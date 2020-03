Soused zabetonoval tyče do obecní cesty, k chalupám neprojedou hasiči

Od šedesátých let obecní cesta kolem Spů na Náchodsku nikomu nevadila. Až když si jeden ze zdejších majitelů nechal zaměřit pozemky a zjistil, že do nich zasahuje, začal se v říjnu 2015 proti provozu těžkých aut a traktorů v nynější Vojnarově ulici bránit. Zúžil cestu zabetonovanými tyčemi.

Sloupky později zmizely po rozhodnutích úřadů, ale od předloňska jsou tam zase jiné. A i když loni novoměstský silniční správní úřad opět rozhodl, že zdejší obyvatel Zdeněk Hrnčíř musí odstranit nepovolené překážky, a potvrdil to i krajský úřad a v říjnu krajský soud, tyče jsou pořád na místě.

„Ta cesta je jediná, kudy můžeme přijet k domu. Nás tyče překvapily. Potřebovali jsme přivézt třeba materiál, protože dům opravujeme, ale větší auta neprojedou. Když nám vezli loni motorovou sekačku na paletě, museli zastavit u tyčí, protože dál neprojeli. Složili nám to na louku a dál jsme to odváželi na kárce,“ říká Pavel Rydlo z Liberce, který v domě ve Spech pobývá vždy přes léto.

„I hasiči se vyjádřili, že by k nám neprojeli. Totéž je s větší sanitou. Nás to postihuje nejvíc a úplně zbytečně, ta cesta bývala vždy průjezdná a už moji rodiče ji používali,“ podotýká chalupář Rydlo.

Cesta obchází část Spů u vodojemu a odděluje domy se zahradami od polí. Vždy bývala v podobné šíři, proto chalupář Rydlo nechápe, proč ji soused tyčemi v jednom místě zúžil. On a další dvě majitelky pozemků přitom nemají jiný alternativní příjezd, jak také konstatovali v loňském rozhodnutí novoměstští úředníci.

Jen o málo lépe je na tom další chalupář Jan Macek. K jeho stavení se sice dá přijet od hlavní silnice ještě druhou cestou, jenže kdo se chce dostat až do dvora, musí skrz historickou bránu. Pískovcové „nákolníky“ ji však u země zužují na necelých 2,5 metru.

„Nechal jsem si vyčistit rybníček od nánosů. Tatra by bránou neprojela, jenže nevešla se ani cestou zúženou tyčemi. Já jsem tu od roku 1972, ale tuhle cestu kolem polí tu používali už kdysi. A tehdejší majitel, tedy děda našeho současného souseda, k tomu nikdy neměl žádné připomínky. A najednou v roce 2015 se objevily tyče,“ zlobí se majitel rekreační chalupy Jan Macek.

„Kdybych já si dal tyče kolem mého pozemku, taky už tady nikdo neprojede. Dříve byli lidé schopni se domluvit, aby mohli každý obhospodařovat své políčko,“ dodává Macek a poukazuje, že kvůli cestě má už celý fascikl úředních dokumentů.

Tyče měly zabránit hlavně mému podnikání, říká autodopravce

Chalupáři či majitelky pozemků doplácejí na rozsáhlý sousedský spor mezi dvěma muži, kteří ve Spech roky žijí vedle sebe a dříve se dokonce přátelili.

Podnikatel Pavel Pop, který ve svém areálu ve Spech provozuje autodopravu a zpracování dřeva, tvrdí, že problém s tyčemi je namířený hlavně proti jeho obchodním aktivitám. Soused, také podnikatel, mu dokonce prý před lety sám řekl, že ho přiměje s podnikáním skončit.

Do svého areálu se autodopravce dostane nákladními auty cestou zepředu, kde ale jezdí i přes cizí pozemek. Dříve stejně jako jeho předchůdci využíval i zadní obecní cestu, třeba když navážel klády.

„Tady u nás bývala zemědělská usedlost, bramborárna a strojní a traktorová stanice, takže traktory tu běžně vždycky jezdily i po zadní cestě. To potvrzuje účelovost jednání mého souseda, podnikatele, kterému šlo o to, aby mě omezil v podnikání i osobním životě a nedalo se sem jezdit,“ říká autodopravce Pop.

„Připadá mi ale alarmující, že jen proto, že soused inicioval spor se mnou, zároveň odepře přístup po této cestě deseti dalším majitelům,“ podivuje se Pop. Ten bývalý zemědělský areál získal v roce 2000. Když se řešila změna užívání, jeho soused s tím jako účastník řízení souhlasil.

Zdeněk Hrnčíř, který tyče na cestu opakovaně osadil, se teď k svým důvodům nechce vůbec vyjadřovat. Předloni v lednu vyhrál u hradeckého krajského soudu, který zrušil rozhodnutí novoměstských i krajských úředníků o odstranění sloupků, což pak stvrdil i Nejvyšší správní soud.

Proto se Hrnčíř domáhal u ministerstva dopravy 181 tisíc korun jako náhrady škody, kterou mu ohledně tyčí způsobil novoměstský úřad nesprávným úředním postupem, avšak neuspěl.

Teď se soused chce znovu bránit. „Bohužel městský úřad začal v té stejné věci sloupků nové správní řízení a v současnosti je to v bodě, že můj právní zástupce podal žalobu,“ odmítá Zdeněk Hrnčíř cokoli blíž vysvětlovat.

Dal jste pro cestu „souhlas mlčky“, odmítl úřad umístění tyčí

Muž se přistěhoval do Spů před dvaatřiceti lety. S tím, že by zčásti po jeho pozemcích měla vést veřejně přístupná cesta, se nechce smířit. U soudu se ohrazoval, že k tomu nedal nikdy souhlas, a poukazoval, že si všiml neoprávněného rozšiřování obecní cesty na své pozemky poté, co začaly jezdit nákladní vozy a nakladače se dřevem k sousedově provozovně v roce 2015.

„Nechal jsem si zaměřit firmou geodetické body a na svém pozemku jsem si dal sloupy. Oplocení bez pevného základu si můžu udělat i bez ohlášení, a to i na poli,“ vysvětloval Hrnčíř koncem roku 2016 pro MF DNES.

Krajský soud před dvěma lety řekl, že by majitel pozemku neměl trpět, že se cesta bude rozšiřovat časem kvůli narůstající dopravě. Původní rozhodnutí městských a krajských úředníků o sloupcích však skácel hlavně proto, že precizně nezdůvodnili, že po části Hrnčířových pozemků s tyčemi vede skutečně účelová komunikace.

Novoměstští úředníci tak loňský výrok opřeli zejména o znalecký posudek z oboru geodézie a kartografie. Znalec porovnával letecké snímky od šedesátých let minulého století a potvrdil, že od té doby do roku 2000 cesta vedla ve stejných místech, byť se časem o něco rozšířila, jak se měnila technika.

Také se úřad odvolal na to, že majitel dal „souhlas mlčky“, protože až do října 2015 mu nijak nevadilo, že se po cestě jezdí.

Nyní novoměstský silniční správní úřad vede s panem Hrnčířem řízení o přestupku, že sloupky neodstranil ani po aktuálním pravomocném rozhodnutí. Naopak tam některé ještě přibyly, a tak se úředníci musejí zabývat i jimi. Jak dlouho to potrvá, se vůbec neví.

Úřad mohl nařídit exekuci tyčí, místo toho začal další řízení

Místní se diví, proč Městský úřad v Novém Městě nad Metují už loni na podzim nenařídil odstranit tyče za pomocí exekuce. Učinit to mohl, Krajský soud v Hradci Králové totiž v říjnu odmítl Hrnčířův návrh, že úřady musí vyčkat, až jak dopadne jeho nynější žaloba na tyče.

Soudkyně přihlédla k varování jednotky dobrovolných hasičů ve Spech, že se s cisternou nedostanou k domu Rydlových ani k dalším sousedům, pro něž je tato cesta jediná přístupová.

Městský úřad však tyče exekuovat nechce. Uznává, že to udělat mohl, ale povinnost to není.

„Nařízení exekuce by bylo neúčelné, neboť pravomocné rozhodnutí o nařízení odstranění překážek neřeší všechny umístěné překážky v pozemní komunikaci,“ namítá vedoucí oddělení dopravy a silničního hospodářství na novoměstském úřadu Petr Kubala. Odkazuje i na to, že se musí držet předešlých soudních verdiktů, navíc průjezd pro osobní auta tyče neomezují.

Proti Hrnčířovu počínání kolem sloupků se už v minulosti ozvalo více jeho sousedů z okolí, musejí si kvůli tomu dopisovat s úřady nebo dokonce svědčit u soudu. Zemědělské družstvo z Nahořan, které si polnosti pronajímá, musí jezdit jinudy přes soukromé pozemky.

Oporu nemá pan Hrnčíř paradoxně ani ve svém devadesátiletém strýci Josefovi, který až do padesátých let žil ve Spech ve stejném statku, který nyní patří synovci. Tehdy rodina soukromě hospodařila na poli za usedlostí a s vozy běžně jezdili cestou za humny, stejně jako jiní sedláci.

„Když jsem šel vedle povozu z pole, nikdy jsem nemusel jít mimo cestu. Teď bych se na cestu s povozem sotva vešel,“ glosoval železné tyče svého synovce Josef Hrnčíř.