Šílenství před policejní služebnou. Pár se dobýval dovnitř, sousedé na ně útočili

Video incidentu zachytil jeden ze sousedů a pověsil ho ve středu na YouTube pod názvem „Obléhání stanice PĆR v upici“ a s ironickou poznámkou, že „takto se žije v Úpici, ale jinak je tam klid a bezpečno“. Podle policie se vše odehrálo již 29. června navečer.
Dvojice na videu už stojí na schodech, ale nikdo neotvírá. Zdola je chtějí odradit další lidé. Na záběrech polonahý muž vyzývá: „Pojď dolů!“ a jeho kumpán vyzbrojený koštětem horlí: „Když to dáš na policajty, co řeknou? Černej..., automaticky rasismus!“
Přibíhá žena v růžovém kompletu s bedničkami od ovoce a metá je na schodiště, aniž se trefí. Hned nato muž s koštětem vyrazí asi proti psovi a rozmlátí o schody násadu. Policie stále neotvírá, zato žena si přináší další munici, bedničky i kamení.
Situace se vyhrotila, když se za dvojicí nahrnuli na schody dohromady čtyři lidé. Z hloučku se ozývá: „Zabiju tě,“ a jiný volá: „Pojď mu dát po čumáku!“ Jeden z mužů druhého kopne.
To už muži, který se nemůže dobouchat, ruply nervy: „Ku*va, tam něco dělej, fízle zku*venej!“ Ječí a vrší další nadávky: „Volejte někdo policajty normální, ne tyhle h*vna!“ Přitom kope do dveří. Po čtyřech minutách záznamu se dveře otevřou a dvojice mizí uvnitř, načež kdosi rozbíjí sklo.
„Jdeme domů,“ velí jeden z polonahých aktérů. Žena v růžovém pak ještě nadává dívce čekající u služebny, že o ni zlomí koště.
Vysvětlení policie je překvapivé. Z jejich dosavadních informací zatím plyne, že právě v době potyčky před policejní budovou postihl policistu, který sloužil uvnitř, kolaps.
„S ohledem na tuto nenadálou skutečnost mu další policista ve službě okamžitě poskytuje první pomoc, volá na místo Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje, která jej poté transportuje do nemocnice k dalšímu ošetření. Z důvodu nenadálého a zhoršujícího se zdravotního stavu policisty byli již do Úpice kvůli řešení potyčky občanů včas přivoláni další kolegové, kteří na místo dorazili během několika minut,“ sdělila mluvčí hradecké policie Magdaléna Vlčková.
Zdravotníci na služebně zasahovali u kolapsu muže kolem 21:30. Podle mluvčí Lucie Hanušové ho pak převezli do trutnovské nemocnice.
Do nynějška policisté u incidentu v Úpici zaevidovali dvě přestupková jednání, ale to nemusí být vše.
„Veškeré okolnosti a průběh několika na sebe navazujících incidentů jsou předmětem dalšího šetření. Současně s tím také vyhodnocujeme veškeré nám známé informace i záznamy, které se objevují ve veřejném prostoru a spolu s tím samozřejmě i vlastní pořízené záznamy, abychom zjistili, k čemu přesně na místě došlo,“ řekla policejní mluvčí.
Zajímavostí je, že policejní služebna sídlí v někdejší Čapkově vile. Dům je kulturní památka. Pro doktora Antonína Čapka, otce slavných sourozenců, ho navrhl stavitel Josef Rejsek, zkolaudován byl v roce 1891. Ve vile obklopené rozlehlou zahradou měl Čapek také lékařskou ordinaci. Rodina zde žila sedmnáct let do roku 1907, než se odstěhovala do Prahy.
Zahrada je dávno zrušená, je tam parkoviště. Město před dvěma lety zvažovalo prostranství revitalizovat.
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Úpice se už řadu let potýká s problémy, kterým čelí vyloučené oblasti. Před dvanácti lety místní požadovali kamery i to, aby město postupovalo razantněji proti přistěhovávání nepřizpůsobivých obyvatel. Kriminalita a bezpečnost byla velkým tématem komunálních voleb už v roce 2018.
Radnice zavedla vyhlášku zamezující spekulacím se sociálním bydlením a začala vykupovat vybydlené domy. Od roku 2019 má městskou policii.
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