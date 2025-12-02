Falešný policejní šéf lákal z ženy milion, úvěr jí rozmluvil skutečný ředitel

  16:12
Milionem korun se málem zadlužila žena, na niž tlačili po telefonu podvodníci. Jeden z nich se dokonce vydával za policejního ředitele v Trutnově. Naštěstí si žena našla na webu kontakt na skutečného ředitele, jenž jí unáhlené kroky rozmluvil.

Vlevo je trutnovský policejní ředitel Radek Kolc, právě za něj se nedávno vydával podvodník. Vpravo je krajský policejní ředitel Petr Sehnoutka, uprostřed taxikářka Patrice Nicole Maxey oceněná za pomoc v jiném případu peněžního podvodu z listopadu. | foto: Policie ČR

Na trutnovské policejní ředitelství se před několika dny obrátila žena, která se dožadovala hovoru přímo s Radkem Kolcem, ředitelem trutnovského územního odboru. Chtěla si ověřit jeho totožnost, protože předtím jí telefonoval muž, který však pouze předstíral, že je z trutnovské policie.

„Předmětem hovoru s údajným policistou byly ženiny peníze, které jsou ´v ohrožení´ a je třeba okamžitě jednat. Žena si měla podle pokynů údajného trutnovského policisty sjednat úvěr na jeden milion korun, které měla v hotovosti vybrat a odevzdat kurýrovi,“ popsala mluvčí hradecké policie Karolína Macháčková legendu, jež se nyní v obměnách objevuje v řadě případů.

Žena měla za sebou několikahodinový telefonát s pachateli. Zaslali jí také zfalšovaný průkaz policejního ředitele přes WhatsApp.

Uvěřil, že si ho vezme Sandra Bullock. Naivní Pražan přišel o miliony, prodal i dům

Plukovník Kolc pak se ženou hovořil, vysvětlil jí taktiku pachatelů i to, že je třeba celý proces sjednání úvěru, vybrání peněz v hotovosti a předání kurýrovi okamžitě zastavit, což žena udělala.

„Zachránila mě obrazovka (na policejním webu, pozn. red.), kde jsem si Vás vyhledala a byl pod Vaším jménem telefon (skutečný). A tak jsem zavolala,“ vysvětlila žena v děkovné zprávě, kterou poslala trutnovskému řediteli.

Policisté vysvětlují, že pachatelé využívají psychického nátlaku v telefonu, s potenciální obětí několik hodin nepřetržitě mluví a přesvědčují ji o tom, že má peníze v ohrožení, že je potřeba je převést do bezpečí. Záhy se vyděšeným lidem ozve další a další bezpečnostní pracovník a manipulativními technikami postupně oběť nasměrují tam, kam potřebují.

Ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje Petr Sehnoutka ocenil, jak se zachovala žena i jeho podřízený: „Dnes a denně se v rámci celého kraje setkávám s podobnými příběhy, které mají bohužel horší konec. Lidé často přicházejí o své peníze, občas si tyto peníze dokonce půjčí.“

Krajský policejní šéf děkoval taxikářce

Krajský ředitel v úterý poděkoval i za další odhalený podvod, který měl obdobný scénář. V pondělí 10. listopadu odpoledne podvodnice přesvědčila jinou poškozenou, aby vybrala své úspory a poslala je do Prahy taxislužbou.

Žena poslala statisíce v ručníku na údajnou expertizu, část peněz zachránila taxikářka

Žena skutečně předala batoh s 420 tisíci korunami, ale při druhém pokusu zasáhla čtyřiadvacetiletá taxikářka z trutnovské společnosti Limotaxi. Chování ženy i telefonáty od objednavatele se jí zdály podezřelé, a proto se rozhodla obrátit na trutnovskou policii. Tím poškozené zachránila dalších 300 tisíc korun. Nyní se jí dostalo poděkování od policejního ředitele za to, že nebyla lhostejná k počínání starší paní.

„Byl to hřejivý pocit někomu pomoci, ale není to jen moje zásluha. Pomohl mi celý tým naší společnosti. Tento zážitek byl pro mě silným podnětem k tomu, abych znovu začala přemýšlet o práci policistky,“ řekla taxikářka Patrice Nicole Maxey.

Takový vánoční strom jste ještě neviděli. Modřín na Náchodsku nemá žádné jehličí

Agentura Dobrý den osvědčila, že ozdobený modřín na Novém Hrádku drží český...

V Novém Hrádku na Náchodsku mají hodně netradiční vánoční strom. Je jím asi třicetiletý modřín. V městysu totiž potřebovali nevhodně rostoucí jehličnan pokácet, ale bylo jim líto s ním rovnou...

Peníze chybí. ŘSD nechce podepsat smlouvy na dálnice do Trutnova a Jičína

Vizualizace úseku D35 Úlibice – Hořice

Kvůli nejistotě ohledně rozpočtu na příští rok zatím odmítlo Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) podepsat smlouvy o stavbě dálnic D11 z Jaroměře do Trutnova a D35 z Úlibic do Hořic na Jičínsku. Na...

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra

Ondřej Matýs z Olomouce střílí na plzeňského brankáře Nicka Malíka.

Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...

Azuro a půl metru sněhu. V Krkonoších si lyžaři užívají první upravené sjezdovky

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Několik mrazivých nocí a sněžení stačily k tomu, aby lyžařská sezona nejen v Krkonoších začala na několika místech najednou. V pátek ráno vyrazily stovky lyžařů na Černou horu a do Špindlerova Mlýna,...

Falešný policejní šéf lákal z ženy milion, úvěr jí rozmluvil skutečný ředitel

Ředitel hradecké krajské policie Petr Sehnoutka (vpravo) a trutnovský policejní...

Milionem korun se málem zadlužila žena, na niž tlačili po telefonu podvodníci. Jeden z nich se dokonce vydával za policejního ředitele v Trutnově. Naštěstí si žena našla na webu kontakt na skutečného...

2. prosince 2025  16:12

Vázy, hold kubismu. Hradec ukázal vítězný návrh kašny pro Velké náměstí

Kašnu z devíti nádob navrhli vítězové soutěže Tomáš Pavlacký a Petr Preininger.

Devět různě vysokých nádob z vysokopevnostního betonu, taková bude nová kašna na Velkém náměstí v Hradci Králové. Bude připomínat kubistické vázy z přelomu 19. a 20. století, kdy se zrodilo...

2. prosince 2025  9:03

Úraz ho nezastavil. Mladý paraglidista z Broumovska uletěl světový rekord

Premium
Paraglidista Hugo Hadaš při jednom z přeletů nad brazilským vnitrozemím (23....

Student broumovského gymnázia Hugo Hadaš láme světové rekordy v paraglidingu. Letos překonal 498 kilometrů nad Brazílií, loni na jiném typu křídla urazil 512 kilometrů. Do vzduchu se přitom vracel po...

1. prosince 2025

Kauza padělané závěti po továrníku Řípovi. Vdovu čeká nový proces, rozhodl soud

Čtyři ženy jsou obžalované u Krajského soudu v Hradci Králové v případu údajně...

Krajský soud v Hradci Králové se bude muset znovu zabývat případem možné falešné závěti po továrníkovi Františku Řípovi. Odvolací senát v neveřejném jednání zrušil verdikt, který ukládal vdově Aleně...

1. prosince 2025  9:48,  aktualizováno 

Takový vánoční strom jste ještě neviděli. Modřín na Náchodsku nemá žádné jehličí

Agentura Dobrý den osvědčila, že ozdobený modřín na Novém Hrádku drží český...

V Novém Hrádku na Náchodsku mají hodně netradiční vánoční strom. Je jím asi třicetiletý modřín. V městysu totiž potřebovali nevhodně rostoucí jehličnan pokácet, ale bylo jim líto s ním rovnou...

1. prosince 2025  10:55

Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra

Ondřej Matýs z Olomouce střílí na plzeňského brankáře Nicka Malíka.

Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...

30. listopadu 2025  14:50,  aktualizováno 

Peníze chybí. ŘSD nechce podepsat smlouvy na dálnice do Trutnova a Jičína

Vizualizace úseku D35 Úlibice – Hořice

Kvůli nejistotě ohledně rozpočtu na příští rok zatím odmítlo Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) podepsat smlouvy o stavbě dálnic D11 z Jaroměře do Trutnova a D35 z Úlibic do Hořic na Jičínsku. Na...

30. listopadu 2025  17:34

Dům pro kola i atletický tunel. Malšovická aréna v Hradci chystá vylepšení

Pohled na nový stadion Hradce Králové, který má před začátkem ligy potíže s...

Několik podstatných vylepšení se chystá u nového fotbalového stadionu v Malšovicích. Prvním by měl být automatický parkovací dům pro kola, který má vyrůst na ploše mezi arénou a koupalištěm Flošna....

30. listopadu 2025  9:53

Hradec - Jablonec 2:0. Oba góly dal Slončík, dvakrát potrestal chyby hostů

Tom Slončík z Hradce Králové slaví svůj druhý gól v zápase s Jabloncem.

Dvě hrubky v defenzivě stály fotbalisty Jablonce lepší výsledek na půdě Hradce Králové. Domácí v sedmnáctém kole Chance Ligy v sobotu triumfovali 2:0, oba zásahy obstaral po změně stran Tom Slončík....

29. listopadu 2025  14:52,  aktualizováno  17:57

Lyže, bicí, obří vůle. Hudec o kapele s Kosteličem i fíglech, jak odbourat strach

Premium
Jan Hudec

Zrovna se vrátil z rakouského Söldenu, do něhož zamířil částečně pracovně a částečně s rodinou na dovolenou. Samozřejmě, že ho zlákaly i tamní sjezdovky. „Napadl čerstvý sníh, super lyžovačka,"...

29. listopadu 2025

Ve Vrchlabí vznikají trofeje pro světový pohár ve Špindlu, evokují černou sjezdovku

Trofeje pro Světový pohár v alpském lyžování žen ve Špindlu v roce 2026 už...

Ještě nedávno pracoval v kanceláři a organizoval firemní akce, teď Martin Plůcha z Vrchlabí vyrábí trofeje pro vítězky Světového poháru v alpském lyžování žen, který se na konci ledna po třech letech...

29. listopadu 2025  7:23

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

28. listopadu 2025  16:50,  aktualizováno  21:18

