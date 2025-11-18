Podle policie zatím kriminalisté případ neuzavřeli, protože čekají na další rozbory. Zásadním faktorem bylo také to, že nikdo z pěti cestujících nebyl připoutaný.
Nehoda se stala v podvečer v úterý 9. září na silnici I/37 mezi obcemi Choustníkovo Hradiště a Kocbeře. Řidič vozu Škoda Octavia tam přejel do protisměru a čelně narazil do protijedoucího vozu Ford Galaxy.
Čtyři mrtví po střetu s autem v protisměru, nikdo nebyl připoutaný
„Výsledek znaleckého posudku z odvětví toxikologie prokázal, že dvaačtyřicetiletý řidič vozidla Škoda Octavia byl v době dopravní nehody pod vlivem omamných a psychotropních látek a jedů, konkrétně pod vlivem pervitinu,“ uvedla nyní policejní mluvčí Andrea Muzikantová.
Kriminalisté našli ve vozidle také bílou krystalickou látku, zřejmě další drogu. „Její složení je i nadále předmětem odborného zkoumání,“ doplnila mluvčí.
Řidič škodovky na místě zemřel. Ve fordu cestovali čtyři cizinci, z nichž jednatřicetiletý řidič a další dva spolujezdci ve věku 33 a 51 let závažným zraněním na místě dopravní nehody podlehli. Čtvrtého, třiatřicetiletého pasažéra s těžkým zraněním přepravil vrtulník do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Utrpěl poranění rukou i nohou a pánve.