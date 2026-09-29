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Noční požár ubytovny v Trutnově. Dvěma lidem plameny odřízly cestu ven

Autor:
  10:05
Požár ubytovny v Trutnově (28. září 2026)

Požár ubytovny v Trutnově (28. září 2026) | foto: HZS Královéhradeckého kraje

Požár ubytovny v Trutnově (28. září 2026)
Požár ubytovny v Trutnově (28. září 2026)
Požár ubytovny v Trutnově (28. září 2026)
Požár ubytovny v Trutnově (28. září 2026)
9 fotografií
V Trutnově v pondělí večer vyhořela ubytovna. Když hasiči dorazili k dvoupodlažní budově na Středním Předměstí, z okna jednoho z pokojů v patře už šlehaly plameny. Po nastavovacím žebříku hasiči zachránili dva lidi, kteří nestihli před ohněm utéct . Příčinou požáru se zabývá vyšetřovatel, škoda je předběžně tři miliony korun.

K požáru ve Skřivánčí ulici hasiči vyjeli ve 21:39. Nejdříve se zaměřili na vyhledání osob. Patnáct lidí opustilo ubytovnu včas, dvěma museli pomoci, nikoho dalšího při průzkumu uvnitř nenašli.

O dva lidi zraněné při požáru se postarala zdravotnická záchranná služba, která je odvezla do nemocnice.

„Souběžně se záchranou osob z objektu probíhalo hašení v postižené části budovy. Požár se podařilo lokalizovat v 00:45. Jednotky se následně zaměřily na kontrolu a rozebírání konstrukcí, vyhledávání skrytých ohnisek požáru s pomocí termokamer a jejich dohašování. Likvidace požáru byla velitelem zásahu ohlášena v 01:57,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Radek Mencl.

Požár ubytovny v Trutnově (28. září 2026)
Požár ubytovny v Trutnově (28. září 2026)
Požár ubytovny v Trutnově (28. září 2026)
Požár ubytovny v Trutnově (28. září 2026)
9 fotografií

Škoda na budově se odhaduje na tři miliony, stejně tolik činí uchráněné hodnoty.

Zasahovali profesionální hasiči z Trutnova, dále dobrovolné jednotky z Mladých Buků, Hajnice a trutnovského Horního Starého Města. Ta zůstala na místě na dohlídku i během úterka.

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