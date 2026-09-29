K požáru ve Skřivánčí ulici hasiči vyjeli ve 21:39. Nejdříve se zaměřili na vyhledání osob. Patnáct lidí opustilo ubytovnu včas, dvěma museli pomoci, nikoho dalšího při průzkumu uvnitř nenašli.
O dva lidi zraněné při požáru se postarala zdravotnická záchranná služba, která je odvezla do nemocnice.
„Souběžně se záchranou osob z objektu probíhalo hašení v postižené části budovy. Požár se podařilo lokalizovat v 00:45. Jednotky se následně zaměřily na kontrolu a rozebírání konstrukcí, vyhledávání skrytých ohnisek požáru s pomocí termokamer a jejich dohašování. Likvidace požáru byla velitelem zásahu ohlášena v 01:57,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Radek Mencl.
Škoda na budově se odhaduje na tři miliony, stejně tolik činí uchráněné hodnoty.
Zasahovali profesionální hasiči z Trutnova, dále dobrovolné jednotky z Mladých Buků, Hajnice a trutnovského Horního Starého Města. Ta zůstala na místě na dohlídku i během úterka.