Ubití koťat v útulku míří k Nejvyššímu soudu. Přestupek nestačí, míní šéf žalobců

Stříž podal v případu dovolání k Nejvyššímu soudu a navrhuje, aby zrušil napadené rozhodnutí a uložil Krajskému soudu v Hradci Králové, aby věc znovu projednal a rozhodl.

Kauza se týká usmrcení dvou asi tříměsíčních koťat, která přivezli 3. června 2022 strážníci do městského Útulku pro opuštěná zvířata v Hradci Králové. Obviněný zástupce vedoucí útulku Martin Kulhánek je podle spisu usmrtil „hodem velké intenzity o betonovou zem“. Okresní soud v Hradci Králové mu za to loni v září vyměřil roční podmínku a zákaz výkonu práce se zvířaty na tři roky.

Kulhánek se však odvolal a u krajského soudu argumentoval, že činem zkrátil utrpení zvířat. Odvolací senát mu dal za pravdu a překvalifikoval čin na přestupek.

„Odvolací soud připustil, že předmětný skutek se stal, avšak nelze dovodit trestní odpovědnost obviněného. Soudu prvního stupně vytkl, že nepostupoval v souladu s procesní zásadou volného hodnocení důkazů. V zásadě přihlédl pouze k formální dikci zákona a dostatečným způsobem nevyhodnotil skutečnosti, které svědčí ve prospěch obviněného,“ popsal Igor Stříž rozhodnutí krajského soudu.

Špička ledovce, tvrdili svědci

Soud řešil jeden konkrétní čin, avšak bývalí zaměstnanci útulku, s nimiž redakce v minulosti hovořila, popisovali celou řadu podobných incidentů. Že v útulku docházelo k usmrcování zvířat ošetřovateli naznačuje i video, které iDNES.cz zveřejnil v červenci 2023. Obviněnému Kulhánkovi na něm další ze zaměstnanců podává krumpáč se slovy: „...až příště budeš zabíjet kočky...“.

31. července 2023

Na situaci v městském útulku upozorňovala i petice adresovaná vedení Hradce Králové i zastupitelům. V zařízení proběhla řada kontrol či šetření policie. Až na drobné nesrovnalosti ve skladování léků se však na žádné závažné skutky nepřišlo.

Z městského auditu například vyplynulo, že tehdejší vedoucí Andrea Horáková si při zrušení samostatného kočičího depozitu odkoupila jeho vybavení za pouhé čtyři tisíce korun, přičemž pořizovací hodnota byla kolem čtvrt milionu. K porušení předpisů však tehdy nedošlo. Zařízení bylo podle radnice tehdy již účetně odepsané.

„Kdyby to vezli do kovošrotu, cena by byla ještě nižší. Přidali si na kilovou cenu asi jednu korunu,“ citoval tehdy ze zprávy náměstek primátorky Pavel Vrbický (Piráti).

Rada města začátkem roku 2023 rozhodla, že útulek už dál nebudou provozovat Technické služby Hradec Králové a později vypsala výběrové řízení na nového provozovatele. To však provázely pochybnosti a město nakonec útulek svěřilo jiné své firmě – Městským lesům Hradec Králové. Lesníci zařízení modernizovali, zcela vyměnili personál a dál ho provozují jako Azyl pro zvířata.

Hodem zkrátil utrpení

Nejvyšší státní zastupitelství ve svém dovolání odmítlo argumentaci krajského soudu, že obviněný Kulhánek měl třináctiletou praxi, dokázal tak rozpoznat, kdy zvíře trpí, a toto utrpení zkrátil. Soud se opíral o výpověď smluvní veterinářky, podle níž byla zvířata v terminálním stádiu a evidentně umírala. K dispozici měl také odborné vyjádření Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj, z něhož vyplývalo, že byla-li koťata po dopadu na podlahu mrtvá řádově maximálně do pár sekund, bylo toto utrpení kratší, než kdyby byla přepravována někam na utracení.

„S uvedenými úvahami a právními závěry odvolacího soudu ústícími do rozhodnutí o postoupení věci se však nelze ztotožnit,“ uvedl Stříž, podle kterého měl soud přihlédnout k dřívějším judikátům.

Nejvyšší státní zástupce navíc upozornil, že osud koťat byl obviněnému po úderu lhostejný, neboť se nepřesvědčil, zda jsou podle prokazatelných příznaků mrtvá.

„Utracení smí provádět pouze veterinární lékař nebo zletilá osoba, tato však pouze pod odborným dohledem veterinárního lékaře, přičemž v odstavci 5 téhož paragrafu jsou vyjmenovány zakázané metody usmrcování zvířat, mezi něž patří pod písmenem c) ubití, ubodání nebo jiné metody, které zvířeti způsobí nepřiměřenou bolest nebo utrpení,“ citoval Stříž ze zákona proti týrání zvířat.

Upozornil také na fakt, že nedosažitelnost smluvní veterinářky je pro argumentaci obviněného irelevantní, neboť měl možnost nalézt adekvátní veterinární péči na jiném místě.