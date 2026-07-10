Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Šílenství před policejní služebnou. Pár se dobýval dovnitř, sousedé na ně útočili

Autor:
  17:35
Neobvyklá skrumáž se utvořila před policejní služebnou v Úpici na Trutnovsku. Muž se ženou a psem se snažili dobouchat dovnitř, zatímco jiní na ně útočili a pokoušeli se je odradit od vstupu. Policisté otevřeli až po několika dlouhých minutách. Podle mluvčí sboru byla na vině zdravotní indispozice jednoho z policistů.

Video incidentu zachytil jeden ze sousedů a pověsil ho ve středu na YouTube pod názvem „Obléhání stanice PĆR v upici“ a s ironickou poznámkou, že „takto se žije v Úpici, ale jinak je tam klid a bezpečno“. Podle policie se vše odehrálo již 29. června navečer.

Dvojice na videu už stojí na schodech, ale nikdo neotvírá. Zdola je chtějí odradit další lidé. Na záběrech polonahý muž vyzývá: „Pojď dolů!“ a jeho kumpán vyzbrojený koštětem horlí: „Když to dáš na policajty, co řeknou? Černej..., automaticky rasismus!“

Policejní stanice v Úpici v obležení
Čapkova vila v Úpici. Ve vile obklopené rozlehlou zahradou měl otec bratří Čapků také lékařskou ordinaci. Rodina zde žila do roku 1907, než se odstěhovala do Prahy.
Parkoviště u Čapkovy vily v Úpici
Parkoviště u Čapkovy vily v Úpici
4 fotografie

Přibíhá žena v růžovém kompletu s bedničkami od ovoce a metá je na schodiště, aniž se trefí. Hned nato muž s koštětem vyrazí asi proti psovi a rozmlátí o schody násadu. Policie stále neotvírá, zato žena si přináší další munici, bedničky i kamení.

Situace se vyhrotila, když se za dvojicí nahrnuli na schody dohromady čtyři lidé. Z hloučku se ozývá: „Zabiju tě,“ a jiný volá: „Pojď mu dát po čumáku!“ Jeden z mužů druhého kopne.

To už muži, který se nemůže dobouchat, ruply nervy: „Ku*va, tam něco dělej, fízle zku*venej!“ Ječí a vrší další nadávky: „Volejte někdo policajty normální, ne tyhle h*vna!“ Přitom kope do dveří. Po čtyřech minutách záznamu se dveře otevřou a dvojice mizí uvnitř, načež kdosi rozbíjí sklo.

„Jdeme domů,“ velí jeden z polonahých aktérů. Žena v růžovém pak ještě nadává dívce čekající u služebny, že o ni zlomí koště.

Vysvětlení policie je překvapivé. Z jejich dosavadních informací zatím plyne, že právě v době potyčky před policejní budovou postihl policistu, který sloužil uvnitř, kolaps.

„S ohledem na tuto nenadálou skutečnost mu další policista ve službě okamžitě poskytuje první pomoc, volá na místo Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje, která jej poté transportuje do nemocnice k dalšímu ošetření. Z důvodu nenadálého a zhoršujícího se zdravotního stavu policisty byli již do Úpice kvůli řešení potyčky občanů včas přivoláni další kolegové, kteří na místo dorazili během několika minut,“ sdělila mluvčí hradecké policie Magdaléna Vlčková.

Zdravotníci na služebně zasahovali u kolapsu muže kolem 21:30. Podle mluvčí Lucie Hanušové ho pak převezli do trutnovské nemocnice.

Do nynějška policisté u incidentu v Úpici zaevidovali dvě přestupková jednání, ale to nemusí být vše.

„Veškeré okolnosti a průběh několika na sebe navazujících incidentů jsou předmětem dalšího šetření. Současně s tím také vyhodnocujeme veškeré nám známé informace i záznamy, které se objevují ve veřejném prostoru a spolu s tím samozřejmě i vlastní pořízené záznamy, abychom zjistili, k čemu přesně na místě došlo,“ řekla policejní mluvčí.

Zajímavostí je, že policejní služebna sídlí v někdejší Čapkově vile. Dům je kulturní památka. Pro doktora Antonína Čapka, otce slavných sourozenců, ho navrhl stavitel Josef Rejsek, zkolaudován byl v roce 1891. Ve vile obklopené rozlehlou zahradou měl Čapek také lékařskou ordinaci. Rodina zde žila sedmnáct let do roku 1907, než se odstěhovala do Prahy.

Zahrada je dávno zrušená, je tam parkoviště. Město před dvěma lety zvažovalo prostranství revitalizovat.

VIDEO: Z prvorepublikových bytů zbyl po nájemcích zdevastovaný dům hrůzy

Úpice se už řadu let potýká s problémy, kterým čelí vyloučené oblasti. Před dvanácti lety místní požadovali kamery i to, aby město postupovalo razantněji proti přistěhovávání nepřizpůsobivých obyvatel. Kriminalita a bezpečnost byla velkým tématem komunálních voleb už v roce 2018.

Radnice zavedla vyhlášku zamezující spekulacím se sociálním bydlením a začala vykupovat vybydlené domy. Od roku 2019 má městskou policii.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (13 příspěvků)

Nejčtenější

Oběť sucha. Do Stříbrného rybníka vlezou jen otrlí, kemp uvažuje o bazénu

Na Stříbrném rybníku v hradeckých Malšovicích provozovatel městské kempu...

Sinice v hradeckém Stříbrném rybníce rekordně rychle stoply koupací sezonu. Kemp na okraji Hradce Králové je zaplněný, ale ve vodě plavou jen ryby. Hradecké Městské lesy, které kemp provozují, se...

Rychlá a prudce jedovatá. Chov mamby zelené podléhá v zoo přísným podmínkám

Mamba zelená v Safari Parku Dvůr Králové

V expozici Jedovatá Afrika ve dvorském Safari Parku jsou nově k vidění prudce jedovaté mamby zelené. Jejich chov je značně neobvyklý s ohledem na jejich mimořádnou nebezpečnost. Mamba zelená doplnila...

Požár rozvaděče u roubenky způsobil hlemýžď, ulitu našli mezi fázemi

Požár skříně s elektrickým rozvaděčem (7. července 2026)

Ve venkovní rozvodné skříni s elektrickým rozvaděčem u roubenky v Horním Maršově na Trutnovsku vypukl požár. Když ho hasiči uhasili, zjistili, že to způsobilo tělo hlemýždě zahradního.

Hradec se pyšní novými velkoplošnými muraly, opravili i vandalem poničené dílo

V Prostějovské ulici na výměníku pracoval muralista Roper z Bukurešti.

Jedním opraveným a dvěma novými velkoplošnými muraly se pyšní Hradec Králové. Umělecká díla vznikla jako součást nedávného 3. ročníku Street Art Festivalu Hradec Králové.

Koně mezi ohni, jiskry létaly. Hradec si připomněl největší bitvu na českém území

Ohňová show na koních skupiny Štvanci při 160. výročí Bitvy u Hradce Králové z...

Pochodování víc než šesti stovek vojáků, desítky jezdců na koních, vojenské kapely i bojové ukázky viděli návštěvníci slavností k 160. výročí bitvy u Hradce Králové. Po setmění se na hradeckém Velkém...

Šílenství před policejní služebnou. Pár se dobýval dovnitř, sousedé na ně útočili

Policejní stanice v Úpici v obležení

Neobvyklá skrumáž se utvořila před policejní služebnou v Úpici na Trutnovsku. Muž se ženou a psem se snažili dobouchat dovnitř, zatímco jiní na ně útočili a pokoušeli se je odradit od vstupu....

10. července 2026  17:35

Muž se zahaleným obličejem chtěl po pracovnici pošty peníze, hledá ho policie

Policejní auto.

Policisté dál pátrají po muži, který ve čtvrtek v Kratonohách na Královéhradecku podle oznámení po pracovnici místní pošty požadoval vydání finanční hotovosti. Podezřelý je střední postavy, byl...

9. července 2026  17:32,  aktualizováno  10. 7. 15:49

Vypadalo to děsivě. Motorkářka nevybrala zatáčku, saltem dopadla na střechu auta

Ilustrační snímek

Velké štěstí měla sedmnáctiletá motorkářka při čelním střetu s autem na Trutnovsku. Náraz ji vymrštil do výšky, dosedla však přímo na střechu. Řidič auta neskrýval první údiv, ostatní jí pak šli na...

10. července 2026  13:49

Přírodní památku drží stát, ale peníze na péči škrtl. Koním pomůže Hradec

Pro exmoorské poníky vybudovali ochránci přírody na hradecké Plachtě asi...

Až v Poslanecké sněmovně rezonuje zjištění iDNES.cz, že přírodní památce Na Plachtě v Hradci Králové hrozí kvůli finančním škrtům ministerstva životního prostředí existenční potíže. Poslanci téma...

10. července 2026  9:04

Růžové místo k setkání. V Hradci otevřelo centrum pro ženy s rakovinou

Na Gočárově třídě v Hradci Králové se otevřelo sedmé Bellis Centrum v...

Centrum pomoci ženám s rakovinou prsu Bellis otevřelo novou pobočku v Hradci Králové. Ženám s tímto onemocněním nabízí bezpečný a přátelský prostor pro sdílení informací a další pomoc.

9. července 2026  15:54

Hody, ale ne food festival, říká bohemista o jubilejní Šrámkově Sobotce

Literární historik a bohemista Jan Bílek z Pedagogické fakulty Univerzity...

Sobotka na Jičínsku je tento týden hlavním městem češtiny. Zákoutí mateřského jazyka zkoumá festival Šrámkova Sobotka už 70 let. Podle literárního historika a bohemisty Jana Bílka se český jazyk...

9. července 2026  10:50

Nečekaný konec Fina přivádí do Hradce prvního Dána. Klub ho sledoval i na MS

Švédský útočník Jacob de la Rose (vlevo) a Anders Koch z Dánska

Že by začaly přicházet nepříjemnosti podobné těm loňským, které na poslední chvíli před začátkem sezony téměř z poloviny změnily složení obrany hradeckého hokejového Mountfieldu? Může se tak zdát,...

9. července 2026  7:55

Rychlá a prudce jedovatá. Chov mamby zelené podléhá v zoo přísným podmínkám

Mamba zelená v Safari Parku Dvůr Králové

V expozici Jedovatá Afrika ve dvorském Safari Parku jsou nově k vidění prudce jedovaté mamby zelené. Jejich chov je značně neobvyklý s ohledem na jejich mimořádnou nebezpečnost. Mamba zelená doplnila...

8. července 2026  13:29

Požár rozvaděče u roubenky způsobil hlemýžď, ulitu našli mezi fázemi

Požár skříně s elektrickým rozvaděčem (7. července 2026)

Ve venkovní rozvodné skříni s elektrickým rozvaděčem u roubenky v Horním Maršově na Trutnovsku vypukl požár. Když ho hasiči uhasili, zjistili, že to způsobilo tělo hlemýždě zahradního.

8. července 2026  9:17

Slončík o návratu do Hradce: Z klubu cítím ambice. Plzeň neopouštím zklamaný

Tom Slončík na tréninku královéhradeckých fotbalistů

Dvakrát v minulých měsících se Tom Slončík z Hradce vracel zpátky ke svému plzeňskému zaměstnavateli, potřetí to v dohledné době asi nenastane. „Jsem rád, že se to takhle udělalo, že Hradec projevil...

8. července 2026  6:38

Poslance Doksanského odvolali z představenstva hokejového Mountfieldu

Hradecký zastupitel Denis Doksanský (bezp. za ANO) (24. října 2022)

Valná hromada extraligového hokejového klubu Mountfield HK v červnu odvolala poslance a hradeckého opozičního zastupitele Denise Doksanského (ANO) z funkce člena představenstva klubu. Stalo se tak na...

7. července 2026  18:24

Vlny, spalující slunce i převrácený člun. Expedice Monoxylon V přečkala řadu nástrah

Expedice Monoxylon V s replikou pravěkého člunu (červen 2026).

Archeologická expedice Monoxylon V dorazila v pátek do cíle čtrnáctidenní plavby Egejským mořem. Experimentální archeologové z východních Čech v replice pravěkého člunu z jednoho kusu dubu po moři ve...

7. července 2026  15:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.