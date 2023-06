Březí vlčice uhynula vyčerpáním, nejspíš si uhryzala tlapu chycenou do pasti

Kadáver březí vlčice našli motorkáři v katastru obce Šonov na Broumovsku na začátku května. Zvíře bylo závažně podvyživené a dehydratované, s oddělenou částí levé přední končetiny. Na Fakultě veterinárního lékařství v Brně provedli pitvu, která ukázala, že v době smrti byla samice přibližně měsíc březí, a zároveň vyloučila přítomnost viru a kovových částic.

„Čtení takového pitevního protokolu není nic pěkného. Dokládá, že vlčice musela několik týdnů trpět, zhubla téměř o čtvrtinu původní váhy, v žaludku měla kus své vlastní tlapy a jehličí, v děloze šest vlčat,“ popsal František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která proto podává trestní oznámení na neznámého pachatele.

Vše ukazuje na to, že se vlčice chytila do pytláckého oka ze silonového či drátěného lanka nebo provazu v úrovni zápěstí a nedařilo se jí vyprostit. To vedlo k dehydrataci a hladovění. Jak se ocitla na místě nálezu, není zřejmé.

Zvíře leželo v lese asi deset metrů od málo používané lesní cesty. Vlčice pravděpodobně patřila k místní smečce, která se pohybuje na území Javořích hor. Vlci se zde trvale vyskytují už pět let a od roku 2019 pravidelně vyvádějí mláďata.

„Přibližně 200 metrů od kadáveru byl nalezen starší vlčí trus, který potvrdil, že vlk místem pravidelně procházel. Výsledky genetické analýzy, které s jistotou potvrdí příslušnost ke smečce, zatím nejsou k dispozici,“ řekl Petr Kafka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Používání pytláckého oka, smyčky nebo podobně zkonstruovaného zařízení je zakázáno. Jejich použití nedovoluje ani zákon o myslivosti.

„Tyto mimořádně neetické pasti zvířeti působí dlouhou a trýznivou smrt žízní a hladem. Je jedno, zda někdo líčil konkrétně na vlka, nebo na jiné zvíře. Podáváme proto trestní oznámení na neznámého pachatele. Fakt, že se vzácné šelmy a dravci stávají i ve 21. století obětí pytláků, je opravdu ostudný,“ uvedl Pelc.

Nejedná o první případ nelegálního usmrcení chráněného vlka. V březnu 2022 byl u nedaleké obce Heřmánkovice nalezen kadáver vlka se zbytky kovových částic. Neznámému střelci hrozí za nelegální odstřel až tři roky vězení. Dvě další prokazatelně zastřelená zvířata byla nalezena také v letech 2019 a 2020 na Mělnicku, pachatele se vypátrat nepodařilo.