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Archeologové našli na Jičínsku pozůstatky osídlení z neolitu i doby bronzové

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  12:25
Bronzová jehlice nalezená při archeologickém záchranném výzkumu na budoucím...

Bronzová jehlice nalezená při archeologickém záchranném výzkumu na budoucím úseku D35 Úlibice-obchvat (25. září 2026) | foto: David Taneček, ČTK

Dokončení terénní části archeologického výzkumu na budoucím úseku D35...
Archeoložka z Archeologického centra Olomouc Michaela Bartoš Dvořáková ukazuje...
Keramika nalezená při archeologickém záchranném výzkumu na budoucím úseku D35...
Dokončení terénní části archeologického výzkumu na budoucím úseku D35...
26 fotografií
V trase budoucího dálničního obchvatu Úlibic na Jičínsku objevili archeologové stopy osídlení z neolitu, doby bronzové a raného středověku. Záchranný archeologický výzkum začal v červnu a skončil 18. září, odborníci při něm prozkoumali téměř 25 hektarů.

Zadavatelem prací je Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Výzkum zajistilo sdružení společností Samson Praha, Labrys a Archeologické centrum Olomouc.

„Terénní část výzkumu se podařilo dokončit ještě před termínem stanoveným zadavatelem. Teď se práce přesouvá do laboratoří, kde budou odborníci nálezy zpracovávat a dokumentovat,“ sdělila mluvčí Archeologického centra Olomouc Nikola Jandová.

Součástí záchranného výzkumu byl také průzkum území pomocí detektorů kovů.

Bronzová jehlice nalezená při archeologickém záchranném výzkumu na budoucím úseku D35 Úlibice-obchvat (25. září 2026)
Dokončení terénní části archeologického výzkumu na budoucím úseku D35 Úlibice-obchvat (25. září 2026)
Archeoložka z Archeologického centra Olomouc Michaela Bartoš Dvořáková ukazuje artefakty nalezené při archeologickém záchranném výzkumu na budoucím úseku D35 Úlibice-obchvat. (25. září 2026)
Keramika nalezená při archeologickém záchranném výzkumu na budoucím úseku D35 Úlibice-obchvat (25. září 2026)
26 fotografií

Nejstarší osídlení v trase budoucího obchvatu je z období neolitu, stopy patří kultuře s lineární keramikou. Archeologové našli keramické střepy s charakteristickou rytou výzdobou, broušené kamenné sekery i nástroje vyráběné štípáním kamene.

Po několika domech se dochovaly jámy po dřevěných sloupech staveb. Podle jejich rozmístění jsou archeologové schopni rozeznat půdorysy domů. K sídlišti patřily i zásobní jámy a hliníky, tedy povrchové lomy na těžbu hlíny, uvedli archeologové.

Začala stavba šestnácti kilometrů D35 na Jičínsku. Hotovo má být za tři roky

Z doby bronzové jsou v trase budoucího obchvatu dvě sídlištní lokality, ze kterých pocházejí především zlomky keramiky, ale i kovové předměty, například bronzové jehlice. Z raného středověku archeologové zachytili zahloubené objekty, jejichž význam ale zatím není jasný. Nalezli také zlomky střepů.

„Dohledáváme proto podobné nálezy z jiných lokalit, které nám pomohou vyhodnotit, jak byla lokalita v raném středověku využívána,“ uvedla archeoložka z Archeologického centra Olomouc Michaela Bartoš Dvořáková.

Začnou stavět v listopadu

Obchvat Úlibic na dálnici D35 postaví za 1,07 miliardy korun bez DPH sdružení polské firmy Budimex a české společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby. Na stavbu silnice o délce 1,6 kilometru má ŘSD pravomocné stavební povolení, práce mají začít v listopadu a s dokončením se počítá v roce 2029.

Dálniční obchvat svede dopravu východně od Úlibic, na jejichž severní straně bude končit mimoúrovňovou křižovatkou se silnicí I/16 z Jičína na Novou Paku a do Krkonoš. Obchvat Úlibic zakončí v Královéhradeckém kraji dálnici D35 vedoucí od Hradce Králové přes Hořice k Jičínu.

Navazující úsek z Úlibic do Turnova v Libereckém kraji, který vede přes Český ráj, nebude ŘSD stavět jako dálnici, ale chce ho vybudovat jako přeložku současné silnice I/35.

4. září 2026
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