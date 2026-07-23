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Roky zachraňovali ostatní, teď bojují o zdraví syna. Dítě má po nehodě zraněnou míchu

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  14:00
Lékaři s rodinou pečuji o Toníka v hradecké nemocnici.

Lékaři s rodinou pečuji o Toníka v hradecké nemocnici. | foto: Archiv ZZS KHK

Jan Šimek se synem Toníkem v nemocnici.
Toník utrpěl ve dvou letech poranění míchy.
Rodina Šimkových se synem Toníkem.
Toník se zotavuje v nemocnici.
5 fotografií
Velkou vlnu solidarity vzbudil nejen na sociálních sítích příběh rodiny malého Toníka Šimka, který utrpěl těžká zranění při prosincové dopravní nehodě. Jeho rodiče jsou záchranáři, ale nyní nemohou pracovat, aby mohli o syna pečovat. Povzbudivé vzkazy posílá Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje i náchodský korfbalový tým, za který otec chlapečka hraje.

„Naši kolegové, kteří roky zachraňovali ostatní, nyní potřebují pomoc. Jde o jejich syna Toníka, vážně zraněného při dopravní nehodě. Oba rodiče jsou zdravotničtí záchranáři, ale vzhledem k rozsahu zdravotních potřeb (dítěte) se v tuto chvíli nemohou vrátit do běžného pracovního režimu. Veškerý čas teď podřizují Toníkově léčbě a intenzivní rehabilitaci a společně dávají maximum sil do přípravy na jeho návrat domů,“ uvedl ve společném prohlášení tým krajské záchranky.

Na podporu rodiny Šimkových, jejichž syn se zotavuje po zraněních, která utrpěl ve dvou letech, uspořádala královéhradecká záchranka na Doniu veřejnou sbírku Toníček bojovníček.

Jan Šimek se synem Toníkem v nemocnici.
Lékaři s rodinou pečuji o Toníka v hradecké nemocnici.
Toník utrpěl ve dvou letech poranění míchy.
Rodina Šimkových se synem Toníkem.
5 fotografií

„Bezohledný řidič způsobil vážnou dopravní nehodu, při níž bylo zraněno sedm lidí. Nejhůře dopadl právě malý Toníček. Je před ním dlouhá cesta plná rehabilitací a intenzivní péče. Současně bude potřebovat speciálně upravený automobil pro bezpečný transport a řadu kompenzačních pomůcek, jejichž pořízení je nad finanční možnosti jeho rodičů,“ píše ke sbírce tým záchranářů.

„Našeho spoluhráče Šímu asi většina z vás zná a asi jste si říkali, proč ho už nepotkáváte na hřišti. Má teď bohužel jiné a důležitější starosti. Jejich syn Toník, který byl vážně zraněný při dopravní nehodě, teď potřebuje veškerý jejich čas na léčbu a intenzivní rehabilitaci. Šíma s Péťou jsou záchranáři. Celé roky pomáhali lidem v těch nejtěžších chvílích. Dnes ale pomoc potřebují oni. Jako klub stojíme při nich a věříme, že jim alespoň trochu pomůžeme ulevit od starostí. Pokud můžete, přispějte prosím na sbírku. Každá koruna i sdílení má smysl,“ napsal na Facebooku korfbalový tým PKC Náchod.

Šance na zlepšení hybnosti

Redakce iDNES.cz se pokusila s rodinou spojit, ale rodiče v tuto chvíli nechtějí poskytovat rozhovory, aby mohli veškerou energii věnovat péči o syna.

Jan a Petra Šimkovi jsou záchranáři ze Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje a Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Nehoda se stala loni 28. prosince.

Toník se zotavuje v nemocnici.

Toník se stále léčí ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové na dětské jednotce intenzivní péče. Při nehodě utrpěl zlomeninu druhého krčního obratle se závažným poraněním míchy a mnohočetné zlomeniny žeber. Následkem poranění přestal ovládat dolní polovinu těla. Je závislý na dýchacím přístroji, prodělal selhání plic, opakované zápaly plic a další závažné infekce. Má za sebou několik operací a dodnes má tracheostomii.

„Poranění míchy v oblasti krční páteře patří mezi nejzávažnější úrazy, které mohou člověka postihnout. U takto malého dítěte je však zároveň naděje, že díky intenzivní a dlouhodobé rehabilitaci dokáže organismus využít svůj obrovský potenciál a získat zpět alespoň část funkcí, které byly po úrazu ztraceny,“ stojí v informacích o sbírce.

Chlapec bude potřebovat dlouhodobé pobyty na rehabilitačních klinikách, specializované terapie, pravidelná cvičení, kompenzační pomůcky a další odbornou péči, která mu pomůže maximalizovat jeho šanci na zlepšení hybnosti, soběstačnosti a kvality života.

O dopravní nehodě informoval v prosinci server iDNES.cz. Při srážce tří aut u Úlibic na Jičínsku záchranáři na místo vyslali šest výjezdových skupin včetně vrtulníku.

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