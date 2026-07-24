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OBRAZEM: Na vrcholu Krkonoš leží čerstvý sníh, jednu kupu vzali útokem i medvědi
Moderní technologie pro výrobu umělého sněhu v plusových teplotách vlekaři na Černé hoře nenasazují jen pro rychlejší start zimní sezony. Technický sníh vyrábějí i uprostřed léta. V pátek vytvořily...
Tříletý chlapec zemřel po pádu ze stožáru. Komunita mluví o požehnání i sjednocení
Policie prověřuje okolnosti tragické smrti tříletého chlapce, který o víkendu při komunitním setkání v Žacléři na Trutnovsku utrpěl smrtelná zranění po pádu ze stožáru vysokého napětí. „Prociťme...
Hradec Králové přišel o desítky milionů, podvodníkům peníze poslal zaměstnanec
Podvodníci připravili Správu nemovitostí Hradec Králové asi o 46 milionů korun. Peníze jim na účty v minulém týdnu poslal zaměstnanec, a to bez vědomí vedení správy, kolegů a města. Podlehl nátlaku...
Podvod za 46 milionů: peníze odcházely několik dní, ředitelka měla dovolenou
Podvodníci si nevytipovali Správu nemovitostí Hradce Králové náhodou. Z veřejně dostupných listin vyplývá, že na běžných účtech měla firma začátkem letošního roku uloženo 100 milionů korun. Falešný...
Prázdné studně, hrozí praskání domů. Přestavba nádraží v Hradci přerušit nejde
Kvůli přestavbě nádraží v Hradci Králové lidem v okolí mizí voda ze studní. Úbytek zaznamenali, když stavbaři kvůli ražbě kabelových tras začali odčerpávat tisíce kubíků vody denně. Některé studny...
Podvod za 46 milionů se přelévá v kampaň, pravidla ve firmě byla stará 15 let
Hradcem Králové už pátý den hýbe kauza podvodně vylákaných 46 milionů korun z městské Správy nemovitostí. Opoziční zastupitelé vyzvali vedení města ke složení funkcí. Ti takové výkřiky označili za...
Tříletý chlapec zemřel po pádu ze stožáru. Komunita mluví o požehnání i sjednocení
Policie prověřuje okolnosti tragické smrti tříletého chlapce, který o víkendu při komunitním setkání v Žacléři na Trutnovsku utrpěl smrtelná zranění po pádu ze stožáru vysokého napětí. „Prociťme...
OBRAZEM: Na vrcholu Krkonoš leží čerstvý sníh, jednu kupu vzali útokem i medvědi
Moderní technologie pro výrobu umělého sněhu v plusových teplotách vlekaři na Černé hoře nenasazují jen pro rychlejší start zimní sezony. Technický sníh vyrábějí i uprostřed léta. V pátek vytvořily...
Prázdné studně, hrozí praskání domů. Přestavba nádraží v Hradci přerušit nejde
Kvůli přestavbě nádraží v Hradci Králové lidem v okolí mizí voda ze studní. Úbytek zaznamenali, když stavbaři kvůli ražbě kabelových tras začali odčerpávat tisíce kubíků vody denně. Některé studny...
Micku, ukaž, co je v tobě! Zadražil chytil penaltu a chválil kolegovo sólo: Jako Messi
Chycenou penaltou největší hvězdě soupeře Hjertö-Dahlovi položil brankář Adam Zadražil základ ke čtvrteční výhře 1:0 v norském Tromsö, kterou se Hradec po 31 letech vrátil do pohárové Evropy. Přidal...
Hradec Králové v Evropské lize 2026/27: Program a výsledky
Fotbalisté Hradce Králové zahájili boj o Evropskou ligu. Ve 2. předkole zvítězili na hřišti norského Tromsö 1:0 a před odvetou mají výbornou pozici. V našem přehledu najdete informace o termínech...
Děti šly na prázdniny, učitelé stěhují školu. Už se nebudou tísnit v domku
Až se děti na sklonku léta vrátí do základní a mateřské školy v Synkově-Slemeni u Rychnova nad Kněžnou, už je nebudou čekat úzké chodby, malinké učebny a oprýskané zdi. Starou školní budovu z roku...
Mám nový životní zápas, jásá kouč Horejš. Tyká mu někdo v kabině Hradce?
Od přípravek v Českých Budějovicích až do Evropy s Hradcem Králové. Trenér David Horejš popisuje, jak si kariéru vyšlapal krok za krokem, proč ho formovaly těžké chvíle v Jablonci a jak se chytl na...
Roky zachraňovali ostatní, teď bojují o zdraví syna. Dítě má po nehodě zraněnou míchu
Velkou vlnu solidarity vzbudil nejen na sociálních sítích příběh rodiny malého Toníka Šimka, který utrpěl těžká zranění při prosincové dopravní nehodě. Jeho rodiče jsou záchranáři, ale nyní nemohou...
Při hádce se ženě zabodl nůž do stehna, druh jí nezavolal pomoc. Viní ho z její smrti
Policie navrhla obžalovat nyní již 50letého cizince, kterého viní ze smrti jeho o dva roky starší družky. Pár se letos v lednu v Jičíně nepohodl, při potyčce s nožem žena začala silně krvácet, avšak...
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Horejš před Tromsö: Silný soupeř, ale věřím, že to zvládneme. Co umělá tráva?
Historický okamžik přichází. Pro hradecký fotbal třetí. Po Poháru mistrů evropských zemí v roce 1960 a Poháru vítězů pohárů před jedenatřiceti lety. Východočeši ho prožijí na dalekém severu, v...
Africkou divočinu plnou mláďat si naplno užijete na safari uprostřed Evropy
Nejenže jsou výběhy Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem plné okatých, roztomilých a často i raritních či vzácných zvířat, mnohdy v rodinných skupinách, dohromady se stovkami letošních i...