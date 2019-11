Hradec se pokusí získat prázdnou ubytovnu, koupit ji ale nechce

Někdejší ubytovna fakultní nemocnice má osm pater, nabízela téměř 200 lůžek a leží na poměrně lukrativní adrese. Jenže už pět let jen chátrá.

Kdyby se potvrdily obavy mnoha stovek obyvatel Moravského Předměstí, proměnila by se v převážně cizineckou noclehárnu se všemi problémy, které se zařízeními tohoto typu v jiných městech mají.



Podle zpráv znepokojených obyvatel o někdejší ubytovnu projevila zájem firma, jež zastupuje kvasinskou Škodovku. Společnost Škoda Auto sice zájem popřela, avšak prázdný objekt by mohl jít do dražby přes Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Podle města má o panelovou budovu zájem desítka zájemců. Dražbě by Hradec chtěl zabránit už kvůli veřejnému zájmu. Uvažuje o její přeměně třeba pro zdravotně-sociální účely.

Podle náměstkyně primátora Věry Pourové (ANO) se radnice chystá jednat s ministerstvem zdravotnictví, jestli existuje možnost převzetí budovy. I když se žádná schůzka na toto téma ještě nekonala, nemocnice už určitou iniciativu vyvinula.

„Fakultní nemocnice Hradec Králové jedná s podporou ministerstva zdravotnictví o možnostech převodu bývalé ubytovny na město Hradec Králové,“ řekl mluvčí nemocnice Jakub Sochor.

Místní se bojí nárůstu kriminality a hluku i znehodnocení cen svých bytů.

„Všechny informace máme jen z doslechu. Každopádně jsme na magistrát napsali prohlášení, ve kterém žádáme, aby se město do toho aktivně zapojilo. Riziko potíží je všem jasné, ale já doufám, že to ustojíme a město to nenechá vyšumět,“ zdůraznil Bedřich Kabilka, šéf Komise místní samosprávy Moravské Předměstí - sever.

Náměstkyně Pourová slíbila: „Sami podnikáme kroky, aby se lokalita kvůli ubytovně nestala zónou s vyšší koncentrací problémových osob. Snažíme se jednat a najít řešení, abychom předešli riziku vzniku bezpečnostního rizika. To, co je dnes v Kvasinách, by se v případě spekulativního nákupu budovy mohlo přenést i do Hradce. To nepřipustíme.“

Město mohlo jednat dříve, namítá zastupitelka

Jenže podle Táni Šormové, hradecké zastupitelky (KSČM) a současně obyvatelky blízké Benešovy třídy, si vedení města mělo rizika uvědomit daleko dříve:

„Město chce zabránit dražbě, ale tyto kroky mělo podniknout dřív, protože objekt ubytovny je prázdný již delší dobu. Určitě by tam mohly najít uplatnění nejen startovací byty, ale i projekty ze sociální oblasti.“ Dodala, že pravdivost informace o hrozbě zřízení dělnické ubytovny pro potřeby Kvasin si ověřili rodiče blízké základní a mateřské školy.

Podle Pourové by případný odkup paneláku na Moravském Předměstí mohl přijít až na sto milionů korun, na dalších 150 milionů pak odhadla opravy.

„Odkup jsme zvažovali, ale tudy jít nemůžeme,“ konstatovala náměstkyně. Jako důvod uvedla příliš vysokou finanční náročnost. Proměna ubytovny na objekt se startovacími byty by tak nejspíš byla nad možnosti města.

„Víme, že v Hradci bude startovací byty stavět několik firem, což v rámci zákonných možností samozřejmě podporujeme a případným podnikatelům můžeme pomoct například s okolní infrastrukturou. Na stavbu nových bytů však nemáme peníze,“ řekla Pourová.

„S výrokem, že pokud by město objekt odkoupilo, peníze do něj nedá, nemohu souhlasit. To nemělo padnout,“ řekla Šormová.

„Dozvěděli jsme se, že město má údajně s ubytovnou nějakou taktiku, snad byty sociálního charakteru. Taková odpověď však obyvatele Moravského Předměstí úplně neuspokojila. Mrzí mě, že nezazněly reálné možnosti, jaké město má. Každopádně varianta s ubytovnou je nejhorší možná, protože zkušenosti z Rychnova nad Kněžnou a okolí jsou vypovídající,“ zdůraznil zastupitel Pavel Vacek (Piráti), jenž sám žije takřka v sousedství ubytovny.

Škodovka o Hradci neuvažuje, využívá bydlení v Opočně

„Chci ujistit obyvatele, že si uvědomujeme rizika, která by mohla nastat. Chceme hledat nejlepší možné řešení pro město i ostatní. V žádném případě nebudu přihlížet nějakému obchodu s chudobou zrovna v této lokalitě,“ prohlásila Pourová.

Město by chtělo mít jistotu nejpozději do konce roku. Zájemců o ubytovnu je však víc.

„V okolí závodu Kvasiny, kde v současné době pracuje přibližně devět tisíc zaměstnanců, aktuálně využívá společnost Škoda Auto ubytovací kapacity v nedalekém Opočně. V Hradci Králové automobilka v současné době ubytovacích kapacit nevyužívá a o této lokalitě neuvažuje,“ informovala tisková mluvčí společnosti Škoda Auto Martina Gillichová.