůznějších kontejnerů. Centrální část největšího sídliště v Rychnově nad Kněžnou jako by zamrzla v minulém století. Mírová už se však proměňuje....

9. dubna 2026  16:15

Pec obnovuje úpravnu vody. Chce zvládat nápor rekreantů a rozrůstat se

Úpravna vod na Velké Pláni v Peci pod Sněžkou prochází renovací.

Zvenku se nezmění, zato zevnitř bude úpravna vody v Peci pod Sněžkou ze začátku 90. let jako nová. Modernizace začala v zimě a potrvá do července, Vodovody a kanalizace (VAK) Trutnov za ni zaplatí...

9. dubna 2026  12:42

Muž patrně spadl z hráze přehrady Les Království, má poraněnou páteř a hlavu

Muž patrně spadl z hráze přehrady Les Království, zachraňovali ho zdravotníci a...

Asi dvacetiletý muž ve středu dopoledne nejspíš spadl z hráze přehrady Les Království na Trutnovsku a zranil se. Hasiči se zdravotníky ho šetrně stabilizovali ve vakuové matraci, pak ho výtahovým...

9. dubna 2026  9:11

Téměř kilometrový tunel a 24 mostů. Stavba posledního úseku D11 opožděně začala

V Hořenicích na Náchodsku Ředitelství silnic a dálnic oficiálně odstartovalo...

Mezi Trutnovem a Jaroměří na Náchodsku začala stavba posledního chybějícího úseku dálnice D11. Práce se oproti plánu zpozdily o několik měsíců kvůli čekání na schválení státního rozpočtu. Posune se...

8. dubna 2026  16:05

Hradec škole prominul milion, policie zkoumá hospodaření bývalého vedení

Základní škola na Novém Hradci Králové

Částku ve výši 984 225 korun tento týden Hradec Králové prominul Základní a mateřské škole na Novém Hradci za porušení takzvané rozpočtové kázně. Tento odvod škole hrozil kvůli kontrolnímu auditu,...

8. dubna 2026  14:27

Finský zlepšovák v Mladých Bukách. Kubíky sněhu přečkají léto pod plachtou

V Lyžařském areálu Mladé Buky uchovávají sníh přes léto. (26. března 2026)

Další opožděný start zimní sezony už skiareál v Mladých Bukách u Trutnova nechce zažít. Rozhodl se proto k neobvyklému kroku, obří kupu sněhu tu schovali pod speciální plachtou na příští zimu. Stačit...

8. dubna 2026  9:59

Dnes bez klepání, velel ministr dopravy. Začala přestavba nádraží v Hradci

V železniční stanici Hradec Králové - hlavní nádraží byla oficiálně zahájena...

V Hradci Králové na hlavním nádraží oficiálně zahájili modernizaci zdejší železniční stanice. Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) odmítl klepat kladívkem, ale i bez této neobvyklé vzpoury téměř...

7. dubna 2026  16:43

Počasí jim přálo. Skiareál ve Špindlerově Mlýně zšestinásobil zisk na 64 milionů

Jarní lyžování ve Špindlerově Mlýně (13. března 2026)

Společnosti Melida, která provozuje největší český skiareál ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších, stoupl v účetním roce 2024/2025 čistý zisk na 63,7 milionu korun z předchozích 9,9 milionu korun. Tržby...

7. dubna 2026  10:01

Vyhlášená likérka dodávala boudám v Krkonoších žitnou i limonády, je z ní ruina

Premium
Pryč je střecha a bortí se zdivo, nebude trvat dlouho a z likérky v Horních...

Kdysi vyhlášená likérka v Horních Štěpanicích v Krkonoších je zralá na demolici. Rodinný podnik, který v 70. letech 19. století založil Jan David Honců, sedm desetiletí dodával žitnou, malinovku i...

6. dubna 2026

Zemřel Jiří Zikmund, ceněný historik fotografie i trenér vodního póla

Laureát hradecké ceny Primus inter pares Jiří Zikmund (2025)

Na Zelený čtvrtek zemřel po dlouhé těžké nemoci Jiří Zikmund, respektovaný historik, dlouholetý kurátor hradeckého Muzea východních Čech, fotograf a hlavně skromný strůjce pětidílného arcidíla...

6. dubna 2026  15:41

