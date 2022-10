Chlumci hrozí exekuce. Kvůli úklidu městského listí na soukromé zahradě

Podzim znamená pro chlumecké technické služby nejen úklid obecních pozemků, ale také pravidelné návštěvy zahrady manželů Blanky a Oldřicha Popkových v zástavbě rodinných domů.

Bydlí totiž v sousedství aleje javorů ležících na městské pozemku. A Okresní soud v Hradci Králové rozhodl, že radnice musí spadu takzvaných imisí zabránit a krajský soud později nařídil, aby město osm měsíců v roce listí, nažky a větve uklízelo jednou měsíčně, ve dvou podzimních měsících dokonce dvakrát.

„Je to precedentní rozsudek, který nemá v republice obdobu. Není v lidských silách zabránit tomu, aby listí padalo. Je to absolutní absence selského rozumu, bohužel. Stromy za to nemůžou. Nejde je přesadit, nemůžeme je pokácet. A my zase nemůžeme za to, že si někdo hloupě postavil na svém rozlehlém pozemku přímo pod stromy japonskou zahradu,“ rozčiluje se chlumecký starosta Miroslav Uchytil.

Exekuční návrh

Sporným rozhodnutím se ještě bude zabývat Nejvyšší soud v Brně, mezitím se však odehrává další pře. Majitelům soukromé zahrady se nelíbil způsob, jakým město loni na podzim uklízelo a podali exekuční návrh.

„V zásadě jde o to, že město rezignovalo na svoji povinnost pozemek uklízet. Vybralo si pouze jeho část, konkrétně chodníky, ostatní části byly v podstatě ignorovány,“ sdělil právní zástupce manželů Popkových Alexej Štěrba.

Proti nařízení exekuce okresním soudem se Chlumec odvolal a dnes se věcí zabýval krajský soud.

„Pochopitelně jsme se odvolali, vždyť je to celé ad absurdum. Pan soudce na základě fotografií rozhodl, že město uklízí špatně. I při současných úklidech jsou tam s paní majitelkou velké rozepře. List tam spadne na zem každých pár vteřin a my bychom tam asi měli být ve dne v noci. Ve čtyřech lidech tam teď uklízeli přes dvě hodiny a stejně paní majitelka nebyla spokojená. Nám ti pracovníci chybějí, listí totiž padá i jinde,“ poznamenal ironicky Uchytil.

Usnesení o soudním rozhodnutí bude oběma stranám sporu doručeno v řádu dnů až týdnů. Exekuční návrh manželé Popkovi podali kvůli jednomu úklidu, který se uskutečnil 23. září loňského roku. Advokát Alexej Štěrba připustil, že v dalších termínech město zahradu řádně uklidilo:

„Mám za to, že jarní úklidy byly v pořádku. Ovšem na jaře listí tolik nepadá a uklidit to nestojí tolik úsilí. Domnívám se, že proto se to zlepšilo. Uvidíme, jak to bude letos na podzim.“

Plod za plotem

Nedávno se pracovníci technických služeb na zahradu vrátili. „Uklízíme podle nařízených termínů, v poslední době jsme tam byli dvakrát,“ upřesnil Uchytil, který v pátek odpoledne po téměř čtvrt století v čele Chlumce jako starosta skončí.

Dosavadní pokusy o smír vyzněly do ztracena.

„Jednání s městem opakovaně proběhla, ale marně. Než jsme podali exekuční návrh, upozornili jsme, že máme k úklidu výhrady a dali jsme mu dodatečnou lhůtu, aby byly imise odstraněny. Nestalo se, a tak nám nezbylo nic jiného, než se obrátit na soud. Chceme, aby se uklízelo tak, jak nařídil krajský soud, to znamená dostatečně pečlivě. Nikoli nedbale a mám dojem, že až zlovolně. Naštěstí žijeme v demokratické zemi, kde ani město nemůže zlovolně činit, co mu zákon zapovídá,“ konstatoval Štěrba.

16. listopadu 2021

„Není možné, aby tam naší lidi nadále lezli po kolenou a vybírali každý lísteček. Je to jako u blbých a mě už to nebaví,“ reagoval Uchytil a opět zmínil absenci selského rozumu, která podle něj spor od počátku provází: „Zákon je proti zákonu. Od nepaměti platí, že plod na stromě patří jeho vlastníkovi, ovšem když spadne k sousedovi, patří majiteli pozemku, kam spadl. Nažky z javoru mléče jsou také plody. Nerozumím tomu, proč je to u jablka jinak než u nažky.“

„Město musí uklízet i tyto plody. V občanském zákoníku je úprava sousedských práv, podle které soused nesmí imisemi, tedy spadem plodů, obtěžovat souseda nad míru přiměřenou poměrům. Pokud tak činí, musí takového jednání zanechat. Tato míra byla podle soudu v tomto případě překročena,“ řekl Štěrba.

Pokud by chlumecká radnice neuspěla s odvoláním, exekuce by znamenala omezení některých činností městského úřadu.

„Běda nám, jestli krajský soud dá za pravdu protistraně. Dostaneme se do situace, že budeme mít přivřené dveře co se týká dotací, prodeje a směny pozemků a dalších věcí, které jsou součástí chodu úřadu. Kvůli takové kravině,“ myslí si Uchytil.

Celý dlouhodobý spor by měl brzy vyřešit Nejvyšší soud v Brně, který se bude zabývat původním rozhodnutím o povinnosti města uklízet soukromou zahradu. Starosta Uchytil očekává, že výsledek bude znám v dohledné době:

„U nejvyššího soudu jde o podstatu věci. Poslali jsme do Brna i doplnění, k čemu takové rozsudky vedou, že z toho může být návrh na exekuci na majitele stromu. Poukazovali jsme na to předem a taky se tak stalo. Nejvyšší soud obvykle rozhoduje do roka a ten již uplynul. Musíme se bránit do posledního dechu, protože v tomto sporu reprezentujeme všechny samosprávy i všechny vlastníky takto velkých stromů.“

Na výsledek sporu v Chlumci nad Cidlinou čekají i další starostové. Obávají se, že by se mohl stát precedentem, spustit lavinu žalob na města a obce.

„Je to pro mě neuvěřitelná věc, to se snad ani nedá blíže komentovat. Potkalo mě už ledacos, ale s něčím podobným jsem se zatím zaplať pánbůh nesetkal. Je to návod pro všechny potížisty, jak dělat ještě větší problémy, a jak by jim obce mohly posluhovat za velké peníze. Přeji si, aby soud tento nesmysl zrušil. Pokud by to mělo takto fungovat, raději se seberu a odejdu a nebudu se starat o nic. Vždyť bychom byli za blázny,“ komentoval situaci již před časem starosta Nového Bydžova Pavel Louda.