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V pět ráno na Sněžce: 500 lidí, rozdělané ohně. Strážci přírody rozdávali pokuty
Východ slunce na nejvyšší hoře Česka si přišly vychutnat stovky turistů. Ne všichni však respektují pravidla ochrany tamní vzácné přírody, a proto sem na kontroly vyrážejí strážci českého a polského...
Naštěstí tu podpěru nezbourali. Dnes je z ní fantastický výhled na Krkonoše
Redakční putování po zajímavých „bétéeskách“ nás s operátorem O2 zavedlo do nejnavštěvovanějšího českého pohoří. Krkonoše, které tvoří přirozenou hranici s Polskem, jsme si prohlédli ze známé...
Nemluvil a neměl doklady. Policisté už znají identitu neznámého muže z Krkonoš
Policisté už znají totožnost muže nalezeného v pondělí 3. srpna večer v Temném dole na Trutnovsku. Jde o cizince, informovali v pátek o vývoji v případu. Neznámého muže našel v pondělí večer v...
Smrt na metalovém festivalu Brutal Assault. Západočeská žalobkyně se oběsila
Policisté řeší případ čtyřiačtyřicetileté ženy, která minulý týden zemřela během metalového festivalu Brutal Assault v Josefově na Náchodsku. Poté, co byla pohřešována, ji policie vypátrala, ale už...
OBRAZEM: Prezident Pavel vyrazil na TrutnOFF, dostal cennost z prapočátků
Od punku a rocku až po alternativu a underground. Ve čtvrtek v podvečer začal na trutnovském Bojišti 42. ročník festivalu TrutnOFF. Mezi prvními návštěvníky byl znovu prezident Petr Pavel, který si...
OBRAZEM: Prezident Pavel vyrazil na TrutnOFF, dostal cennost z prapočátků
Od punku a rocku až po alternativu a underground. Ve čtvrtek v podvečer začal na trutnovském Bojišti 42. ročník festivalu TrutnOFF. Mezi prvními návštěvníky byl znovu prezident Petr Pavel, který si...
Ředitel KRNAP o škrtech a propouštění. Vyjádřil se i k možnému zpoplatnění vstupu
Ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petr Moravec jedná s ministerstvem životního prostředí ohledně propouštění zaměstnanců, jež resort požadoval. Jasno bude do konce roku. Dlouhodobé...
Sportovní městečko v centru Hradce, molo pro tisíce závodníků. Slavný Ironman je tu
Historické centrum Hradce Králové se mění v jedno velké sportovní městečko. Dneškem startuje jedna z největších letošních sportovně-zábavních událostí roku Ironman 70.3 Hradec Králové. Na Eliščině...
Falešné podpisy na petici se nevyplatily. Sdružení do voleb nakonec nepůjde
Po vypuknutí skandálu se zfalšovanými podpisy nové sdružení podnikatelky Lenky Křížové do komunálních voleb ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku nezasáhne. Členové sdružení nyní postupně stahují...
Osudné heslo „koloběžka“. Muž předal šejdířům sedm milionů v hotovosti
Slibům o rychlém zbohatnutí naletěl senior z Trutnovska, který uvěřil podvodnému inzerátu vybízejícího k investování s premiérem Andrejem Babišem a televizní moderátorkou Terezou Tománkovou. Místo...
Auto se hnalo skoro 200 km/h, řídil čtrnáctiletý hoch. Vůz mu půjčil otec
Příliš rychlou jízdu zachytil ve čtvrtek policejní radar u vozu značky Audi na Královéhradecku. Policisté mu u Obědovic na silnici druhé třídy naměřili 193 kilometrů za hodinu. Jaké bylo jejich...
Můj režim vyžaduje až extrémní plánování, říká triatlonistka před závody Ironman
Mistryně světa ze slavného triatlonového podniku Ironman na Havaji Barbora Besperát se chystá na 3. ročník závodu Ironman 70. 3 Hradec Králové, kde bude v neděli startovat poprvé. Elitní...
Hradec Králové v Konferenční lize 2026/27: Program a výsledky
Fotbalisté Hradce Králové v boji o ligovou fázi Evropské ligy vypadli s Besiktasem a čeká je play off o Konferenční ligu. Narazí v něm na Panathinaikos. V našem přehledu najdete informace o termínech...
Kouč Horejš: Postup jsme si prohráli doma, ale jsem hrdý, jak jsme se předvedli
Od našeho zpravodaje v Turecku Zklamaný z výsledku, ale pyšný na svůj tým, jak souboj s Besiktasem Istanbul odehrál. „Protože jsme proti sobě měli výborný tým, víme, proti komu jsme hráli. Besiktas byl samozřejmě lepší, proto...
TrutnOFF má duchovní atmosféru, říká zakladatel. Záměry s areálem kritizuje
Dnes začal čtyřdenní TrutnOFF Open Air Festival. „Východočeský Woodstock“, kde poprvé zahraje kapela Lucie a americká gypsy punková skupina Gogol Bordello, bude věnován nedožitým devadesátinám...
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1 549 000 Kč
Třináct ukradených dodávek a sedm pokusů. Zloději brali výhradně jeden typ
Dva cizinci kradli na Trutnovsku, Královéhradecku, Liberecku a v Praze už od srpna 2015 dodávkové automobily. Vybírali si výhradně vozy Renault Master a celkem způsobili škodu téměř 13 milionů korun....
Horolezec se zřítil v Prachovských skalách, vrtulník přistál mezi věže
Záchranářský vrtulník ve středu v Českém ráji přistál u zraněného horolezce přímo mezi skalami. Zdravotníci ho přepravili do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Manévr mezi pískovcovými věžemi...