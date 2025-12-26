V budovaném kampusu UK v Hradci Králové uniklo 4000 litrů fridexu

K úniku kapaliny hasiči vyjeli ve čtvrtek před polednem. Fridex se rozlil na ploše přibližně 2500 metrů čtverečných. „Fyzicky náročný zásah trval přibližně šest hodin. Hasiči látku monoethylenglykol odčerpávali do kontejnerů, zasahovali v jednorázových chemických oblecích a s použitím dýchací techniky,“ uvedla mluvčí hasičů Zuzana Strouhalová.. Závěrečnou sanaci zajistila specializovaná firma objednaná majitelem objektu. Událost se obešla bez zranění.
Kampus lékařské a farmaceutické fakulty za více než sedm miliard korun buduje Univerzita Karlova od roku 2023. Rozsáhlý projekt nazvaný Mephared 2 vzniká v sousedství hradecké fakultní nemocnice, hotový má být v roce 2026. Do budov kampusu se z nevyhovujících objektů na několika místech v Hradci Králové přestěhují Lékařská fakulta a Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy.
|
Chladicí kapalina není věčná. Ubývá a časem se zhoršuje
Kampus by měl studentům a vědcům začít sloužit od akademického roku 2026/2027 a měl by se stát výjimečným centrem vzdělávání a výzkumu v lékařství a farmacii v Česku. Stavební část kampusu za 6,1 miliardy korun buduje sdružení stavebních firem BAK a Syner. Další zhruba jednu miliardu korun bude stát vybavení.