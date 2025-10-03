Stalo se to během středy při odborném výcviku. Rybník může mít až dvoumetrovou hloubku, zvíře se však nacházelo nedaleko od břehu.
„Náš student tam uviděl srnce zamotaného do vodních rostlin. Neváhal a jak byl, pro něj skočil. Nožíkem odřezal to, za co bylo zvíře zaháknuté, vytáhl ho a na břehu ho ještě vymotal z rostlin. Pak srnce vypustil do volné přírody,“ popsal zástupce ředitele Roman Štěpánek, který má na starosti středisko školy ve Svobodě nad Úpou.
Zvíře se nechalo chytit nakonec celkem snadno. „Řekl bych, že to byl asi dvouletý srnec. Bylo to zvláštní. Nejspíš ten srnec cítil, že ho klučina zachraňuje, protože jinak by se bránil hlavou a mohlo dojít ke zranění. Úplně nehybně se nechal vytáhnout a rozmotat. Jakmile ho kluk pustil z ruky a pohladil, srnec v pohodě odkráčel,“ řekl zástupce.
Mladík je v druhém ročníku učebního oboru lesní mechanizátor. Škola zveřejnila jeho fotografii se srncem na facebookovém profilu.
„Svým činem ukázal nejen osobní statečnost, ale také hluboký vztah k přírodě a zvířatům. Za jeho jednání mu náleží velké poděkování a uznání, neboť svým příkladem inspiruje ostatní spolužáky i širokou veřejnost,“ uvedlo na sítích vedení České lesnické akademie Trutnov.
Příspěvek hodně rezonoval, sešlo se pod ním přes osm set komentářů. „Hustý. Díky, chlape. Krásná pozitivní zpráva. Potřebujeme takové, v této době obzvlášť,“ ocenil debatér Martin Jeřábek.
Zástupce ředitele také ve čtvrtek předal studentovi čestné uznání od vedení školy a dárkovou tašku s tričkem a upomínkovými předměty. „Student byl pochválen před nastoupenou jednotkou,“ řekl v nadsázce zástupce ředitele Štěpánek.