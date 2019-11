Univerzita má náměstí Václava Havla, prezidenta připomněl průvod se svíčkami

V sobotu zde odkryli pamětní desku. Průvod studentů, zaměstnanců školy a dalších účastníků akce prošel po setmění městem se svíčkami až na Pivovarské náměstí, kde program pokračuje koncerty.

Herec Jan Sklenář četl v areálu školy z díla Václava Havla. Jméno prvního polistopadového prezidenta Československa a později samostatné České republiky ponese malé náměstí v univerzitním kampusu Na Soutoku.

Nové náměstí Václava Havla se v sobotu odpoledne slušně zaplnilo, připomenout si ho, podpořit univerzitu a už také oslavit 30 let svobody přišly stovky lidí.

„Myslím, že se Václav Havel vryl do srdcí Hradce Králové opravdu výrazně. Jsem moc rád, že se vás tu sešlo tolik,“ řekl na úvod mluvčí univerzity Jakub Novák.



V předvečer třicátého výročí listopadových událostí z roku 1989 promluvil jako první řečník rektor Kamil Kuča a poděkoval všem, že se tento nápad povedlo dotáhnout do konce.



„Václav Havel pro mě znamená strašně moc. Byl to pro mě symbol a bude jím do konce moji smrti, ať si každý říká co chce. Byl to člověk, který nám strašně pomohl. Vždycky je potřeba vůdců, kteří ostatní nasměruje. A tím byl pro mě Havel. Samozřejmě udělal i určité chyby, ale jsme jenom lidi. On vstoupil do politiky naprosto nepřipravený a stejně byl úžasný,“ řekla účastnice akce Naďa Drášová.



Podle pamětnice je důležité si odkaz Václava Havla stále připomínat. „Připomínáme si ho strašně málo. Mladí o tom skoro nic nevědí, z čehož jsem strašně zklamaná. Myslím si, že by se o tom měli daleko více na školách učit, samozřejmě určitou zodpovědnost mají i rodiče,“ podotkla Drášová.



Bývalá šéfová domova mládeže má 17. listopad 1989 stále v živé paměti. „Ten den jsem pustila maturitní ročníky na své vlastní triko ven. Přišli za mnou, že se chtějí jít podívat k divadlu. Do toho jsem se klepala hrůzou, že pokud je chytnou policajti, tak to bude strašný průšvih. Nakonec to dopadlo dobře,“ zavzpomínala.



Organizátoři akce odhalili na zdi budovy ceduli s novým názvem náměstí i pamětní desku s citátem Václava Havla, kterou sem věnovali studenti. „Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne,“ stojí na desce.



Před sedmi lety neprošel na zastupitelstvu o jediný hlas návrh na přejmenování po Václavu Havlovi náměstí Svobody. Univerzitu vedlo k tomuto nápadu Havlovo soužití se studentským hnutím před 30 lety. Návrh na radnici prošel, byť názory zastupitelstva byly rozmanité (více čtěte v článku Náměstí univerzity v Hradci ponese od listopadu Havlovo jméno).

„Akcelerátorem událostí v roce 1989 byli právě studenti. Myslíme si, že místo, kde se studenti scházejí, je pro to jako dělané,“ řekl mluvčí univerzity Jakub Novák.



Student a místopředseda Akademického senátu Univerzity Hradec Králové Matyáš Strnad řekl, že je hrozně rád, že se tolik lidí zajímá o věci veřejné. Připomněl také strastiplnou cestu zdi z krabic, která na hradeckém Ulrichově náměstí roste jako připomínka jednoho z hlavních symbol revoluce v Hradci.

Papírovou zeď se vzkazy, kterou tu staví studenti a další dobrovolníci, nejdříve v pondělí zmokla a zbortila se. Když postavili za další dva dny novou, odfoukl krabice vítr. „Zeď budujeme s obrovským nadšením a věříme, že se nakonec povede ji do nedělních oslav 30 let svobody postavit,“ řekl.

Na akci nechyběl ani Jindřich Vedlich, bývalý náměstek primátora a především vůdce hradeckého studentského hnutí z listopadu 89, které na zdejších kolejích Na Kotli ustanovilo stávkový výbor a stalo se důležitým hlasem a symbolem sametové revoluce v Hradci Králové.

„Revoluce pro mě byla návrat a cesta ke svobodě, která se však může rychle ztratit. Je pak velmi těžké svobodu opět získat. Na revoluční listopad vzpomínám velmi intenzivně. Bylo to nejdůležitější období mého života, které jsem prožil na jeho začátku. O to je to pro mě důležitější,“ prohlásil pro iDNES.cz Jindřich Vedlich.



Student Patrik Adamec řekl, že česká společnost nemá to, co před třiceti lety chtěla. „Myslím, že očekávání byla úplně jiná. Jinak Václav Havel byl podle mě výjimečný člověk a měli bychom být rádi, že tady někdo takový byl. Myslím, že už ho nikdo nikdy nenahradí,“ pronesl.



Program vyvrcholí v neděli odpoledne na Ulrichově náměstí.