Žena poslala statisíce v ručníku na údajnou expertizu, část peněz zachránila taxikářka

Autor:
  13:57
Na otřepaný trik falešné policistky o napadeném bankovním účtu naletěla seniorka z Trutnovska. Podvodnice ji po telefonu přesvědčila, aby vybrala svoje peníze a bankovky zabalené v ručníku poslala taxíkem do Prahy kvůli odběru otisků prstů. Poškozená tak přišla o 420 tisíc korun, odeslání dalších 300 tisíc zabránila duchapřítomná taxikářka.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Kriminalisté se případem zabývají od úterka, kdy se na ně obrátila právě zmíněná taxikářka.

Vše začalo v pondělí kolem půl druhé odpoledne, kdy poškozené zazvonil telefon a na druhé straně se ozvala údajná policistka s tvrzením, že si na jméno seniorky chtěl někdo vzít úvěr.

Organizovaný zločin po telefonu. Nejsou to amatéři ze sklepa, říká kriminalista

„Podvodnice zaslala e‑mailem služební průkaz i informace o ‚podezřelém muži‘ a následně ženu přepojila na domnělou pracovnici České národní banky. Ta jí sdělila, že pro záchranu peněz musí vybrat všechny úspory a poslat je do Prahy taxislužbou, zabalené v ručníku a uložené v batohu. Bankovky prý budou použity k odebrání otisků prstů a poté vráceny,“ popsala mluvčí trutnovské policie Šárka Pižlová.

Starší žena tedy šla do banky a vybrala 420 tisíc korun z jednoho účtu. Po celou dobu byla podvodnice na telefonu a radila jí, aby bankéřům řekla, že peníze potřebuje na rekonstrukci. Protože banka neměla dostatek hotovosti, dalších 300 tisíc korun jí připravila až na následující den.

„Doma žena podle instrukcí zabalila peníze do ručníku, vložila je na dno batohu a přikryla mikinami. Večer pak předala batoh objednanému taxikáři a za odvoz do Prahy zaplatila pět tisíc korun. Podvodnice jí následně sdělila, že peníze dorazily a že se druhý den vyřeší i zbytek,“ uvedla mluvčí.

K čemu mělo sloužit zabalení peněz, uložených v sáčcích už z banky, ještě do ručníku, policejní mluvčí netuší. „Tak zněly instrukce,“ řekla k tomu.

Drzí kyberšmejdi v telefonátu zastrašovali, vyděšená žena jim poslala milion

Ráno podvodnice seniorce znovu zavolala a scénář se opakoval, tentokrát se šťastným koncem. Kolem jedenácté hodiny přijela před dům poškozené ženy taxikářka, které se chování seniorky i telefonáty od objednavatele zdály podezřelé. Zaslechla totiž i pokyn z telefonu, že vše má vypadat jako zásilka pro vnuka. Kontaktovala proto policii, a zabránila tak dalšímu předání peněz.

„Mladé ženě patří velké poděkování, protože jí nebylo lhostejné počínání starší paní, poslechla svůj instinkt a pomohla tak odvrátit její neštěstí,“ řekla mluvčí.

Policie radí v případě takového telefonátu zachovat klid, neposkytovat své údaje, nepřevádět peníze, zapsat si detaily hovoru, kontaktovat banku i policii.

12. listopadu 2025

Rozstřel

Pravý policista má plastový služební průkaz s fotografií, číslem průkazu a ochrannými prvky, podvodníci předkládají zfalšované kopie bez ochranných prvků.

„Policie nikdy nepožaduje převod peněz, výběr hotovosti ani přístupové údaje. Pravý policista vás nebude nutit k tajnosti ani vyhrožovat. Máte právo si ověřit policistu na lince 158. Pokud odmítá ověření, je to varovný signál. Policie komunikuje přes oficiální kanály jako datová schránka či úřední dopis, ne přes aplikace typu WhatsApp,“ podotkla mluvčí.

