Parkoviště u Čapkovy vily v Úpici se promění v náměstí s kašnou a květinami

Nezvykle široké chodníky s opravovanou dlažbou, nevzhledné lavičky, betonové květináče, několik keřů, ale hlavně asfalt – bývalé autobusové nádraží v centru pětitisícové Úpice je nepříliš vábným parkovištěm pro desítky aut.

Zdejší radnice to chce změnit a lokalitu, kde stojí známá Čapkova vila dříve obklopená rozlehlou zahradou, přeměnit na reprezentativní náměstí s kašnou, krytou tržnicí, lavičkami a spoustou zeleně. Náklady odhaduje na 40 milionů korun, revitalizace by měla začít do tří let.

„Dnes je to jen parkoviště, kde se plýtvá místem. Jsou tam široké chodníky z dob autobusového nádraží. Je škoda tohoto prostoru nevyužít. Okolí ulice Bratří Čapků se stalo moderním centrem Úpice s obchody a službami a zaslouží si reprezentativnější vzhled,“ říká úpický starosta Petr Hron (LES).

Komise pro revitalizaci lokality, vymezené ulicemi Regnerovou, Havlíčkovou a Bratří Čapků, vznikla už v minulém volebním období. Radnice nedávno oslovila pět architektonických kanceláří a vybrala studii náchodského Atelieru Tsunami, který podrobnější projektovou dokumentaci zpracuje.

Květinový lem připomene zahrady

Architekti navrhli koncept parkově upraveného náměstí s prvky odkazujícími na zahrady, které byly pro toto místo v minulosti charakteristické.

Ulice Bratří Čapků Po centrálním náměstí T. G. Masaryka je druhým nejvýznamnějším veřejným prostranstvím ve městě. Na místě současného parkoviště bývala ještě v polovině 19. století louka. Dům s číslem popisným 256, který pro doktora Josefa Čapka navrhl stavitel Josef Rejsek, byl zkolaudován v roce 1891. Ve vile obklopené rozlehlou zahradou měl otec bratří Čapků také lékařskou ordinaci. Rodina zde žila do roku 1907, než se odstěhovala do Prahy. V 50. letech 20. století v lokalitě vyrostl první bytový dům, o deset let později na místě zahrady vzniklo autobusové nádraží. „V této části města původní vilová zástavba se zahradami postupně začala ustupovat bytové výstavbě. Čapkova zahrada nebyla jedinou, která zmizela,“ poznamenává historička Jana Nešněrová, která je ředitelkou Městského muzea a galerie J. W. Mezerové v Úpici. Ve vile dnes sídlí policejní stanice.

„Ústředním kompozičním prvkem bude květinový lem. Naším cílem je, aby tady vznikl příjemný, živý prostor se zelení, která zároveň skryje parkovací plochy,“ uvádí Markéta Krejčí z Atelieru Tsunami. Studie počítá s umístěním kašny s přetékající vodou, které bude možné se dotýkat, a také s krytou tržnicí.

„Bude to multifunkční zastřešený prostor, který může sloužit jako tržnice, pódium, venkovní učebna nebo jako zázemí pro volnočasové aktivity,“ poznamenává Krejčí.

Povrch náměstí mají z velké části tvořit nezpevněné plochy. Architekti navrhují zatravňovací dlaždice, mlatové plochy, kombinaci žulové dlažby a betonových kostek. Bude zde 43 parkovacích míst, o čtvrtinu méně než dosud.

Problém zaparkovat

„Prostranství by mělo sloužit nejen autům, ale hlavně obyvatelům,“ ujišťuje architektka. Podle ní je navržený počet parkovacích míst dostatečný.

Někteří obyvatelé a lidé, kteří jezdí do Úpice na nákupy, však mají jiný názor. Už teď parkoviště sotva stačí náporu, u Čapkovy vily je ve špičce problém najít volné místo.

„Nedovedu si to moc představit. Takhle to tady vypadá pořád,“ říká starší muž v souvislosti s plánovanou redukcí míst pro auta a ukazuje na téměř zcela zaplněné parkoviště. Většina řidičů míří hodinu před polednem do budovy, kde je obchod s potravinami, knihovna a městský sál.

„Jezdím do Úpice nakupovat často a nevím, kde budu parkovat. Už teď je to problém,“ říká seniorka z nedalekého Maršova u Úpice.

Přednost má Radeč

Do přeměny parkoviště v náměstí radnice plánuje investovat 40 milionů korun. Realizace by mohla začít do tří let. Přednost má rekonstrukce silnice v městské části Radeč směrem na Trutnov, kterou plánuje Královéhradecký kraj, město se na ní bude podílet opravou kanalizace, stavbou chodníků a veřejného osvětlení.

„Rekonstrukce silnice má začít v roce 2025. Pro město bude finančně velmi náročná, revitalizace bývalého autobusového nádraží proto přijde na řadu až potom. Budeme také hledat vhodné dotační tituly,“ říká starosta Hron.

Studií navržená podoba nového náměstí podle něj není definitivní: „Do rozhodování chceme zapojit i obyvatele, aby si řekli, které prvky kam chtějí.“