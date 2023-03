Východočeský Woodstock se vrací do Trutnova, pořadatelé a radnice volí smír

V brněnské části Pisárky se festival konal od roku 2020. Loňský ročník byl největší, po dvou covidových letech už se zahraničními kapelami a několika tisíci návštěvníky.

Další ročník už na Moravě nepřidá. Magistrát u muzejního pavilonu Anthropos začne budovat sportovní komplex s fotbalovými hřišti, inline okruhem a cyklostezkami za čtvrt miliardy korun. Na jaře má začít demolice stávajících budov.

„Nová magistrátní koalice se rozhodla urychlit zamýšlenou výstavbu a skvělý, pozapomenutý historický areál přeměnit na sportoviště. První demolice by měly začít už v březnu a zasáhnou i prostory, kde se konal festival,“ vysvětlila Marta Vrbová Věchetová, dcera zakladatele trutnovského festivalu Martina Věcheta, která se podílí na organizování přehlídky.

Festivalům na Bojišti nic nebrání

Protože Brno podle ní žádný jiný přírodní areál, kde by se dal uspořádat festival takového rozsahu, nemá, rozhodli se organizátoři vrátit do míst, kde to všechno začalo.

Napomohla tomu i změna ve vedení trutnovské radnice. Dlouholetého starostu Ivana Adamce z ODS, se kterým kontroverzní Martin Věchet neměl nejlepší vztahy, vystřídal necelý rok před komunálními volbami stranický kolega Michal Rosa a starostou zůstal i po podzimních volbách, které občanští demokraté v Trutnově opět vyhráli.

„Když mi po volbách Martin Věchet přišel gratulovat, řekl jsem mu, že z několika stran slýchám, že by se chtěl do Trutnova vrátit, a pokud to tak skutečně je, bylo by potřeba se o tom začít bavit,“ uvedl Rosa.

„Na základě této výzvy organizátoři festivalu skutečně přišli a potvrdili, že mají zájem se na Bojiště vrátit. Festival je tradiční trutnovskou akcí a vždy bude mít své příznivce i odpůrce jako každá jiná,“ dodal starosta.

„Bavili jsme se i o možnostech náhradních luk, které byly za minulého starosty určeny k zastavění. Na okraji se však bohužel bude do dvou let nově stavět. Naděje je, uvidíme, jaké budou další perspektivy. Snad si areál zachová i do budoucnosti možnosti konání takového festivalu,“ uvedl Martin Věchet.

Volný prostor na přilehlých loukách, kde při festivalech stanují návštěvníci, se zmenšuje. Před časem tam vybudovala depo Česká pošta, v plánu jsou další projekty soukromých investorů. To však podle starosty na festivalovém provozu samotného Bojiště nic nemění.

„Tím, jak se bude zóna postupně zastavovat, festivaly přijdou o možnost stanování. Ale na vlastní provoz areálu to nebude mít vliv,“ potvrdil Michal Rosa.

Organizátoři už zahájil prodej vstupenek a oznámili jména prvních účinkujících. Vesměs to jsou muzikanti, kteří na trutnovském festivalu v minulosti několikrát hráli. Objeví se tu například hardcorová skupina Kurtizány z 25. Avenue nebo zpěvák Phil Shoenfelt se skupinou Band of Heysek. Z domácích kapel to budou Visací zámek, Monkey Business či Robert Křesťan s bluegrassovou Druhou trávou.

Na TrutnOFF čeká nový amfiteátr

Akce se uskuteční v nových kulisách. Trutnov už loni na podzim schválil rekonstrukci amfiteátru za deset milionů korun. Do konce května v hledišti vzniknou nové lavičky z kovové konstrukce se sedáky a opěradly z impregnovaného sibiřského modřínu.

„Oproti původnímu řešení řad sedadel do tvaru oblouku, budou řady laviček v rovině. Je to nejen na výrobu levnější varianta, ale v případě potřeby bude mnohem jednodušší je opravit,“ sdělila vedoucí odboru majetku Klára Bednářová.

V novém amfiteátru bude 1 256 míst k sezení, mezi řadami laviček vzniknou dva nové chodníky ze žulových kostek. Opravy se dočká také plocha mezi pódiem a lavičkami, bude z hutněného asfaltového recyklátu.

„Chceme Bojiště dál rozvíjet, protože si myslíme, že má pro Trutnov význam,“ ujistil Michal Rosa.

Mladé Buky se postavily proti festivalu

Festival se konal v Trutnově od devadesátých let do roku 2016. Vznikl na undergroundových kořenech a proslavili ho disidenti v čele s Václavem Havlem.

TrutnOFF se na Bojišti naposledy uskutečnil v roce 2016. Podle organizátorů se další ročník nemohl konat kvůli nejistotě při hledání nového nájemce areálu, které se protáhlo na několik měsíců. Festival tvrdé muziky Obscene Extreme, jenž se na stejném místě koná od roku 1999, ale normálně pokračoval.

V roce 2019 obsadil obvyklý termín na konci srpna multižánrový Artu Kus Festival. Kromě koncertů vsadil na výtvarné dílny a workshopy. Jeho návštěvnost se nikdy nepřiblížila slavnějšímu předchůdci.

Zkraje 90. let, kdy trutnovský festival uváděl velké zahraniční kapely jako Faith No More, se vyšplhala návštěvnost téměř ke 20 tisícům posluchačů.

Když v roce 2016 východočeský Woodstock na Bojišti po dlouhodobých sporech Martina Věcheta s tehdejším vedením města skončil, chtěl ho zakladatel festivalu přestěhovat do Mladých Buků, nedaleko Hrádečku duchovního otce přehlídky Václava Havla. Komorní verze festivalu měla nést název Zahradní slavnost.

Věchet ovšem tvrdě narazil u tamní radnice i u místních. Zastupitelé narychlo schválili čtyři „protifestivalové“ vyhlášky včetně té o nočním klidu, aby pořadatele odradili. Argumentovali mimo jiné devastací krajiny. Obyvatelé dvoutisícového městyse následně konání akce odmítli peticí.