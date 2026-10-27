Text „ruce pryč od ČT“ nastříkal před kanceláří ANO na chodník lídr kandidátky Pirátů a STAN v komunálních volbách Kamil Kubica. Tvrdil, že jde o křídový sprej, který smyje větší déšť.
Když se v pondělí ukázalo, že nedělní liják nápis nespláchl, přijeli před hradecké sídlo hnutí pracovníci technických služeb a text odstranili. Podle radnice jim to zabralo asi dvě hodiny a k úhradě nákladů se přihlásili Piráti.
Královéhradecký poslanec ANO Denis Doksanský v úterý na svém Facebooku napsal, že na Kubicu a jeho kolegy podal trestní oznámení. Kubicu také vyzval k rezignaci na post zastupitele a kandidáta na náměstka primátorky.
„Z mého pohledu se jedná o vandalismus a poškozování cizí věci, a to jak vůči majetku města Hradec Králové, tak i soukromého. Proto jsem požádal policii o prošetření,“ uvedl Doksanský.
Kubica na jeho post reagoval tím, že chodník je už čistý. „ANO se snaží zakrýt to, že Tomio Okamura porušil jednací řád Sněmovny a společně s Andrejem Babišem sahají na nezávislost České televize a Českého rozhlasu,“ doplnil komentář Kubica.
Politik nápis nasprejoval na chodník před kanceláří ANO v noci na sobotu jako reakci na nestandardní projednávání zákona o financování veřejnoprávních médií v nočních hodinách. Na jejich podporu se lidé v Hradci Králové sešli také před budovou Českého rozhlasu. Na zábradlí u vozovky pověsili několik transparentů.
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Denis Doksanský se do širšího povědomí dostal svými výstupy v médiích poté, co se stal poslancem. Nejen v Hradci Králové jde o známou tvář. Přes 25 let stojí Doksanský v čele centra Sion, které dříve působilo jako náboženská skupina, později jako spolek, který ve městě zřizuje několik škol.
Základní škola Sion Elementary před lety odmítla respektovat výzvu k vystěhování z městské budovy, když jí skončil nájem. Nakonec v ní mohla zůstat do konce školního roku. Střední škola Sion High School zase nedávno uspěla s žádostí o výrazné navýšení kapacity, o které se snažila přes deset let.
Další setkání na podporu veřejnoprávních médií se v Hradci Králové koná dnes od 16 hodin před budovou Filosofické fakulty univerzity na náměstí Svobody. Ve středu se lidé sejdou také přes hradeckým sídlem České televize. Akce Ruce pryč od médií začíná u kongresového centra Aldis symbolicky ve 4:36 odpoledne.
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24. října 2026