Firmy prohodily stavbu tunelů na D11, radioaktivní popílek nejspíš odtěží

Tomáš Hejtmánek
  15:05
Když dělníci na stavbě dálnice D11 u Trutnova v květnu narazili na radioaktivní popílek, zdálo se, že práce na budování tunelu Poříčí se zdrží jen o pár týdnů. Po čtyřech měsících se však silničáři stále nedohodli se zhotovitelem, jak s problémem naloží. Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) už sáhlo ke změně harmonogramu.

Stavební stroje se už v létě přesunuly z trutnovské části Poříčí k sousední Zlaté Olešnici, kde má stát tunel Opevnění. Ten se měl původně razit až jako druhý, avšak kvůli problémům v Poříčí stavbaři pořadí prohodili.

„Přesunuli jsme kapacity a začali pracovat tam. Zpoždění kvůli radioaktivitě tím omezíme. Mělo by se jednat o dny, nikoliv o měsíce. Bavíme se možná o dvou týdnech,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Na D11 u Zlaté Olešnice stavbaři budují portál tunelu Opevnění. (24. září 2025)
Stavba portálu pro tunel Opevnění na D11 u Zlaté Olešnice na Trutnovsku (2. září 2025)
Na třistametrovém úseku dálnice D11 u Poříčí u Trutnova zatím trvá problém s haldami radioaktivního popílku. (24. září 2025)
Na D11 u Zlaté Olešnice stavbaři budují portál tunelu Opevnění. (24. září 2025)
Těžební stroje už jsou v nové lokalitě a stavbaři tam nyní pracují na budování jižního portálu tunelu. S výkopy a zajištěním svahů začali v průběhu září. Musejí nejprve vyhloubit jámu, v níž poté proběhnou razicí práce. K samotné ražbě má dojít na začátku příštího roku.

„Využijeme novou rakouskou tunelovací metodu, při které se profil tubusu rozdělí na menší části, dílčí výruby, které budeme průběžně stabilizovat primárním ostěním ze stříkaného betonu a radiálních svorníků či jiných prvků,“ popsal Jiří Nový ze společnosti Subterra, která na tunelech pracuje spolu s firmou Metrostav TBR.

Horninu budou odborníci odstřelovat přesně dávkovanou trhavinou. Současně chtějí neustále monitorovat masiv a dávkování přizpůsobovat zjištěným geologickým podmínkám. Stejnou metodu použijí později také na tunel Poříčí. Postup je už řadu let nejpoužívanější metodou ražby tunelů u nás a počítá se s ním třeba i na budování tunelu na obchvatu Náchoda.

Tunel Opevnění provrtá hřbet mezi Zlatou Olešnicí a trutnovskou částí Libeč. Měřit má 492 metrů a budou ho tvořit dva samostatné tubusy s bezpečnostními propojkami.

„Ražba tunelu Opevnění by měla být hotova v druhé polovině příštího roku a poté plánujeme kontinuální přechod všech razičských čet a mechanizace na tunel Poříčí, kde musíme v předstihu zahájit přípravu portálů. V souběhu s ražbou tunelu Poříčí budeme betonovat sekundární ostění tunelu Opevnění,“ doplnil Nový.

Tunel v Poříčí bude mít tubusy dlouhé 540 a 576 metrů. Práce původně měly proběhnout v opačném gardu. Záměnou získali stavbaři čas, aby vyřešili problém s radioaktivním popílkem v Poříčí. Stihnout to musejí do jara, aby mohli včas vybudovat portály tunelu.

Odklizení popílku se teprve vyjasní

Právě při přípravě severního portálu v Poříčí narazili stavbaři letos v květnu na zvýšenou radioaktivitu. Kopli totiž do haldy, kam se v minulosti ukládal popílek ze zdejší uhelné elektrárny. Ta používala radvanické uhlí, které má vyšší obsah radionuklidů, především radonu.

„Byla naměřena asi patnáctkrát vyšší koncentrace radioaktivity, než stanovují limity. Byli jsme však ujištěni, že zdraví pracovníků není ohroženo,“ řekl tehdy mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Vzorky přímo na stavbě odebírali inspektoři Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Podle nich hodnoty nejsou zdraví nebezpečné. Přesto si silničáři museli vyžádat závazné stanovisko, jak s materiálem dál naložit.

28. května 2025

„Máme povolení k dalšímu postupu a nastavené podmínky bezpečnosti práce. Předali jsme je zhotoviteli, aby navrhl konkrétní práce v souladu s nálezem SÚJB,“ sdělil Rýdl.

Podle Radka Mátla by měly být další kroky jasné v nejbližší době. Ve hře je odtěžení hald a odvoz radioaktivního materiálu na skládku nebezpečného odpadu.

„Máme předjednané skládky, kam budeme moci materiál uložit. Věřím, že v průběhu podzimu to budeme schopni odtěžit, aby stavba mohla nepřerušeně pokračovat,“ řekl Mátl.

Radiace na D11 oživila historii. Kdysi tu těžili uran pro sovětskou jadernou bombu

Problematický úsek měří asi 300 metrů. Na zbylých 21 kilometrech dálnice se dál pracuje. Zpoždění má být proto minimální. Dálniční úsek z Trutnova na hranice s Polskem má být zprovozněný v roce 2028 a stát za něj zaplatí 11,7 miliardy korun bez daně, což představuje největší dálniční zakázku v historii Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Prioritně se pracuje na tříkilometrovém úseku u hranic, kde se česká dálnice napojí na už existující polskou rychlostní silnici S3. Hotovo tam má být už příští rok.

