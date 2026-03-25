Lesní požár na Turnovsku málem pohltil i chaty. Hasiči už znají příčinu

Autor: ,
  17:32
Hasiči na okraji Trutnova v městské části Oblanov odpoledne zasahovali u lesního požáru, který hořel na rozloze dvou hektarů a ohrožoval také chatovou osadu. Zásah komplikoval silný vítr. Příčinou požáru byla nedbalost při pálení klestí. Nikdo nebyl zraněn.
Požár na okraji Trutnova ohrožoval místní chatovou osadu. (25. března 2026) | foto: Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

6 fotografií

Požár byl nahlášen krátce po 13. hodině, plameny zasáhly plochu asi 100krát 200 metrů. Na místo vyjelo osm jednotek hasičů a vyhlášen byl druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Do akce hasiči nasadili i dron s termovizí.

„Velitel zásahu rozhodl o zřízení dvou bojových úseků. Nasazeno bylo šest proudů. Na rybníku Dolce bylo zřízeno čerpací stanoviště,“ sdělil na síti X mluvčí hasičů Zbyněk Voříšek. Hasební práce navíc komplikoval i silný vítr. Na místě hasičům pomáhali také těžaři, kteří zajistili stromy hrozící pádem.

O dvě hodiny později se oheň hasičům povedlo lokalizovat. „Kolem patnácté hodiny se požár hasičům podařilo dostat pod kontrolu a nyní se již nešíří,“ uvedla mluvčí hasičů Zuzana Strouhalová.

Na místě události aktuálně dochází k redukci sil a prostředků. Stupeň požárního poplachu byl snížen na první,“ sdělil po 16:00 Voříšek.

„Oheň se dostal do těsné blízkosti rekreačních chatek, ale žádní lidé se v nich v daný moment nezdržovali,“ popsala situaci Strouhalová pro redakci iDNES.cz. Hasičům se navíc podařilo všechny chaty před požárem uchránit, jak ujistil i ředitel městské policie v Trutnově Radek Svoboda. Podle něj v oblanovské zahrádkářské a rekreační osadě celoročně lidé nebydlí.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

„Příčinou vzniku požáru bylo nedbalostní jednání při pálení klestí. Vlivem změny počasí došlo k šíření plamenného hoření. Výše škody je předmětem dalšího šetření,“ řekl Voříšek.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.