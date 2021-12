Kantoři v Hradci staví kandidátku. Vadí jim bezvládí a chtějí do voleb

Voliči příští rok na podzim mohou vystavit účet nejen nefunkční koalici, ale i pasivní opozici. Na hradecké scéně se chystá to, před čím už v létě prognosticky varoval krajský šéf občanských demokratů a nový předseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Ivan Adamec.

Vzniká tu nový subjekt, který za současné situace může v Hradci Králové vysát značná procenta hlasů. Iniciativa se rozhořela kolem Romana Poldy, ředitele největší základní školy v kraji a současně šéfa klubu ředitelů z Hradecka. Měli by to být právě kantoři, kteří by se stali pilíři nového uskupení.

Motivace byla jednoduchá, politickou konkurenci si vytvořilo samo vedení města. Když byl na konci února odvolán náměstek pro oblast sociálních věcí, školství a životního prostředí Martin Hanousek (Změna a Zelení), jeho gesce připadla primátorovi Alexandru Hrabálkovi (ODS). Ten ji spravuje dosud a musí se bránit kritice nejen od opozice.

„Velmi mě mrzí, že pro koalici ani pro opozici školství není prioritou. To se určitě změní za tři čtvrtě roku před komunálními volbami,“ řekl Roman Polda, ředitel ZŠ Štefánikova.

Potvrdil, že nové uskupení už oslovilo potenciální kandidáty: „V příštích komunálních volbách plánujeme nasadit subjekt složený převážně z pedagogů a sportovců.“

Nebyl mezi námi rozpor, tvrdí primátor

Vedení města o nové iniciativě ví. Primátor se s ředitelem sešel už dvakrát a argument, že školství není prioritou, popírá.

„S panem Poldou jsme jednali. Měl relativně dost otázek a připomínek ke školství a já se domnívám, že na velké většině jsme se dokázali domluvit. Nebyl mezi námi rozpor. Budeme jednat o rozpočtu pro školy a věřím, že i tady dojdeme ke konsenzu. Školství neodsouváme stranou, ale děláme vše pro to, abychom je podpořili. Školy mají dostatek prostředků a mohou se rozvíjet,“ tvrdí primátor Alexandr Hrabálek.

Podobné pocity má i náměstek pro oblast správy majetku města Pavel Marek (ANO): „Ten krok nechápu. Nedávno jsem od stejných lidí dostal děkovný dopis, jak se o školy staráme, že je to výrazně lepší než v minulosti.“

Investiční náměstek Jiří Bláha (ODS) odpovídá podobně: „Rozsah investičních akcí do škol je nebývale veliký a také já jsem v rozpacích, když slyším, že se vedení města o své školy nestará.“

Exnáměstek primátora pro oblast školství Martin Hanousek však má úplně opačný názor. Město se podle něj o školy skutečně nestará a samo vyprovokovalo ředitele, aby zkusili využít náladu Hradečáků ve volbách.

„Ti lidé chtějí postavit vlastní kandidátku. Té motivaci úplně rozumím, ale stavět další stranu není úplně šťastné, protože demokratické síly jsou už nyní dost roztříštěné a budou znovu. Měli bychom se soustředit spíš na to, aby ANO a ODS v příštích volbách nebyly tolik silné, a ne to ještě více rozdrolit. Spíš by bylo lepší, kdyby se ředitelé více angažovali ve stranách. Kdyby do toho chtěli jít třeba s námi, byl bych jedině rád,“ uvedl.

Ideální pro protestní strany

Krize hradecké vlády trvá už rok a půl a je téměř jisté, že skončí až s volbami v říjnu 2022. Menšinová koalice ODS - ANO je rozpolcená nejen mezi sebou, ale hluboké názorové příkopy zejí i uvnitř obou koaličních stran. A protože pokusy o sestavení stabilní vlády skončily i vinou opozice už před řadou měsíců, v Hradci se rychle vytvořilo podhoubí pro vznik silné protestní strany.

Před časem před tím varoval Ivan Adamec: „Vůle k přeskupení není v koalici ani v opozici. Aby se tedy všichni nedivili, až vznikne nějaké seskupení Pro Hradec krásnější, které je převálcuje. I z minulosti známe takové případy. A nebude to vyúčtování jen naše, ale i opozice. Když bude takhle nepřístupná a nebude se chtít domluvit, bude to znamenat možnost přemazání politické mapy v Hradci.“

Přesně to se nyní děje a startérem byla situace ve školství. Kritika se nejčastěji opírá o absenci zodpovědného náměstka po odvolaném Hanouskovi. Koalice se to pokusila změnit v červnu, ale plán nejenže ztroskotal, ale ukázal na nemožnost dohody mezi ANO a ODS.

Obě strany do tajné volby nového náměstka nominovaly svého vlastního kandidáta a její výsledek ukázal, že pro nominanta občanských demokratů nehlasovali zastupitelé z ANO a naopak. Většina opozičních zastupitelů přijala roli nezúčastněných pozorovatelů a hlas do urny nehodila.

Náměstek chybí dál

Od neúspěšné volby uplynulo půl roku a nic se nezměnilo. Náměstek chybí dál, gesce je dál na primátorovi a mezi oběma koaličními stranami došlo k dalšímu otřesu důvěry. ANO za vhodnou kandidátku považuje Andreu Turkovou, ODS má však jiný názor.

„Náš zastupitelský klub partnerovi z ODS poslal nominaci na náměstka, ale dozvěděli jsme se, že náš kandidát nebude ODS podpořen, tudíž jej navrhovat nebudeme. Za školství tedy nese plnou odpovědnost ODS,“ sdělil Marek.

„Rozhodně nemám radost z toho, že mi k funkci přibyla tato povinnost. ODS i koalice se pokoušely dovolit nového náměstka, ale opozice a zbytek zastupitelstva nám to nedovolily. ANO navrhlo kandidáta, ale nebylo nám řečeno, že má podporu demokratických stran v zastupitelstvu, a do takové volby jsme proto nechtěli jít. Jestliže budeme vědět, že kandidát je přijatelný pro ostatní kluby, můžeme to znovu otevřít,“ navrhl primátor.

Pro Marka je však případ náměstek uzavřenou záležitostí: „Požádali jsme ODS o vyjádření. Pokud by našeho kandidáta podpořila, teprve poté bychom hledali další podporu. ODS se vyjádřila tak, že jej nepodpoří. Podporu u ostatních stran ani shánět nebudeme, protože náš partner si to nepřeje.“

Pedagogové se domnívají, že školství je navzdory rozjetým finančním akcím na periferii. „Nechceme už, aby městské školství bylo na okraji zájmu regionálních politiků,“ zdůraznil šéf školy i klubu ředitelů Roman Polda. Už v příštím roce by mohl od voličů dostat šanci něco pro školství udělat i coby politik.