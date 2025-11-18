Před řízením si dal pervitin. Toxikologie odhalila drogu u nehody se čtyřmi mrtvými

V tragické dopravní nehodě na hlavním tahu na Trutnov, která si v září vyžádala čtyři lidské životy, mohl hrát roli pervitin. Toxikologická expertiza drogu potvrdila v těle řidiče, který za nevyjasněných okolností přejel v zatáčce do protisměru, kde čelně narazil do auta se čtyřmi cizinci. Tři z nich na místě zemřeli, další skončil v nemocnici. Vyšetřování dál pokračuje.
Tragickou dopravní nehodu dvou aut u Choustníkova Hradiště na Trutnovsku nepřežili čtyři lidé, na místě zasahovali hasiči. (9. září 2025) | foto: HZS Královéhradeckého kraje

Podle policie zatím kriminalisté případ neuzavřeli, protože čekají na další rozbory. Zásadním faktorem bylo také to, že nikdo z pěti cestujících nebyl připoutaný.

Nehoda se stala v podvečer v úterý 9. září na silnici I/37 mezi obcemi Choustníkovo Hradiště a Kocbeře. Řidič vozu Škoda Octavia tam přejel do protisměru a čelně narazil do protijedoucího vozu Ford Galaxy.

„Výsledek znaleckého posudku z odvětví toxikologie prokázal, že dvaačtyřicetiletý řidič vozidla Škoda Octavia byl v době dopravní nehody pod vlivem omamných a psychotropních látek a jedů, konkrétně pod vlivem pervitinu,“ uvedla nyní policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

Kriminalisté našli ve vozidle také bílou krystalickou látku, zřejmě další drogu. „Její složení je i nadále předmětem odborného zkoumání,“ doplnila mluvčí.

Řidič škodovky na místě zemřel. Ve fordu cestovali čtyři cizinci, z nichž jednatřicetiletý řidič a další dva spolujezdci ve věku 33 a 51 let závažným zraněním na místě dopravní nehody podlehli. Čtvrtého, třiatřicetiletého pasažéra s těžkým zraněním přepravil vrtulník do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Utrpěl poranění rukou i nohou a pánve.

