Dlouholetého starostu Adamce vystřídal v čele Trutnova architekt Rosa

Pondělní schůzi zastupitelstva vedl šedesátiletý Ivan Adamec jako starosta naposledy. Volba jeho nástupce a člena městské rady se uskutečnila až v samotném závěru.

Pro Michala Rosu hlasovalo 21 z 31 zastupitelů. Povede koalici ODS, Volby pro město a Pirátů. V blížících se komunálních volbách bude lídrem občanských demokratů.

Nad nabídkou stát se novým starostou okresního města příliš dlouho nepřemýšlel.

„Když jsem zvážil, jaký společenský dosah má moje současná práce a co mohu pro společnost a pro své rodné město udělat jako starosta, nebylo tak těžké se rozhodnout. Těším se na nové úkoly a nové výzvy,“ uvedl šestačtyřicetiletý architekt.

Michal Rosa je trutnovským zastupitelem od roku 2006, zároveň je také radním. V posledních komunálních volbách získal na kandidátce ODS čtvrtý nejvyšší počet preferenčních hlasů.

Příštích deset měsíců bere jako dar

Podle svých slov nemá ve zvyku být pasivním divákem a s přibývajícím věkem jeho potřeba angažovat se roste. Považuje se za hrdého Trutnováka.

Michal Rosa Narodil se v roce 1975. Vystudoval trutnovské gymnázium a fakultu architektury na brněnském VUT. V roce 2005 založil vlastní ateliér. Navrhl mimo jiné rozhlednu na Hnědém vrchu v Peci pod Sněžkou, apartmány u golfového hřiště v Mladých Bukách a také řadu staveb pro město Trutnov. Nejviditelnějším počinem jeho ateliéru je středisko volného času za 200 milionů korun, které se na Nivách otevřelo v roce 2019.

„Chci se aktivně zasadit o to, aby byl Trutnov atraktivním místem pro život, aby se do něj mladí lidé stejně jako já po studiích vraceli, aby zde našli práci a bydlení, kvalitní vzdělání pro své děti a dostupnou zdravotní péči,“ sdělil Rosa, který je členem ODS bezmála 20 let.

Po nástupu do funkce se chce zasadit o dokončení rozjetých investičních akcí. Tou hlavní je rekonstrukce kina Vesmír za téměř sto milionů korun, kterou shodou okolností navrhl jeho architektonický ateliér.

Za zásadní považuje nový starosta čtyři oblasti: dopravu, bydlení, zdravotnictví a životní prostředí.

„Následujících deset měsíců vnímám jako velký dar, který mi umožní důkladně prověřit a připravit podmínky pro realizaci programu, se kterým chci předstoupit před voliče ve volbách na podzim roku 2022. Dokončení probíhajících investičních akcí považuji za samozřejmost stejně jako to, že dostojím závazkům, které tato koalice přijala,“ poznamenal.

Už nemohu být starostou, říká Adamec

Adamec byl jedním z nejdéle sloužících starostů v Česku. Původní profesí učitel je trutnovským zastupitelem od roku 1994. O čtyři roky později se stal starostou. Přestože už v minulosti vykonával funkci starosty souběžně s prací poslance nebo senátora, kterým byl mezi lety 2002 až 2008, tentokrát se rozhodl soustředit se už pouze na práci v Praze.

Nyní skončil také v městské radě Trutnova a zůstává pouze řadovým zastupitelem. Novým členem rady se stal občanský demokrat Vladislav Sauer.

Ve Sněmovně povede Adamec prestižní hospodářský výbor, což si hodně přál.

„Předseda výboru má podstatně víc povinností než řadový místopředseda nebo člen, navíc jsem ještě členem zemědělského výboru. Dospěl jsem k názoru, že už nemohu být starostou. Dostal jsem se do situace, kdy obě funkce není možné skloubit,“ vysvětlil v nedávném rozhovoru pro MF DNES Ivan Adamec.

Politika těší, že se z Trutnova, který po sametové revoluci působil neutěšeným dojmem, stalo moderní město.

„Také jsem jako starosta poznal, že z úrovně komunální politiky lze sice změnit a ovlivnit mnohé, ale zdaleka ne vše, co je k rozvoji a zvyšování kvality života občanů třeba. Řadu problémů lze vyřešit pouze systémovými změnami a řešeními na úrovni celostátní politiky,“ uvedl Adamec.