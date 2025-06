Zdevastovaná restaurace Vyhlídka v Meziměstí na Broumovsku na léto ožije. Do roku 1945 to byl výstavní podnik Semmering podle nedalekého železničního viaduktu, v devadesátých letech ještě fungoval,...

Královéhradecký kraj chce ocenit za zvelebování veřejného prostoru obec Třebnouševes na Jičínsku. Ta přitom před několika měsíci dostala pravomocně pokutu za navezení stovek tun stavebního odpadu do...

Mladý reprezentant Sojka přestoupil z Plzně do Hradce Králové

Alexandr Sojka přestoupil z Plzně do Hradce Králové. Český fotbalový reprezentant do 21 let, který se představil i na probíhajícím mistrovství Evropy na Slovensku, podepsal s Východočechy víceletou...