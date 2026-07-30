Nina Fridrichová utekla z ubytovacího zařízení kolem 19:00. Z budovy vylezla oknem, uvedla policie na svém webu. Podle informací iDNES.cz mělo dojít k hádce.
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„Mohla se vydat směrem na Chotěvice nebo do okolních lesů. Pohřešovaná dívka se nachází v nepříznivém psychickém stavu. U sebe nemá žádné doklady, peníze ani mobilní telefon,“ sdělila mluvčí policie Karolína Hynková.
Kvůli věku a psychickému stavu dívky nasadili policisté do pátrání všechny dostupné hlídky i vrtulník. Zároveň žádají kohokoli, kdo by měl o dívce informace, aby kontaktoval policisty na bezplatné lince 158, nebo kterékoli služebně.
Hledaná dívka je asi 160 centimetrů vysoká. Má hubenou postavy a vlasy hnědé až červené barvy, střižené na mikádo a se zapletenými růžovými copánky. Na sobě měla modrobílé pruhované tričko, nebo bílé tričko a šedé kraťasy.