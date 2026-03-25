Lesní požár na Turnovsku málem pohltil i chaty. Hasiči už znají příčinu

Požár byl nahlášen krátce po 13. hodině, plameny zasáhly plochu asi 100krát 200 metrů. Na místo vyjelo osm jednotek hasičů a vyhlášen byl druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Do akce hasiči nasadili i dron s termovizí.
„Velitel zásahu rozhodl o zřízení dvou bojových úseků. Nasazeno bylo šest proudů. Na rybníku Dolce bylo zřízeno čerpací stanoviště,“ sdělil na síti X mluvčí hasičů Zbyněk Voříšek. Hasební práce navíc komplikoval i silný vítr. Na místě hasičům pomáhali také těžaři, kteří zajistili stromy hrozící pádem.
O dvě hodiny později se oheň hasičům povedlo lokalizovat. „Kolem patnácté hodiny se požár hasičům podařilo dostat pod kontrolu a nyní se již nešíří,“ uvedla mluvčí hasičů Zuzana Strouhalová.
Na místě události aktuálně dochází k redukci sil a prostředků. Stupeň požárního poplachu byl snížen na první,“ sdělil po 16:00 Voříšek.
„Oheň se dostal do těsné blízkosti rekreačních chatek, ale žádní lidé se v nich v daný moment nezdržovali,“ popsala situaci Strouhalová pro redakci iDNES.cz. Hasičům se navíc podařilo všechny chaty před požárem uchránit, jak ujistil i ředitel městské policie v Trutnově Radek Svoboda. Podle něj v oblanovské zahrádkářské a rekreační osadě celoročně lidé nebydlí.
„Příčinou vzniku požáru bylo nedbalostní jednání při pálení klestí. Vlivem změny počasí došlo k šíření plamenného hoření. Výše škody je předmětem dalšího šetření,“ řekl Voříšek.