Archeologové našli na Jičínsku pozůstatky osídlení z neolitu i doby bronzové

Zadavatelem prací je Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Výzkum zajistilo sdružení společností Samson Praha, Labrys a Archeologické centrum Olomouc.
„Terénní část výzkumu se podařilo dokončit ještě před termínem stanoveným zadavatelem. Teď se práce přesouvá do laboratoří, kde budou odborníci nálezy zpracovávat a dokumentovat,“ sdělila mluvčí Archeologického centra Olomouc Nikola Jandová.
Součástí záchranného výzkumu byl také průzkum území pomocí detektorů kovů.
Nejstarší osídlení v trase budoucího obchvatu je z období neolitu, stopy patří kultuře s lineární keramikou. Archeologové našli keramické střepy s charakteristickou rytou výzdobou, broušené kamenné sekery i nástroje vyráběné štípáním kamene.
Po několika domech se dochovaly jámy po dřevěných sloupech staveb. Podle jejich rozmístění jsou archeologové schopni rozeznat půdorysy domů. K sídlišti patřily i zásobní jámy a hliníky, tedy povrchové lomy na těžbu hlíny, uvedli archeologové.
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Začala stavba šestnácti kilometrů D35 na Jičínsku. Hotovo má být za tři roky
Z doby bronzové jsou v trase budoucího obchvatu dvě sídlištní lokality, ze kterých pocházejí především zlomky keramiky, ale i kovové předměty, například bronzové jehlice. Z raného středověku archeologové zachytili zahloubené objekty, jejichž význam ale zatím není jasný. Nalezli také zlomky střepů.
„Dohledáváme proto podobné nálezy z jiných lokalit, které nám pomohou vyhodnotit, jak byla lokalita v raném středověku využívána,“ uvedla archeoložka z Archeologického centra Olomouc Michaela Bartoš Dvořáková.
Začnou stavět v listopadu
Obchvat Úlibic na dálnici D35 postaví za 1,07 miliardy korun bez DPH sdružení polské firmy Budimex a české společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby. Na stavbu silnice o délce 1,6 kilometru má ŘSD pravomocné stavební povolení, práce mají začít v listopadu a s dokončením se počítá v roce 2029.
Dálniční obchvat svede dopravu východně od Úlibic, na jejichž severní straně bude končit mimoúrovňovou křižovatkou se silnicí I/16 z Jičína na Novou Paku a do Krkonoš. Obchvat Úlibic zakončí v Královéhradeckém kraji dálnici D35 vedoucí od Hradce Králové přes Hořice k Jičínu.
Navazující úsek z Úlibic do Turnova v Libereckém kraji, který vede přes Český ráj, nebude ŘSD stavět jako dálnici, ale chce ho vybudovat jako přeložku současné silnice I/35.
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4. září 2026