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Moderní technologie pro výrobu umělého sněhu v plusových teplotách vlekaři na Černé hoře nenasazují jen pro rychlejší start zimní sezony. Technický sníh vyrábějí i uprostřed léta. V pátek vytvořily velkou kupu pro děti na vrcholu Černé hory a sněhové radovánky si užívají také dva medvědi ve výběhu u stezky v korunách stromů na úpatí Černé hory.
Autor: ČTK
Sněhové ochlazení si dopřávají medvědí sourozenci Alice a Michal.
Autor: SkiResort Černá hora - Pec
SkiResort Černá hora-Pec umělý sníh vyrobil díky technologii SnowFactory, kterou nasazuje zkraje zimní sezony na dosněžení dojezdu sjezdovek v Janských Lázních. Dokáže vyrábět sníh ve výrazně plusových teplotách.
Autor: SkiResort Černá hora - Pec
Medvědi kupu okamžitě vzali útokem. Lezli po ní a rozhrabávali sníh. „Jejich reakce byla úžasná, bylo to pro ně velké překvapení, protože to samozřejmě v tomto počasí nečekali. Ve sněhu si od prvních chvil hráli a váleli se po něm. Měli z toho opravdu radost,“ popsal Zdeněk Pop, marketingový ředitel Stezky korunami stromů Krkonoše.
Autor: SkiResort Černá hora - Pec
Na Černé hoře odstartuje v sobotu 25. července rodinná výprava Po stopách medvědů. Rodiny s dětmi se vydají od horní stanice lanovky až ke Stezce korunami stromů v Janských Lázních. Cestou je čeká deset stanovišť s úkoly, medvědí výzvy a zajímavosti o krkonošské přírodě. Poslední úkol splní přímo na Stezce, kde za dokončení celé trasy dostanou odměnu a zároveň se mohou podívat, jak si Alice a Michal užívají svou sněhovou nadílku.
Autor: SkiResort Černá hora - Pec
Medvědárium s párem tříletých šelem se veřejnosti otevřelo začátkem dubna. Sourozenci pocházející ze Slovenska mají k dispozici půlhektarový výběh v horském lese s jezírkem, brlohy a krmelištěm. Návštěvníci je mohou pozorovat z dřevěného chodníku ve výšce zhruba 20 metrů.
Autor: SkiResort Černá hora - Pec
Medvědárium, jehož vybudování stálo 15 milionů korun, je detašovaným pracovištěm královédvorského safari parku. Ošetřovatelé zoo se o zvířata starají. Poslední medvěd hnědý byl v Krkonoších vyhuben před 300 lety.
Autor: David Taneček, ČTK
Díky výběhu s největší evropskou šelmou se výrazně zvýšil prodej celosezonních permanentek na stezku korunami stromů.
Autor: David Taneček, ČTK
„Oproti loňsku jde o prodejní nárůst ve stovkách procent. Spousta návštěvníků sem jezdí opakovaně právě kvůli medvědům. Pro lidi z regionu je to atrakce, kterou chtějí vidět častěji,“ poznamenal Pop.
Autor: David Taneček, ČTK
Koulovat se, jezdit na bobech nebo stavět sněhuláka uprostřed července? I když to zní šíleně, na Černé hoře si návštěvníci v těchto dnech mohou užít zimní radovánky. Provozovatel areálu pro ně připravil sněhovou hromadu v Dětském parku Kabinka u horní stanice lanové dráhy Černohorský Express.
Autor: David Taneček, ČTK
„Není to pro nás úplná novinka, s technologií SnowFactory už máme zkušenosti. Vloni se nám to na začátku zimní sezony velmi osvědčilo. Chtěli jsme dětem zpestřit letní prázdniny a vytvořit pro ně příjemnou aktivitu,“ vysvětlil výkonný ředitel SkiResortu Jakub Janda.
Autor: David Taneček, ČTK
Technologie hromadu sněhu vyrobila za jediný den, na vrcholu Černé hory by měla vydržet až několik týdnů. Umělý sníh odtává pomaleji než přírodní. „Bude to hodně záležet na počasí, ale pokud bude velké teplo, jsme připraveni vyrobit další sníh a hromadu doplnit,“ dodal Jakub Janda.
Autor: David Taneček, ČTK