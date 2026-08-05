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Šest kilometrů adrenalinu. Les u plovárny Dachova se proměnil v ráj bikerů

Tomáš Plecháč
  14:00
Za tři roky se les u hořického koupaliště Dachova proměnil v ráj bikerů se šesti kilometry terénních stezek. První tři singletracky se otevřely před dvěma lety, na začátku letních prázdnin u plovármy Dachova přibyly v okolí lomu U sv. Josefa dvě obtížnější kilometrové trasy a kratší černý jump trail s dropy a lávkami.

Z trailů se rychle stal fenomén, neboť lákají cyklisty z celého kraje. Město do nich investovalo devět milionů korun.

Když středoškolský učitel Marek Palouš s myšlenkou postavit jednosměrné stezky pro horská kola v roce 2021 přišel, nejspíš sám netušil, že už za pár let se les u prvorepublikové plovárny promění ve vyhledávané trailové centrum.

„V Hořicích máme motorky a fotbal. Ježdění na horském kole bylo vnímané hlavně jako zábava pro teenagery. Na traily veřejnost nebyla moc připravená,“ přiznává Marek Palouš, jenž se profesionálně věnoval biketrialu. V roce 1996 dokonce v Japonsku vyhrál mistrovství světa.

Traily Hořice. K oblíbeným trailům Dáška, Potoky a Grizzly se nově přidávají Krmelec trail, Rocklinka trail a Black Spitting Cobra trail.
Traily Hořice. K oblíbeným trailům Dáška, Potoky a Grizzly se nově přidávají Krmelec trail, Rocklinka trail a Black Spitting Cobra trail.
Traily Hořice. K oblíbeným trailům Dáška, Potoky a Grizzly se nově přidávají Krmelec trail, Rocklinka trail a Black Spitting Cobra trail.
Traily Hořice. K oblíbeným trailům Dáška, Potoky a Grizzly se nově přidávají Krmelec trail, Rocklinka trail a Black Spitting Cobra trail.
Traily Hořice. K oblíbeným trailům Dáška, Potoky a Grizzly se nově přidávají Krmelec trail, Rocklinka trail a Black Spitting Cobra trail.
14 fotografií

Inspiraci hledal v Čechách i v zahraničí. „Navštívil jsem spoustu trailových center. Všude jsem viděl, že přinášejí sportovní vyžití, zábavu a že se díky nim tvoří zdravá komunita,“ říká.

Les u hořického koupaliště velmi dobře znal. V okolí lomu U sv. Josefa s kamarády trénoval už před lety, později tam chodil na procházky se psem. První etapa stála pět milionů korun, letošní rozšíření stezek vyšlo na 3,7 milionu.

Podle starosty Hořic Martina Poura (nestraník, Hořičtí patrioti) se ukázalo, že soužití bikerů a návštěvníků zdejších lesů může být funkční: „Když jsme dokončili první etapu, dali jsme si rok na to, abychom si vyzkoušeli provoz a údržbu. I když jsou na to různé názory, žádné dramatické averze jsme nezaznamenali. Provoz je zatím bezproblémový. Jsem rád, že traily jsou hodně navštěvované.“

Stávající síť okolo šesti kilometrů terénních stezek považuje za dostatečnou. S dalším rozšiřováním město v nejbližších letech nepočítá. „Myslím si, že je to maximum toho, co si jak provozně, tak z hlediska údržby můžeme dovolit. Zbytek lesa chceme nechat houbařům a návštěvníkům, kteří tam chodí,“ poznamenává Martin Pour.

Od Dášky po Krmelec

První várku singletracků o celkové délce 3,7 kilometru Hořice otevřely v roce 2024. Nejdelší Dáška trail měří 1800 metrů a zvládnou ho projet i začátečníci. Naopak červený Grizzly trail, plný náročnějších klopených zatáček a skoků, je pro zdatnější jezdce.

Na dojezdy obou singletracků u Kalíšku navazuje 810 metrů dlouhý Potoky trail. Středně těžká trasa vede od lesní studánky do údolí říčky Bystřice, na cyklisty čeká průjezd korytem potoka i série menších skoků.

Letos v létě přibyl červený trail Krmelec s množstvím dřevěných překážek, černá trasa Rocklinka pro zkušené jezdce nabízející kombinaci vysoké rychlosti, technických skoků a náročných dropů a specializovaná skoková linie Black Spitting Cobra.

Přestože jsou nové stezky určené pro bikery, kteří už mají něco za sebou, projet je mohou i méně zdatní cyklisté. „Velkou výhodou tratí je jejich variabilita. Obsahují množství technických překážek a skoků, ale všechny náročné prvky se dají bezpečně objet. Výsledná obtížnost a náročnost jízdy závisí čistě na samotném jezdci a rychlosti, kterou si pro zdolání trailu zvolí,“ vysvětluje Marek Palouš.

O víkendech až stovky návštěvníků

Z trailů se rychle stal fenomén, který do podkrkonošského města láká cyklisty z blízkého i vzdálenějšího okolí. „V týdnu tady jezdí desítky lidí, o víkendech jde návštěvnost až do stovek,“ poznamenává Palouš.

Velkým plusem podle něj je, že trailové centrum nabízí stezky různých obtížností pro různé kategorie: „Tratě jsou postavené tak, aby si tam každý našel to své – rodiče s dětmi i pokročilejší jezdci.“

Marek Palouš založil spolek Traily Hořice, který se stará o údržbu, další rozvoj i propagaci stezek. Specifikem hořických trailů je značné množství dřevěných překážek, jako jsou klopené zatáčky, bedny, kladiny, houpačky a další technické prvky. Vstupní branou do trailového centra je Kudrnáčova zatáčka naproti autokempu, kde trasy začínají a je také dřevěný přístřešek.

Bike park v Mladých Bukách přidal dva traily, cílí na zdatnější jezdce

K začátku tras se cyklisté dostanou po stávající asfaltové cestě začínající u koupaliště Dachova. Do terénních tras pro horská kola v posledních letech investovala také další města ve východních Čechách.

Náchod v roce 2024 postavil tříkilometrový sjezdový terénní trail od Jiráskovy chaty na Dobrošově ke sportovnímu areálu s dopravním hřištěm v Náchodě-Bělovsi. Dvůr Králové vybudoval dva singletracky v lesích nad městskou nemocnicí. Areál s více než deseti kilometry tratí mají i ve Zdobnici v Orlických horách.

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