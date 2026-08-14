Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

OBRAZEM: Prezident Pavel vyrazil na TrutnOFF, dostal cennost z prapočátků

Autor:
  17:01
Prezident Petr Pavel dorazil na festival na trutnovském Bojišti kvůli koncertu... Koncert Jasné páky na trutnovském Bojišti (13. srpna 2026) Prezident Petr Pavel se objevil na zahájení festivalu TrutnOFF. Provázel ho... Prezident Petr Pavel se objevil na zahájení festivalu TrutnOFF. Provázel ho... Prezident Petr Pavel se objevil na zahájení festivalu TrutnOFF. (13. srpna 2026) Prezident Petr Pavel se objevil na zahájení festivalu TrutnOFF. Na snímku je s... Prezident Petr Pavel se objevil na zahájení festivalu TrutnOFF. Provázel ho... Prezident Petr Pavel se objevil na zahájení festivalu TrutnOFF. Provázel ho... Prezident Petr Pavel se objevil na zahájení festivalu TrutnOFF. (13. srpna 2026) Prezident Petr Pavel se objevil na zahájení festivalu TrutnOFF. Provázel ho... Výstava o Václavu Havlovi na festivalu TrutnOFF (13. srpna 2026) Výstava o Václavu Havlovi na festivalu TrutnOFF a prezident Petr Pavel (13....
Od punku a rocku až po alternativu a underground. Ve čtvrtek v podvečer začal na trutnovském Bojišti 42. ročník festivalu TrutnOFF. Mezi prvními návštěvníky byl znovu prezident Petr Pavel, který si odskočil z chalupy v České Čermné na Náchodsku. Prohlédl si zázemí i výstavu k nedožitým devadesátinám Václava Havla. Poslechl si také kapelu Jasná páka.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (70 příspěvků)

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

V pět ráno na Sněžce: 500 lidí, rozdělané ohně. Strážci přírody rozdávali pokuty

Za východem slunce na nejvyšší horu Česka vyrazily stovky turistů už před pátou...

Východ slunce na nejvyšší hoře Česka si přišly vychutnat stovky turistů. Ne všichni však respektují pravidla ochrany tamní vzácné přírody, a proto sem na kontroly vyrážejí strážci českého a polského...

Naštěstí tu podpěru nezbourali. Dnes je z ní fantastický výhled na Krkonoše

Výhledy z rozhledny Panorama Černá hora v Janských Lázních

Redakční putování po zajímavých „bétéeskách“ nás s operátorem O2 zavedlo do nejnavštěvovanějšího českého pohoří. Krkonoše, které tvoří přirozenou hranici s Polskem, jsme si prohlédli ze známé...

Nemluvil a neměl doklady. Policisté už znají identitu neznámého muže z Krkonoš

ilustrační snímek

Policisté už znají totožnost muže nalezeného v pondělí 3. srpna večer v Temném dole na Trutnovsku. Jde o cizince, informovali v pátek o vývoji v případu. Neznámého muže našel v pondělí večer v...

Smrt na metalovém festivalu Brutal Assault. Západočeská žalobkyně se oběsila

Druhý den na metalovém festivalu Brutal Assault v pevnosti v Josefově (6. srpna...

Policisté řeší případ čtyřiačtyřicetileté ženy, která minulý týden zemřela během metalového festivalu Brutal Assault v Josefově na Náchodsku. Poté, co byla pohřešována, ji policie vypátrala, ale už...

OBRAZEM: Prezident Pavel vyrazil na TrutnOFF, dostal cennost z prapočátků

Prezident Petr Pavel dorazil na festival na trutnovském Bojišti kvůli koncertu...

Od punku a rocku až po alternativu a underground. Ve čtvrtek v podvečer začal na trutnovském Bojišti 42. ročník festivalu TrutnOFF. Mezi prvními návštěvníky byl znovu prezident Petr Pavel, který si...

OBRAZEM: Prezident Pavel vyrazil na TrutnOFF, dostal cennost z prapočátků

Prezident Petr Pavel dorazil na festival na trutnovském Bojišti kvůli koncertu...

Od punku a rocku až po alternativu a underground. Ve čtvrtek v podvečer začal na trutnovském Bojišti 42. ročník festivalu TrutnOFF. Mezi prvními návštěvníky byl znovu prezident Petr Pavel, který si...

14. srpna 2026  17:01

Ředitel KRNAP o škrtech a propouštění. Vyjádřil se i k možnému zpoplatnění vstupu

Ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petr Moravec.

Ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petr Moravec jedná s ministerstvem životního prostředí ohledně propouštění zaměstnanců, jež resort požadoval. Jasno bude do konce roku. Dlouhodobé...

14. srpna 2026  16:02

Sportovní městečko v centru Hradce, molo pro tisíce závodníků. Slavný Ironman je tu

V Hradci Králové trénují před třetím ročníkem závodů Ironman 70.3 (14. srpna...

Historické centrum Hradce Králové se mění v jedno velké sportovní městečko. Dneškem startuje jedna z největších letošních sportovně-zábavních událostí roku Ironman 70.3 Hradec Králové. Na Eliščině...

14. srpna 2026  14:59

Falešné podpisy na petici se nevyplatily. Sdružení do voleb nakonec nepůjde

Premium
Hlavní kandidáti sdružení Náš Dvůr pro komunální volby.

Po vypuknutí skandálu se zfalšovanými podpisy nové sdružení podnikatelky Lenky Křížové do komunálních voleb ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku nezasáhne. Členové sdružení nyní postupně stahují...

14. srpna 2026  14:27

Osudné heslo „koloběžka“. Muž předal šejdířům sedm milionů v hotovosti

ilustrační snímek

Slibům o rychlém zbohatnutí naletěl senior z Trutnovska, který uvěřil podvodnému inzerátu vybízejícího k investování s premiérem Andrejem Babišem a televizní moderátorkou Terezou Tománkovou. Místo...

14. srpna 2026  13:33

Auto se hnalo skoro 200 km/h, řídil čtrnáctiletý hoch. Vůz mu půjčil otec

Radar ukázal, že audi u Obědovic jelo skoro 200 km/h.

Příliš rychlou jízdu zachytil ve čtvrtek policejní radar u vozu značky Audi na Královéhradecku. Policisté mu u Obědovic na silnici druhé třídy naměřili 193 kilometrů za hodinu. Jaké bylo jejich...

14. srpna 2026  11:53

Můj režim vyžaduje až extrémní plánování, říká triatlonistka před závody Ironman

Premium
Mistryně světa v triatlonu Barbora Besperát

Mistryně světa ze slavného triatlonového podniku Ironman na Havaji Barbora Besperát se chystá na 3. ročník závodu Ironman 70. 3 Hradec Králové, kde bude v neděli startovat poprvé. Elitní...

14. srpna 2026

Hradec Králové v Konferenční lize 2026/27: Program a výsledky

Děkovačka fotbalistů Hradce Králové po zápase se Slavií.

Fotbalisté Hradce Králové v boji o ligovou fázi Evropské ligy vypadli s Besiktasem a čeká je play off o Konferenční ligu. Narazí v něm na Panathinaikos. V našem přehledu najdete informace o termínech...

13. srpna 2026  23:28

Kouč Horejš: Postup jsme si prohráli doma, ale jsem hrdý, jak jsme se předvedli

Královéhradecký trenér Horejš během zápasu Hradec - Besiktas.

Od našeho zpravodaje v Turecku Zklamaný z výsledku, ale pyšný na svůj tým, jak souboj s Besiktasem Istanbul odehrál. „Protože jsme proti sobě měli výborný tým, víme, proti komu jsme hráli. Besiktas byl samozřejmě lepší, proto...

13. srpna 2026  23:01

TrutnOFF má duchovní atmosféru, říká zakladatel. Záměry s areálem kritizuje

Pořadatel hudebního festivalu TrutnOFF Martin Věchet

Dnes začal čtyřdenní TrutnOFF Open Air Festival. „Východočeský Woodstock“, kde poprvé zahraje kapela Lucie a americká gypsy punková skupina Gogol Bordello, bude věnován nedožitým devadesátinám...

13. srpna 2026  18:45

Třináct ukradených dodávek a sedm pokusů. Zloději brali výhradně jeden typ

Zloději ukradli 13 dodávek za téměř 13 milionů. Policie je dopadla

Dva cizinci kradli na Trutnovsku, Královéhradecku, Liberecku a v Praze už od srpna 2015 dodávkové automobily. Vybírali si výhradně vozy Renault Master a celkem způsobili škodu téměř 13 milionů korun....

13. srpna 2026  17:36

Horolezec se zřítil v Prachovských skalách, vrtulník přistál mezi věže

Vrtulník při záchraně přistál uprostřed skal

Záchranářský vrtulník ve středu v Českém ráji přistál u zraněného horolezce přímo mezi skalami. Zdravotníci ho přepravili do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Manévr mezi pískovcovými věžemi...

13. srpna 2026  16:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×