Bezproblémoví, alkohol nekupovali, měli se stěhovat, říkají o vraždě sousedé

Když policie a záchranka v pondělí večer vyjížděla prověřit oznámení o oběšeném muži, panoval v dvoupatrovém bytovém domě na Náchodské ulici v Trutnově klid. Soused, který byl přímo pod místností, kde se vše odehrálo, nezaznamenal žádné podezřelé hluky.

„Vůbec ničeho jsem si nevšiml, a pak najednou vidím venku majáky. Nejdříve přijela policie a záchranka. Pak se tady najednou objevila hromada policejních aut,“ popisuje muž s prošedivělým vousem.

V ulici se hovoří o tom, že prvosledová hlídka našla v pokoji pobodanou ženu. To policie nepotvrdila. Sdělila jen, že jednadvacetiletá žena zemřela násilnou smrtí a že případ vyšetřuje jako vraždu.

„Bližší podrobnosti zatím sdělovat nebudeme. Byla nařízena soudní pitva,“ říká mluvčí Karolína Macháčková.

Policistům a poté zachránce se podařilo resuscitovat o rok staršího muže, který skončil v nemocnici. Policie zatím pracuje s verzí, že vraždit mohl on.

Sousedům však není zřejmý důvod, proč by to udělal. „Byl to celkem normální pár. Nebyli agresivní, nedělali potíže. Snad jednou jsme se chytli kvůli nepořádku tady u dveří,“ líčí soused.

Místní odmítají i to, že by mladý pár měl problémy s drogami či alkoholem. Sousedé ho nikdy opilého neviděli. Vedle navíc bydlí i mladíkova matka. Pár v domě bydlel dočasně, než skončí rekonstrukce bytu v sousedním objektu, kam se měli stěhovat.

„Muž sem občas chodil pro nějaký nákup, třeba energeticky nápoj nebo tak. Ale nikdy jsem ho tu neviděl kupovat alkohol, ani pivo. Jen jednou za čas cigarety,“ popisuje prodavač z večerky, která je hned přes ulici.