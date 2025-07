Zdá se, že alkoholové dýchánky z širšího centra z velké části vymizely. Městská policie zóny, kde se nesmí pít, kontroluje častěji, pomáhají i kamery. Je všední den kolem oběda, teplota 25 stupňů. V centru Trutnova už přes měsíc platí zákaz konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích.

Na zastávce naproti úřadu práce sedí starší muž, balí si cigaretu a na zemi vedle lavičky má plechovku piva. O kus dál na autobusovém nádraží popíjí pivo žena se sluchátky v uších, zatímco s někým telefonuje. Že konzumace alkoholu na veřejnosti zcela nezmizela, dokládají čouhající plechovky z plastového koše na Dolní promenádě. I na Krakonošově náměstí v tuto dobu sedí pod stromem na lavičce muž ve středních letech s plechovkovým pivem.

Místní se však shodují, že ve srovnání s nedávnou dobou, je viditelný rozdíl. Party popíjejících bezdomovců a uživatelů návykových látek v centru nejsou k vidění zdaleka tolik jako dřív.

„Řekla bych, že je to lepší. Už nevysedávají u základní umělecké školy a v podloubí. Vyhláška platí pár týdnů, ještě se to asi úplně neprojevilo. Myslím si, že se bezdomovci přesunuli do parku,“ říká Eva Chovancová sedící s kamarádkou ve stínu na Krakonošově náměstí.

Kolikrát i pozdraví

Bydlí přímo na náměstí, poflakující se opilce dobře zná: „Potkávala jsem je po celý den, děti se často bály jít samy ze školy. Kolikrát i pozdraví, ale je to nepříjemné, zvlášť když jdete s dětmi.“

Změnu pozorují i dvě seniorky, které jdou po historickém náměstí.

„Je pravda, že už tady tolik nevysedávají, městská policie to kontroluje. Jakmile ale jdete k autobusovému nádraží a dál, tam se srocují. Přesunuli se jinam, kde nejsou tolik na ráně. Člověk nerad naráží na taková individua, nevíte, co si o nich máte myslet,“ míní paní Lenka.

Podobný názor má František Zvonár, jenž na Dolní promenádě venčí psa. I tady má od června pití alkoholu stopku.

„Úplně to nezmizelo, ale prořídlo to. Řekl bych, že vyhláška funguje. Bezdomovci se stahovali hlavně do zákoutí kolem vlakového a autobusového nádraží. Na náměstí je kamerový systém, připadá mi, že tam zmizeli úplně.“

V loňském roce městská vyhláška zakázala konzumaci alkoholu na Jiráskově a Lipovém náměstí, na dětských hřištích a v blízkosti škol. Od letošního června stejné omezení platí prakticky v celém centru.

Vyhláška zakazuje popíjení v Benešově ulici, v části Kožešnické, na náměstí Horníků, v historickém centru, na pěší zóně, Horní a Dolní promenádě stejně jako na navazujícím nábřeží Václava Havla, na autobusovém nádraží, náměstí Republiky a Malém náměstí. Výjimku mají předzahrádky restaurací, stánky s občerstvením či vánoční trhy a festivaly.

Městská policie dostala ve vyhlášce nástroj, jak ze zón, kde omezení platí, popíjející vykázat. Do té doby, pokud se nedopouštěli jiných přestupků, na ně neměla žádné páky.

„Popíjení alkoholu jim nic nezakazovalo. Strážníci se zaměřovali na jiné druhy přestupků, protože zároveň s tím většinou docházelo k narušování občanského soužití, veřejného pořádku a poškozování majetku,“ říká ředitel městské policie Radek Svoboda.

Pokuty velký význam nemají

Oblasti, na které se vztahuje vyhláška, strážníci okrskáři kontrolují vícekrát denně. V lokalitách, jako je autobusové nádraží a Horní promenáda, jim pomáhají kamery. Obsluha kamerového systému upozorní operační pracoviště a velitel vyšle hlídku. Někteří žíznivci se snaží vyhlášku obcházet, alkohol si přelévají do plastových lahví od limonády. Strážníci proto obsah kontrolují analyzátorem alkoholu v dechu.

„Když ho strčíme do lahve a trochu jím zamícháme, začne se odpařovat alkohol, který analyzátor rozpozná,“ podotýká ředitel.

Podle něj se vyhláška ukázala jako efektivní, je patrné, že některé „známé firmy“ se už centru vyhýbají.

„Samozřejmě se najdou i ti, kteří to neustále porušují. Je to sepsáno a připraveno pro správní orgán, který to po nich začne vymáhat. Může jim uložit omezující opatření, to znamená, že budou mít na tato místa zákaz vstupu,“ vysvětluje Radek Svoboda.

V případě, že zákaz poruší, mohou se dopustit i trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. Finanční postihy podle ředitele městské policie velký efekt nemají: „Pokuty jsou u těchto osob většinou bezvýznamné. Jednak se víc zadlužují, jednak jim to je často jedno stejně je nezaplatí.“

Město zákaz pití alkoholu na veřejných prostranstvích rozšířilo na základě podnětů obyvatel, kteří si stále častěji stěžovali na nevhodné chování bezdomovců a narkomanů.

„Jejich počet sice osciluje mezi dvanácti a patnácti, ale pobývají přes den na exponovaných místech a svým chováním posíleným alkoholem budí pozornost a obavy všech kolemjdoucích,“ řekl trutnovský starosta Michal Rosa (ODS).