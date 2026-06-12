Hradec prodá ubytovnu sester, místní se znovu bojí obchodníků s chudobou

Před devíti lety vyděsila tisíce obyvatel Moravského Předměstí představa, že čerstvě opuštěnou ubytovnu koupí podnikatel s chudobou a nastěhuje buď nájemníky závislé na sociálních dávkách, nebo zahraniční dělníky.
Po dlouhém vyjednávání se městu nakonec podařilo panelák získat a místní si oddechli. Teď se však obavy rozhořely nanovo. Hradec sice má podmínky, za nichž dům prodá, a jednou z nich je i záměr potenciálního kupce, ale na nejlidnatějším sídlišti přesto vládnou skepse a nervozita.
„Už to vypadalo dobře. Proti plánu na domov pro seniory jsme nic neměli, ale teď se to zhroutilo. Zase tu je nejistota. Ráda bych věřila, že město vznik nějaké prašivé ubytovny nedovolí, ale jistotu nemáme,“ řekla Renata Barešová.
„Určitě znáte panelák u Alberta na Benešově třídě. Ten také chce slouží jako ubytovna pro slušně řečeno sociálně slabé jedince. Výsledkem jsou rvačky, ožralí nebo zfetovaní pobudové a před rokem dokonce vražda ku***. Kde máme jistotu, že se z ubytovny sester nestane to samé, nebo něco ještě horšího? “ upozornil Martin Fajt z blízké Benešovy třídy.
„Hradec má v kritériích pro prodej jen 15 procent na reference zájemce. Na to, abych měl v kupce velkou důvěru, to ale vážně není moc,“ uvedl další z blízkých sousedů ubytovny Pavel Urx.
„Plán byl jasný – byty pro seniory“
Zastupitelé prodej schválili, ale někteří stále věří, že existuje cesta zpět. Nepřekvapí, že proti prodeji se postavila opozice. Rozpolcená je však koaliční Změna pro Hradec. I volební lídr ODS Martin Soukup připustil, že by mohl změnit názor.
Radnice stanovila minimální cenu na 141 milionů korun. Nabídnutá cena bude mít v hodnocení váhu 70 procent, 15 procent činí reference zájemce a posledních 15 procent navržené architektonické řešení.
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Hradec chce ještě v červnu vypsat soutěž na prodej a vybrat kupce míní do září. Zájemců prý eviduje sedm a vizí je bydlení hotelového typu pro seniory.
Podle kritiků transakce je prodej chybou nejen kvůli obavám místních ze vzniku pochybné ubytovny.
„Když nevím, co s tím, tak to prodám. Přitom byl od počátku jasný plán: udělat důstojné bydlení pro seniory z Hradce Králové. Ne nějaký další byznys pro překupníky s chudobou, ale normální ubytování pro Hradečáky,“ dopálil se zastupitel a poslanec Jiří Mašek (ANO), který byl u toho, když město bývalou ubytovnu směňovalo za pozemky u fakultní nemocnice.
„Teď město projekt hodí do koše a prodává budovu komukoliv, kdo zaplatí. To, že z toho za pár let může být další ubytovna pro levnou pracovní sílu nebo kšeft s bydlením, je už radnici evidentně úplně jedno,“ řekl poslanec Mašek.
Ideální pro startovací byty?
Náměstek primátorky Adam Záruba (Změna) sice hlasoval pro prodej, ale jeho klub Změny a Zelených doufá, že se transakci ještě podaří zastavit.
„Náš názor je naprosto jednoznačný. Neprodávat, protože prodej není smysluplné využití. Město nemá pozemky pro výstavbu nových bytů, ale tady máme jedinečný objekt pro startovací byty. A my jej prodáme? To je přece nesmysl,“ rozzlobil se Martin Hanousek, trojka kandidátky Zelených, Změny a KDU-ČSL do podzimních komunálních voleb.
„Bohužel se rozhodovalo jen podle pocitu pana náměstka (Pavla Vrbického – pozn. red. ), že by rekonstrukce byla moc drahá. Přitom není žádná rozvaha. I kdyby rekonstrukce jednoho bytu stála dva miliony, zvládneme to za 200 milionů,“ doplnil Martin Hanousek.
Stav domu je hrozivý
Pavel Vrbický (Piráti) podotkl, že město se nedávno pustilo do více než půlmiliardové rekonstrukce domu Harmonie na Benešově třídě a další stovky milionů na proměnu někdejší ubytovny si Hradec v blízké budoucnosti nemůže dovolit. Stav dávno opuštěného paneláku je přitom hrozivý.
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„Je to vybydlený dům, střechou zatéká, na výměnu jsou balkonové stěny. Rekonstrukce bude velmi nákladná, proto se nám prodej jeví jako nejlepší varianta. Jedním z parametrů bodování zájemců je záměr. Čekáme, s čím zájemce přijde,“ upozornil náměstek primátorky, že město vznik obávané ubytovny nedopustí.
„Jsem pro zkusit výběrové řízení. Uvidíme, kdo se nám přihlásí a s jakými záměry. Předpokládám, že když nebude nic uspokojivého, výběrové řízení můžeme zrušit. Pokud by se objevil zájemce, který by tam chtěl udělat ubytovnu nebo jinou pochybnou záležitost, budu první, kdo bude hlasovat proti prodeji,“ přidal se i náměstek primátorky pro územní plán Adam Záruba.
Podle něj tu nové byty zatím vzniknout nemohou, protože podle územního plánu jde o plochu pro občanskou vybavenost, tedy ideální lokalitu pro moderní ubytování pro seniory se službami.
„Přesně to nám v Hradci chybí. Sociálních bytů pro seniory máme v podstatě dost, nemáme však ubytování pro lidi, kteří mají peníze a svůj byt chtějí například nechat mladým a bydlet v domě, kde o ně bude postaráno,“ doplnil Vrbický.
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Hradec si vypůjčí ubytovnu sester, chce ji připravit pro uprchlíky
Osmipatrová ubytovna sester má 177 pokojů, většinou se společným sociální zařízením, 198 lůžek a deset kanceláří. V suterénu je 12 garáží, prádelna, sušárna, dílny a sklady. Svému účelu budova naposledy sloužila před devíti lety, před čtyři lety tu nakrátko našlo azyl několik desítek uprchlíků z Ukrajiny.