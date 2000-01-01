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Od punku a rocku až po alternativu a underground. Ve čtvrtek v podvečer začal na trutnovském Bojišti 42. ročník festivalu TrutnOFF. Mezi prvními návštěvníky byl znovu prezident Petr Pavel, který si odskočil z chalupy v České Čermné na Náchodsku. Prohlédl si zázemí i výstavu k nedožitým devadesátinám Václava Havla. Poslechl si také kapelu Jasná páka.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Nepřehlédnutelný Petr Váša při večerním koncertu Jasné páky bavil publikum.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Prezident Petr Pavel dorazil na TrutnOFF v ležérních kraťasech a tričku. Dostal VIP náramek a prošel si festivalové zázemí. Byl tu už před třemi lety.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Průvodcem prezidentovi byl spoluzakladatel festivalu Martin Věchet. Nabídl stylové tričko s Václavem Havlem, ale Petr Pavel už stejné má.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Na Bojišti se prezident dočkal příznivých reakcí, uvolněně si povídal s některými fanoušky.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
V zázemí festivalu TrutnOFF se prezident Petr Pavel opět potkal s někdejším disidentem Františkem Stárkem.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Pořadatel Martin Věchet měl pro prezidenta zvláštní dárek, originální festivalovou „vrácenku“ z Východočeského Woodstocku z roku 1987. Tehdy se akci pokoušeli podruhé uspořádat ve Volanově, ale policie ji rozehnala. Před třemi lety tu prezident obdržel modrou knížku.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Prezident ochotně pózoval těm, kdo ho požádali o společnou fotku. Ochranka okolo byla ve střehu.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Festival letos připomíná nedožité devadesátiny dramatika, disidenta a prezidenta Václava Havla. Ten byl v letech 1984 až 1987 společně s Martinem Věchetem a Františkem Stárkem u prvních pokusů uspořádat nezávislý festival. Později ho navštěvoval jako prezident i občan. Petr Pavel si prošel venkovní výstavu o Havlovi.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Černobílé fotky zachycují soukromý život Havlových na chalupě na nedalekém Hrádečku, Havlovu kariéru dramatika i jeho vztah k muzikantům včetně setkání s Lou Reedem.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
V hledišti se prezident dočkal potlesku od festivalových fanoušků. Moderátor připomněl z pódia nynější půtky mezi vládou a hlavou státu. „Jak tohle můžete vydržet? My to vlastně taky musíme vydržet... Vydržíme to spolu asi, ne? Ale budeme bojovat,“ znělo z pódia. Prezident přikyvoval, diváci tleskali.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Moderátorka z pódia hlásila, že na sociální sítě pověsila fotku, že festival má nového zvukaře, tedy Petra Pavla. Prezidenta tím rozesmála.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Jako první kapela na festivalu TrutnOFF zahrála kapela Krásné nové stroje.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
A tohle jsou fanoušci Krásných nových strojů. Ve čtvrtek skvěle zahrál Pražský výběr. Hlavní hvězdou pátku bude americká gypsy punková kapela Gogol Bordello, v sobotu jamajská skupina The Wailers a v premiéře také Lucie.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Na úvod festivalu se konala bohoslužba, kterou vedl katolický a husitský kněz. Mše budou také denně ráno.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Hned zkraje festivalu byl amfiteátr dost zaplněný. Převládali starší posluchači, ale mladí také dorazili.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Na indiánské slavnosti pow-wow, jak se festival sám označuje, jsou vítáni „příslušníci kmene“.
Autor: Martin Veselý, MAFRA