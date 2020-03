Na univerzitě tisknou stovky štítů denně, hradecká nemocnice shání další

„K pandemii jsme přistupovali aktivně od začátku, a to zejména zapojením stovky studentů do dobrovolnických činností. Výroba ochranných štítů je dalším střípkem, na který jsem moc pyšný a kterým pomáháme v regionu,“ řekl rektor Kamil Kuča. Do iniciativy Hradecký štít se mohou dobrovolníci zapojit na webu Hradec Králové tiskne štíty.



Nápad vznikl na facebookové skupině 3D tiskem proti COVID-19. „I když tyto štíty chápeme jako určité nouzové řešení, věřím, že v současné krizové situaci najdou uplatnění. Ostatně zájem fakultní nemocnice a dalších institucí to jen potvrzuje,“ poznamenala prorektorka pro strategii a rozvoj univerzity Pavlína Springerová. Výrobu zajišťuje společnost Trilab, Deeplab, brněnská Industra a Technologické centrum Hradec Králové.

„Snažíme se k lidem dostat výrobky co nejrychleji, takže jsme zvolili postup 3D tisku ve firmě Trilab a kompletaci ve firmě Deeplab, jelikož obě sídlí v královéhradeckém Technologickém centru. V současné době tiskneme na 25 tiskárnách držáky pro štít z materiálu PETG (polyethylentereftalát glykol, pozn. red.), který je dostatečně odolný a houževnatý,“ popsal Richard Cimler, zakladatel společnosti Deeplab, který působí i na přírodovědecké fakultě hradecké univerzity.

Dobrovolníci z univerzity se starají o tisk a kompletaci výrobku. „Samotný tisk trvá méně než dvě hodiny, takže je dostatek času na přípravu dalších částí, například upínacích popruhů. Plánujeme třísměnný celodenní provoz,“ řekl Cimler.

V Hradci vzniká 200 štítů denně. „Jsme rádi, že výrobní kapacita a flexibilita tiskové farmy umožnila velmi rychlé rozběhnutí projektu. Díky 3D tiskové komunitě, dobrovolníkům a partnerům, se kterými spolupracujeme, jsme byli schopni zajistit nejen výrobu 3D tištěných dílů, ale také velkokapacitní produkci průhledných hledí štítu,“ podotkl Vojtěch Tambor ze společnosti Trilab.

Ochranných pomůcek je v Česku stále nedostatek. Další dodavatele stále shání i hradecká fakultní nemocnice a její zástupci děkují těm, kteří už pomohli. „Velmi si vážíme obrovské podpory, kterou nyní dostáváme. S ohledem na obrovské množství iniciativ není možné jmenovitě poděkovat všem, ale ať už jde o dodávky textilních roušek, ochranných štítů či občerstvení, všechny ihned rozdělujeme mezi zaměstnance, především ty, kteří zajišťují přímou péči o pacienty,“ uvedl ředitel nemocnice Vladimír Palička.

Pomůcky nemocnici dodává například také Věznice Pardubice, další iniciativu koordinuje SŠ a VOŠ Aplikované kybernetiky v Hradci Králové.

„Nemocnice získala díky pomoci veřejnosti již tisíce textilních roušek, které pomáhají ušetřit běžně užívaný zdravotnický materiál, kterého je nyní v celé Evropě akutní nedostatek. Nemocnici podporují také provozovatelé obchodů a dalších firem, kteří dodávají občerstvení pro zaměstnance. Například ve středu projekt Pomáháme sestřičkám dovezl do nemocnice 500 svačin pro sestry,“ uvedl mluvčí nemocnice Jakub Sochor.

Minulý týden zde muselo jít na tři desítky zaměstnanců z oddělení hematologické kliniky do karantény. Pomoc už dříve nabídly desítky mediků a studentů zdravotnických škol.