Trutnov čeká šest měsíců hudby, startují hned dva ročníky Jazzince

Letošní festival měl původně začít v únoru, avšak kvůli covidovým omezením v kultuře se neodehrál ani jeden koncert. Organizátoři jej proto přesunuli na podzim, hned po jeho skončení začne 24. ročník.

Hlavními magnety jsou slavný trumpetista Erik Truffaz a saxofonista Maceo Parker, výjimečnou událostí bude koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu k poctě již nežijícího jazzmana Karla Růžičky.



Přijede víc zahraničních muzikantů

Jazzinec 2021 30. 9. Síň B. Martinů: Paolo Angeli (IT) 5. 10. Uffo: Erik Truffaz (na snímku) Quartet (FR) 12. 10. Síň B. Martinů: Butcher Brown (USA) 14. 10. Síň B. Martinů: Steve Clark (USA) 20. 10. Síň B. Martinů: Adam Ben Ezra (IZ) 27. 10. Síň B. Martinů: Emil Viklický a Pavel Hrubý 1. 11. Národní dům: Ghost-Note (USA) 9. 11. Národní dům: Ida Nielsen & FunkBoots (USA) 16. 11. Uffo: Pocta Karlu Růžičkovi -Symfonický orchestr Českého rozhlasu a hosté 23. 11. Síň B. Martinů: Libor Šmoldas a NYC Trio (CZ/USA) leden 2022 GoGo Penguin (UK)

Koronavirová krize narušila už 22. ročník festivalu, třetina koncertů se nestačila odehrát a pořadatelé je několikrát přesouvali. Letos Jazzinec ani nezačal. Teď si však diváci všechno vynahradí. I díky pandemii přijede mnohem víc zahraničních muzikantů.

„Začali jsme v září a skončíme v dubnu, pauzu si dáme jen přes Vánoce. Letošní sestava je velice silná, jsem z toho nadšený. Je to mix muzikantů, kteří už na Jazzinci hráli, úplně nových kapel a speciálních projektů, které tu budou mít premiéru,“ líčí zakladatel festivalu Tomáš Katschner.

Také Jazzinec poznamenaly ekonomické otřesy posledních měsíců. Peněz od sponzorů je méně než dřív, vypadly příjmy z výstav doprovodné soutěže Jazz World Photo.

„Snažili jsme se ušetřit všude, kde to jen bylo možné, a doufáme, že to nějak dáme,“ tvrdí Katschner.

Odložený 23. ročník zahájil zářijový koncert kapely The Chilean Project. Dnes pokračuje vystoupením italského experimentálního kytaristy Paola Angeliho, který hraje na vlastnoručně sestavenou kytaru s 18 strunami, přídavnými pružinami a pedály. Natočil také album s českou zpěvačkou Ivou Bittovou.

Hned první říjnový koncert přinese skutečnou lahůdku. Do Trutnova se vrátí věhlasný švýcarský trumpetista Erik Truffaz, první říjnové úterý vystoupí v kulturním centru Uffo ve své nejryzejší poloze.



Muzikant usazený ve Francii představí s Quartetem nové album Lune rouge. Truffaz je pověstným novátorem, neustále zkouší hranice hudby. Tentokrát mnohem více než kdykoli předtím vsadil na analogové syntezátory, na desce je výrazně znát styl osmadvacetiletého bubeníka Arthura Hnatka, jemuž trumpetista svěřil produkci.

„Erik Truffaz hrál na Jazzinci několikrát, vždycky s jiným projektem, nikdy ne se svou kapelou. Je to hvězda evropského jazzu, nepřešlapuje na místě, ale neustále přichází s něčím novým,“ poznamenává šéf festivalu.

Většina podzimních koncertů se uskuteční v Síni Bohuslava Martinů, kam se vejde maximálně sto diváků. Vystoupí zde americký baskytarista Steve Clarke, který na festivalu už několikrát hrál s trumpetistou Laco Déczim.

Na festival se vrátí izraelský kontrabasista Adam Ben Ezra. Neobvyklé spojení basklarinetu a klavíru představí Emil Viklický s Pavlem Hrubým. Velkým magnetem bude americká superskupina Ghost-Note, jejíž jádro tvoří mnohonásobní držitelé ceny Grammy Robert Searight a Nate Werth.

Stejně jako Butcher Brown, kteří v Trutnově zahrají v půlce října, reprezentují současný americký jazz doplněný o rap, soul a funky. Ghost-Note a baskytaristka Ida Nielsen, která mnoho let spolupracovala s Princem, budou koncertovat v Národním domě.

Nejdražší v historii festivalu

Mimořádnou událostí bude listopadový koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu k poctě českému klavíristovi Karlu Růžičkovi, který zemřel před pěti lety.



V Uffu vystoupí pianista Tomáš Sýkora se svým bandem a další hosté, z Ameriky přijede zahrát Růžičkův syn Karel, který je jedním z mála českých muzikantů živících se v New Yorku jazzem.

Podle Tomáše Katschnera to bude největší a nejdražší koncert ve více než dvacetileté historii Jazzince. Karel Růžička nikdy na festivalu nehrál.

„Plánovali jsme to, ale z různých důvodů k tomu nedošlo. Pak už bylo pozdě. Vnímám to jako svůj dluh vůči Karlu Růžičkovi, kterého jsem dobře znal. Považuji za důležité jeho tvorbu připomenout. Byl to výjimečný člověk a hudebník, každého si dokázal okamžitě získat. V 60. až 80. letech patřil k nejplodnějším jazzovým muzikantům. Myslím si, že jeho tvorbu znovu docení až další generace,“ vysvětluje Tomáš Katschner.

Závěr 23. ročníku bude patřit britskému triu GoGo Penguin, které patří k nejvyhledávanějším jazzovým uskupením v Evropě a mělo být hlavní hvězdou minulého festivalového finále. K němu ale z dobře známých důvodů nedošlo. Také nadcházející koncert změní termín.

„GoGo Penguin vyměnili bubeníka a zrušili listopadové turné. S největší pravděpodobností proto jejich koncert přesuneme na leden,“ naznačuje zakladatel festivalu.

Na lednový koncert v podstatě plynule naváže 24. ročník Jazzince, který pořadatelé připravují. Už teď je jasné, že jeho hlavní hvězdou bude americký saxofonista Maceo Parker.



Brzy devětasedmdesátiletý hudebník se proslavil v 60. letech spoluprací s věhlasným Jamesem Brownem. Jeho koncert potkal stejný osud jako GoGo Penguin a trutnovskému publiku se představí z dvouletým zpožděním. Naplánován je na 22. března.