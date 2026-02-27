Řidič za jízdy vyskočil z ukradeného obytňáku, nezastavil ho ani policejní pás

  14:47
Policie na Trutnovsku minulý týden pronásledovala auto odcizené v Německu. Bílý obytňák ujížděl k polským hranicím. Řidič nedbal výzev k zastavení, proto policie použila zastavovací pás. Řidič přesto pokračoval. Nakonec z auta za jízdy vyskočil a dal se na útěk do pole.

KRIMI

„19. února jsme obdrželi poznatek o odcizeném obytném vozidle, které bylo dříve odcizeno v Německu. Vozidlo údajně mířilo do Polska. Do akce, která měla za cíl auto vypátrat a znemožnit jízdu, bylo zapojeno několik policejních hlídek. Odcizené vozidlo policisté spatřili ještě na českém území, jelo k hraničnímu přechodu Královec,“ uvedl policejní mluvčí Martin Stránský.

Řidič nedbal výzev k zastavení. Před hraničním přechodem proto žacléřští policisté vytáhli zastavovací pás. Ani poškození pneumatik řidiče nezastavilo, jízda už však netrvala dlouho.

Když vůz na polském území postupně zpomaloval, šofér najel do protisměru, otevřel dveře, vyskočil a udělal pár kotoulů ze silničního náspu do pole, kde se snažil dál prchat. Auto mezitím vyjelo ze silnice a málem se překlopilo na bok, než zastavilo.

Řidiče policie brzy dopadla. „Zadrženému muži naši policisté dali pouta a předali k dořešení polským kolegům. Zajištěné vozidlo je rovněž u polských policistů,“ doplnil mluvčí.

Poteče zelená krev v Krkonoších? Ukazují sílu, o KRNAP nic nevědí, tvrdí místní politici

Premium
Na jižním závětrném svahu Studniční hory se ukládá sníh do takzvané Mapy...

Zelená krev – jak Motoristé slibovali – dost možná brzy poteče na Správě Krkonošského národního parku ve Vrchlabí. Ochranáři dostanou od státu méně peněz na provoz, mají podle pokynu ministerstva...

25. února 2026

Důležitá část sezony, upozorňuje hradecký Tamáši. A reprezentace?

Hokejista Alex Tamáši s pukem, kterým dal svůj první gól v české extralize.

Jsou to jenom kdyby, ale možná kdyby na konci minulého roku a na začátku letošního kvůli zranění několik týdnů nehrál, mohl se ucházet o místo ve slovenském týmu. Pro možný další vrchol kariéry,...

25. února 2026  12:25

