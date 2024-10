Sportovci sobě. Opravy starých kabin si v Trutnově zajistili sami

Oprava je výsledkem málokdy vídané spolupráce oddílových funkcionářů a trutnovské radnice. Funkcionáři rekonstrukci sami připravili, zajistili projektovou dokumentaci a vybrali stavební firmu. Nové zázemí začne sportovcům sloužit příští rok v létě.

Vlhkost, plíseň, rozpadlé okenní rámy, opadávající omítky uvnitř i venku. Přestože sportoviště na okraji Trutnova patří mezi nejvytíženější ve městě, zázemí mělo k dokonalosti hodně daleko.

„Vše bylo absolutně přežité, původní budova vůbec nebyla určená a dimenzovaná pro tyto účely. Původně ji postavili kvůli zemské výstavě, pak ji předali sportovcům,“ říká Václav Kosinka, předseda SK Horní Staré Město (SK HSM).

Přízemní trakt se třemi malými šatnami ze 60. let nahradí dvoupatrová novostavba s převlékárnami, klubovnou, umývárnami, ošetřovnou, zázemím pro rozhodčí a sklady. Moderní vzhled jí dodá fasáda z modřínových prken a silikonové omítky. Nový středový trakt stavbaři napojili ke stávající budově. Celkem zde bude pět šaten, v další se při turnajích bude moci proměnit klubovna. Odehrávat se v ní bude také suchá příprava malých softbalistů.

„Chtěli jsme to urychlit“

Na místní poměry je velmi neobvyklé, aby si projekt za desítky milionů korun připravil sportovní oddíl. Funkcionáři SK HSM zajistili architektonickou studii, projektovou dokumentaci, vyjednali stavební povolení, zařídili výběr stavební firmy i žádost o dotaci. Projektová dokumentace stála dva miliony korun.

„Chtěli jsme to urychlit, protože nám zázemí před očima odcházelo. Byla to v podstatě dvouletá nepřetržitá práce, dělali jsme na tom po večerech dennodenně, všichni přitom zároveň chodíme do zaměstnaní,“ upozorňuje Václav Kosinka.

SK HSM prodalo sportovní areál v roce 2016 městu, od té doby ho spravuje. „Rekonstrukce byla nutná, mohli jsme ji rok dva odkládat, ale víc už určitě ne. Sportovní klub byl roky zvyklý se o areál starat a šli tomu naproti. Určitě je příjemné, že tomu věnovali takové úsilí a na nás opravdu zbylo pouze financování,“ uvádí trutnovský starosta Michal Rosa (ODS).

Klub podal žádost o dotaci 21 milionů korun z Národní sportovní agentury (NSA), odpověď však zatím stále nedorazila. Není vyloučené, že kompletní náklady nakonec zaplatí město. Původně mělo doplatit „jen“ 17 milionů.

„Není to tak, že když podáte žádost včas a splníte podmínky, tak dotaci od NSA automaticky dostanete. Dotace je nenároková. Zastupitele jsem na to připravil. Pokud dotace nedopadne, tak celou rekonstrukci zafinancuje město,“ potvrzuje Michal Rosa.

Práce začaly v lednu, hotová je hrubá stavba včetně střechy, dělníci osazují nová okna a začínají zateplovat fasádu. „Hrubou stavbu máme za sebou, natahují se inženýrské sítě, střechu zbývá oplechovat. Práce běží přesně podle harmonogramu,“ pochvaluje si Václav Kosinka. Do nového zázemí by se sportovci měli nastěhovat příští rok v červenci.

Tři fotbalová hřiště nestačí

Novinkou bude bezbariérový přístup, z parkoviště bude možné projít přes provozní budovu přímo na sportoviště. Součástí projektu je také rekonstrukce softbalového hřiště, nové budou zídky a sloupy ochranných sítí i antukový povrch. Na fotbalovém hřišti trénuje a hraje utkání 14 mládežnických týmů MFK Trutnov, celkem asi 350 sportovců. Softbalové hřiště využívá oddíl SK HSM, na stadion docházejí také žáci základní školy.

MFK Trutnov má včetně Horního Starého Města tři fotbalová hřiště. Podle předsedy klubu Zdeňka Matěny to nestačí. „V Horním Starém Městě naše týmy trénují každý den kromě čtvrtka. Rozrůstají se nám dívčí týmy. Hledáme další plochy, které bychom mohli využít, abychom ulevili tomuto hřišti, které je přetížené,“ přiznává. Větší a komfortnější zázemí podle něj umožní v Horním Starém Městě pořádat turnaje, což dosud nebylo možné.

Provoz fotbalového a softbalového areálu se navzdory rekonstrukci nepřerušil. Fotbalisté a rozhodčí mají náhradní šatny se sprchami v mobilních kontejnerech. Pouze softbalistky hostují v areálu na Kryblici.

Trutnov do sportovišť každoročně investuje miliony korun. V létě skončila rekonstrukce stadionu u Základní školy Mládežnická za 17 milionů. Na příští rok město plánuje vytvoření sportovního parku na ploše mezi Základní školou kpt. Jaroše, domovem s pečovatelskou službou a dětskou poliklinikou. Vznikne zde víceúčelové hřiště nebo menší atletický ovál.