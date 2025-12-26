V budovaném kampusu UK v Hradci Králové uniklo 4000 litrů fridexu

Autor: ,
  18:48
Z chladicího potrubí v budovaném lékařském kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové uniklo ve čtvrtek kvůli závadě kolem 4000 litrů fridexu, nemrznoucí chladicí kapaliny, která chrání před zamrznutím v zimě či přehříváním v létě. Hasiči kapalinu rozlitou v přízemí budovy odčerpali. Mimo objekt se fridex nedostal, životní prostředí to neohrozilo.

Karlova univerzita otevřela v Hradci Králové u nemocnice první budovu plánovaného kampusu. (6. října 2015) | foto: Martin Veselý, MAFRA

K úniku kapaliny hasiči vyjeli ve čtvrtek před polednem. Fridex se rozlil na ploše přibližně 2500 metrů čtverečných. „Fyzicky náročný zásah trval přibližně šest hodin. Hasiči látku monoethylenglykol odčerpávali do kontejnerů, zasahovali v jednorázových chemických oblecích a s použitím dýchací techniky,“ uvedla mluvčí hasičů Zuzana Strouhalová.. Závěrečnou sanaci zajistila specializovaná firma objednaná majitelem objektu. Událost se obešla bez zranění.

Kampus lékařské a farmaceutické fakulty za více než sedm miliard korun buduje Univerzita Karlova od roku 2023. Rozsáhlý projekt nazvaný Mephared 2 vzniká v sousedství hradecké fakultní nemocnice, hotový má být v roce 2026. Do budov kampusu se z nevyhovujících objektů na několika místech v Hradci Králové přestěhují Lékařská fakulta a Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy.

Chladicí kapalina není věčná. Ubývá a časem se zhoršuje

Kampus by měl studentům a vědcům začít sloužit od akademického roku 2026/2027 a měl by se stát výjimečným centrem vzdělávání a výzkumu v lékařství a farmacii v Česku. Stavební část kampusu za 6,1 miliardy korun buduje sdružení stavebních firem BAK a Syner. Další zhruba jednu miliardu korun bude stát vybavení.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jako z Hvězdných válek. Stavbaři vánočně nazdobili jeřáb, místní žasnou

Vánočně ozdobený jeřáb na stavbě nové části sídliště v Rychnově nad Kněžnou...

Netradiční vánoční kulisu mají obyvatelé sídliště Mírová a okolních ulic v Rychnově nad Kněžnou. Noční dominantou se stal vánočně nasvícený stavební jeřáb, který je vidět ze širokého okolí. Stroj je...

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Aktualizujeme
Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Aktualizujeme
Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

26. prosince 2025  15:45,  aktualizováno  19:55

V budovaném kampusu UK v Hradci Králové uniklo 4000 litrů fridexu

Karlova univerzita otevřela v Hradci Králové u nemocnice první budovu...

Z chladicího potrubí v budovaném lékařském kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové uniklo ve čtvrtek kvůli závadě kolem 4000 litrů fridexu, nemrznoucí chladicí kapaliny, která chrání před...

26. prosince 2025  18:48

Výlet do časů, kdy ilustrace byla králem. Kniha holduje kreslíři Junkovi

Monografie ukazuje všestranného malíře Václava Junka. Ilustroval slabikář i...

Hradecký publicista Jiří Polák se rád vrací, řečeno s klasikem trampské písně, „do poválečných let, kdy vycházel náš starý dobrý Vpřed... “ Ctitele Jaroslava Foglara tam vede nejen věčná klukovská...

26. prosince 2025  7:47

Skiareály tu za dvacet let stále budou, předpovědi se nenaplňují, říká šéf středisek

Premium
Libor Knot, ředitel Asociace horských středisek ČR

Přestože ceny skipasů v řadě míst rostou a v největších střediscích stojí v sezoně i víc než tisícovku, zájem o lyžování na tuzemských horách zůstává v posledních letech vysoký. Velký průzkum, který...

25. prosince 2025

Božohódový koncert s koledami v Trutnově

Metro.cz
ilustrační snímek

Vánoční písně a koledy z různých koutů Evropy zahraje ve čtvrtek sousedský sbor NaŽďár a Zpěvandy s Bertholdem z Horního Maršova v trutnovské Síni Bohuslava Martinů.

25. prosince 2025

Český kapr je lepší, salát ale dělám vídeňský, říká hraběnka z Rychnova

Premium
Hraběnka Andrea Kolowrat Krakowská se s manželem stará o kolowratský zámek v...

Pochází z Vídně a původní profesí je dětská lékařka. Hraběnka Andrea Kolowrat Krakowská se s manželem stará o kolowratský zámek v Rychnově nad Kněžnou. Když ho viděla v roce 1990 poprvé, byla v šoku.

24. prosince 2025

Muzeum ve Vrchlabí získalo unikátní negativy s tématikou Krkonoš

Metro.cz
Krkonošské muzeum ve Vrchlabí získalo unikátní negativy historických fotek.

Rozsáhlou kolekci historických fotografií, skleněných negativů a stereonegativů s krkonošskou tematikou ze sbírky Pavla Scheuflera se povedlo získat Krkonošskému muzeu Správy KRNAP ve Vrchlabí. Pavel...

24. prosince 2025  8:46

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

23. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  21:06

Malšovická aréna chystá velkolepou poctu Havlovi s audiovizuální show a koncerty

Chinaski „pod lízátky“ v hradecké Malšovické aréně (7. června 2024)

Pocta Václavu Havlovi má příští rok v červnu na hradecký stadion přilákat přes 20 tisíc diváků. Kromě známých interpretů napříč žánry pořadatelé pozvali i státníky. Organizátoři plánují nejen...

23. prosince 2025

S betlémy ožije celé městečko, unikátní kolekce zachycuje obraz českého venkova

V Muzeu hraček Stuchlíkových v Novém Bydžově je unikátní sbírka betlémů.

V Muzeu hraček Stuchlíkových v Novém Bydžově je k vidění unikátní sbírka betlémů, která patří k největším svého druhu u nás. Vedle dřevěných, keramických i kombinovaných, pocházejících z různých...

23. prosince 2025  10:30

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

V Hradci začne oprava podjezdu do Kuklen

Metro.cz
ilustrační snímek

Od nového roku se při zdvoukolejnění trati z Hradce Králové do Pardubic bude pracovat na rekonstrukci kuklenského podjezdu.

22. prosince 2025  16:35

Jako z Hvězdných válek. Stavbaři vánočně nazdobili jeřáb, místní žasnou

Vánočně ozdobený jeřáb na stavbě nové části sídliště v Rychnově nad Kněžnou...

Netradiční vánoční kulisu mají obyvatelé sídliště Mírová a okolních ulic v Rychnově nad Kněžnou. Noční dominantou se stal vánočně nasvícený stavební jeřáb, který je vidět ze širokého okolí. Stroj je...

22. prosince 2025  16:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.