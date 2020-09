Matka ublížila teprve měsíčnímu miminku, čelí obvinění z pokusu o vraždu

„Na konci května jsme přijali oznámení na podezření z týrání měsíčního dítěte, které ve vážném stavu skončilo v nemocnici,“ uvedla mluvčí policie Iva Kormošová.

Pětadvacetiletou matku tehdy policisté obvinili z těžkého ublížení na zdraví a soudce ji poslal do vazby. Za těžké ublížení na zdraví jí hrozilo až 12 let vězení, nyní může za pokus o vraždu dítěte skončit za mřížemi na 15 až 20 let, nebo dostat u soudu výjimečný trest.

„Na základě zadaného znaleckého posudku soudního znalce z oboru lékařství, z kterého vyplynulo, že žena přímo ohrozila své dítě na životě, jsme případ v těchto dnech překvalifikovali na zvlášť závažný zločin vražda ve stádiu pokusu,“ upřesnila mluvčí policie.

Podle dřívějších informací televize Nova skončilo dítě v nemocnici s vážným zraněním hlavy. Složitou operaci přežilo, avšak patrně přišlo o zrak.