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Policie pátrá po třináctileté dívce. Po hádce utekla z tábora na Trutnovsku

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  22:34

Fotografie pohřešované dívky, třináctileté Niny Fridrichové. (30. července 2026) | foto: Policie ČR

Z letního tábora na Svaté Kateřině u Chotěvic na Trutnovsku utekla ve čtvrtek večer třináctiletá dívka. Podle policistů není pohřešovaná v dobrém psychickém stavu. Prosí veřejnost o pomoc při pátrání.

Nina Fridrichová utekla z ubytovacího zařízení kolem 19:00. Z budovy vylezla oknem, uvedla policie na svém webu. Podle informací iDNES.cz mělo dojít k hádce.

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„Mohla se vydat směrem na Chotěvice nebo do okolních lesů. Pohřešovaná dívka se nachází v nepříznivém psychickém stavu. U sebe nemá žádné doklady, peníze ani mobilní telefon,“ sdělila mluvčí policie Karolína Hynková.

Kvůli věku a psychickému stavu dívky nasadili policisté do pátrání všechny dostupné hlídky i vrtulník. Zároveň žádají kohokoli, kdo by měl o dívce informace, aby kontaktoval policisty na bezplatné lince 158, nebo kterékoli služebně.

Hledaná dívka je asi 160 centimetrů vysoká. Má hubenou postavy a vlasy hnědé až červené barvy, střižené na mikádo a se zapletenými růžovými copánky. Na sobě měla modrobílé pruhované tričko, nebo bílé tričko a šedé kraťasy.

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