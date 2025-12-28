U Úlibic na Jičínsku utrpělo při srážce aut zranění osm lidí, jeden vážná

Autor: ,
  18:24
Při srážce tří osobních aut u Úlibic na Jičínsku na silnici I/16 se v neděli odpoledne zranilo osm lidí, z toho jedna osoba utrpěla zranění vážná. K vyproštění museli hasiči použít hydraulické zařízení.
Při srážce tří osobních aut u Úlibic na Jičínsku na silnici I/16 se zranilo osm lidí. (28. prosince 2025) | foto: Johana Hocková, iDNES.cz

Okolnosti a příčiny nehody policie zjišťuje, popsala mluvčí Karolína Macháčková. „Dechová zkouška na alkohol byla u všech tří řidičů negativní,“ uvedla mluvčí policie.

Zdravotničtí záchranáři k nehodě vyslali šest výjezdových skupin včetně vrtulníku. „Jedna osoba byla po vyproštění a ošetření transportována letecky do traumacentra Fakultní nemocnice Hradec Králové s poraněním hlavy a dolních končetin,“ uvedli záchranáři na síti X.

Zbylých sedm zraněných s lehčími poraněními hlavy a nohou záchranáři sanitkami převezli do fakultní nemocnice a do nemocnice v Jičíně.

Nehoda se stala asi v 15:30 na rovném úseku silnice, která je hlavním tahem mezi Jičínem, Trutnovem a Krkonošemi. Po nehodě policie silnici uzavřela a dopravu svedla na objížďku přes obec Lužany. Asi v 17:15 policie na silnici zavedla kyvadlový provoz.

