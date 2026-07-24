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OBRAZEM: Na vrcholu Krkonoš leží čerstvý sníh, jednu kupu vzali útokem i medvědi

Tomáš Plecháč
  14:39
Medvědi si ve výběhu v Krkonoších užívají umělý sníh od vlekařů (24. července... Medvědi si ve výběhu v Krkonoších užívají umělý sníh od vlekařů (24. července... Medvědi si ve výběhu v Krkonoších užívají umělý sníh od vlekařů (24. července... Medvědi si ve výběhu v Krkonoších užívají umělý sníh od vlekařů (24. července... Medvědi ve výběhu v Krkonoších (24. července 2026). Medvědi ve výběhu v Krkonoších (24. července 2026). Medvědi si ve výběhu v Krkonoších užívají umělý sníh od vlekařů (24. července... Medvědi si ve výběhu v Krkonoších užívají umělý sníh od vlekařů (24. července... Medvědi si ve výběhu v Krkonoších užívají umělý sníh od vlekařů (24. července... Děti si hrají na technickém sněhu v Dětském parku Kabinka na Černé hoře (24.... Děti si hrají na technickém sněhu v Dětském parku Kabinka na Černé hoře (24.... Děti si hrají na technickém sněhu v Dětském parku Kabinka na Černé hoře (24....
Moderní technologie pro výrobu umělého sněhu v plusových teplotách vlekaři na Černé hoře nenasazují jen pro rychlejší start zimní sezony. Technický sníh vyrábějí i uprostřed léta. V pátek vytvořily velkou kupu pro děti na vrcholu Černé hory a sněhové radovánky si užívají také dva medvědi ve výběhu u stezky v korunách stromů na úpatí Černé hory.

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