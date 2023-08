Do divize jde tým, který si postup vykopal, říká trenér hradecké Slavie

David Homoláč si uvědomuje, že je čeká v divizi velká výzva. „Jsme nováčci, ale máme kvalitu a hrdost,“ řekl v rozhovoru pro MF DNES 49letý trenér, který ještě loni nastupoval jako hráč v okresním přeboru.

Do divize jste postoupili z druhého místa, díky odmítnutí mistra ze Solnice. Tušil jste, že by se něco takového mohlo stát?

Měli jsme určité informace, ale byly to spíš dohady a nejasnosti. Napevno jsme se to dozvěděli až týden před losováním soutěže. I když jsme krajský přebor nevyhráli, postup do divize byl cílem, který jsme si na začátku minulé sezony vytyčili a průběžně se na něj připravovali.

V divizi budete nováčkem a určitě vás nečeká nic lehkého. S jakými ambicemi jde Slavie do nové sezony?

Určitě s cílem uspět. Mohl bych s nadsázkou použít slova trenéra Ladislava Škorpila, který řekl, že jeho cílem je vždy devadesát bodů za sezonu, ale bohužel už v prvním nebo ve druhém kole dojde ke ztrátě (smích). Máme kvalitu a hrdost, ale zároveň pokoru, protože týmy budou mnohem kvalitnější než v krajském přeboru.

Jak se vám proměnil kádr?

Velká obměna to není. Přišli tři noví hráči, a to brankář Jakub Vaníček, záložník Marek Rajnoch a gruzínský útočník Makhare Matsaberidze, který nás upoutal svojí kvalitou. Jinak jsme zůstali pohromadě a jdeme do divize s týmem, který si to vykopal.

U kormidla A-týmu hradecké Slavie začínáte teprve druhou sezonu, máte už nastavenou dlouhodobou koncepci, jak pracovat s hráči?

Náš tým je hodně mladý, plný zajímavých hráčů s potenciálem se fotbalově rozvíjet. Sledujeme i kluky v dorostu a béčku. Cílem klubu je do budoucna zapojit do A-týmu co nejvíce našich odchovanců, u kterých se snažíme, aby byli úspěšní. Chceme zapojovat talentované hráče, kteří by se zapracovávali a stávali plnohodnotnými a dobrými v A-týmu kolem kostry zkušených, kteří by měli tým táhnout.

Klub je v posledních letech po příchodu nového majitele ambiciózní a po postupu prahl. Cítíte jako fotbalový nadšenec, že si klub s takovým zázemím a podporou vedení vyšší soutěž zaslouží?

Ano, už po mém příchodu jsem říkal, že si Slavia a celý areál, kde působíme, vyšší soutěž bezpochyby zaslouží. Byl bych také rád, aby postup do divize přilákal početnější diváckou kulisu. Mám přání, aby si co nejvíce fanoušků, které k nám tímto zvu, našlo cestu na slávistický stadion a byli spokojeni s dobrým fotbalem. Hracím dnem je sobota dopoledne, takže to lze spojit s příjemnou procházkou a náplní před sobotním obědem.

Vy sám jste ve svých devětačtyřiceti letech ještě veden jako aktivní hráč Sokolu Lhota pod Libčany v okresním přeboru, poslední zápas jste však odehrál v květnu roku 2022. Pověsil jste už kopačky na hřebík, nebo ještě máte motivaci a sílu na to hrát a předávat zkušenosti přímo na hřišti?

Letos mi bude padesát, takže moje perspektiva a dlouhodobý fotbalový rozvoj jde místo do kopce už z kopce (smích). Jsem s tím smířený. Fotbal dělám odmalička, nejdřív jako aktivní hráč, v posledních letech už z pozice trenéra. Ve Lhotě máme dohodu, že pokud kluci budou potřebovat a mně by to časově vyhovovalo, jsem schopen jim pomoct. Klub už založil dorostenecký tým, což je správná cesta.

Máte 226 ligových zápasů, 11 branek, 4 asistence. Hradec Králové, Dukla Praha, České Budějovice. K tomu sezona na Slovensku v dresu Slovanu Bratislava – 28 zápasů, 3 góly. Když se poohlédnete zpět za svojí ligovou kariérou, na které angažmá nejraději vzpomínáte?

Každé to angažmá mělo něco do sebe. Fotbal mám rád, a když to řeknu blbě, nemůžu bez něj být. Nespecifikoval bych to tak, že jsem někde prožil nejlepší časy. Někdy se říká, že změna je život, těch změn jsem neměl zas tolik.

Kterému týmu v naší lize nejvíce fandíte? Hradci?

Narodil jsem se v Hradci a jsem odjakživa Hradečák. Klub FC Hradec Králové mám prostě v sobě a je mi nejbližší. Strávil jsem tady od žáčků třicet let jako člen, hráč nebo jako trenér. Jsem tady doma.

Svoji první ligovou branku jste v dresu Hradce vstřelil pražské Slavii, tu hradeckou teď trénujete. Máte ke Slavii citovou vazbu?

První ligovou branku si člověk samozřejmě pamatuje. Jestli se nepletu, byla to 90. minuta, snižoval jsem na 1:2. Tehdejší brankářská legenda Jan Stejskal mně podal balon, usmál se a řekl mi: „No, tak sis ho dal. Vezmi balon a běž na prostředek.“ Bylo to úsměvné, ale vzpomínám na to samozřejmě rád. K hradecké Slavii jsem se dostal teprve loni, ale samozřejmě jsem ji vždycky sledoval.