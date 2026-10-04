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Až patnáct léků. Farmaceut pomáhá, aby jich senioři v domově brali méně

Tomáš Plecháč
  7:29
Farmaceut Juraj Martiška a praktická lékařka Michaela Peroutková. Klinický...

Farmaceut Juraj Martiška a praktická lékařka Michaela Peroutková. Klinický farmaceut do Domova sociální péče v Tmavém Dole dojíždí od loňského podzimu. | foto: Tomáš Plecháč, MF DNES

Domov sociální péče v Tmavém Dole dokončil rekonstrukci dvou oddělení. (únor...
Domov sociální péče Tmavý Důl
Domov sociální péče Tmavý Důl
Domov sociální péče Tmavý Důl
14 fotografií
Do Domova sociální péče Tmavý Důl jezdí klinický farmaceut Juraj Martiška z nemocnice v Trutnově každý týden. V pracovně si vezme kompletní zdravotnickou dokumentaci klienta a několik hodin prochází lékařské zprávy, výsledky laboratorních testů a další dokumenty. S ošetřující lékařkou pak konzultuje nastavenou medikaci, dávkování nebo hledá bezpečnější alternativy léků.

Spolupráce, kterou před časem rozjela trutnovská nemocnice, je v regionu unikátní. Díky ní se daří snižovat množství podávaných léků, předcházet rozvoji nežádoucích účinků i akutním hospitalizacím.

„Starší pacienti většinou užívají mnoho léků. Mají nastavenou medikaci od různých specialistů, ale ne vždy je to nastavení v daný moment ideální. Když se jejich zdravotní stav změní, často je potřeba upravit i medikaci,“ vysvětluje Juraj Martiška.

Farmaceut Juraj Martiška a praktická lékařka Michaela Peroutková. Klinický farmaceut do Domova sociální péče v Tmavém Dole dojíždí od loňského podzimu.
Domov sociální péče v Tmavém Dole dokončil rekonstrukci dvou oddělení. (únor 2025)
Domov sociální péče Tmavý Důl
Domov sociální péče Tmavý Důl
14 fotografií

Výjimkou není, že starší lidé berou denně deset až patnáct léků. Některé z nich však mohou být časem zbytečné, ač jejich rizika přetrvávají.

Jako příklad farmaceut uvádí léky na inkontinenci v situaci, kdy se pacienti kvůli zhoršení stavu už neobejdou bez inkontinenčních pomůcek. Podle něj je nepředstavitelné, aby při rychle rostoucím počtu léčiv specialisté dokonale znali všechny jejich interakce a specifika.

„Je obtížné a časově náročné, aby třeba kardiolog řešil, jestli jeho medikace bude ovlivněna léky, které pacientovi předepsal například kožní lékař. V praxi se dokonce stává, že pacient tyto informace jednotlivým lékařům sdělí nepřesně nebo vůbec,“ říká Juraj Martiška.

Bezpečnější alternativy

Rizika přináší i samotná kumulace několika různých léků. Nezřídka se ukazuje, že některé nové potíže pacienta nemusejí být projevem nemoci, ale nežádoucích účinků léčiv.

„Upravujeme dávky, rizikovější léčiva nahrazujeme bezpečnějšími alternativami nebo léky, u kterých je riziko nežádoucích účinků nižší. Někdy platí, že méně je více,“ pokračuje klinický farmaceut, jenž do Tmavého Dolu dojíždí od loňského podzimu.

Za tu dobu mu rukama už prošly zdravotnické dokumentace všech více než 150 klientů. Každá složka obsahuje desítky listů.

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Často třeba dochází k úpravě dávkování léků na vysoký tlak, které někteří pacienti berou i desítky let. „Krevní tlak v pokročilém věku obvykle klesá, ale medikace u mnoha z nich mnohdy zůstává stejná. Je potřeba to pohlídat a léky včas upravit nebo vysadit, tak aby to pacientovi neuškodilo,“ uvádí Juraj Martiška. Starší organismus má navíc sníženou schopnost léky vylučovat.

Faktorem, který ovlivňuje cyklus léčiva v těle, je také klesající spotřeba jídla a sklony k dehydrataci.

„Pokud se problém nezachytí včas, může nastat zhoršení zdravotního stavu, které pacienta přivede do nemocnice,” upozorňuje.

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Praktická lékařka Michaela Peroutková, která v domově sociální péče působí, spolupráci s klinickým farmaceutem vnímá jako vítanou zpětnou vazbu: „Je to pro mě důležitý informační zdroj a jakási supervize. Díky tomu se nám daří u pacientů postupně snižovat počet užívaných léků.“

Za komplikaci považuje, že klienti do domova často přicházejí s neúplnou dokumentací. Zdravotníci tak mají o jejich stavu i dřívějším užívání léků mnohdy jen omezené informace.

„Musíme to složitě dohledávat, kolikrát je to detektivní práce,“ podotýká lékařka.

Jiný způsob podávání léků

Zdravotníci po konzultaci s farmaceutem také upravili způsob podávání preparátů.

„Někteří pacienti mají přímo do žaludku zavedenou sondu, kterou dostávají stravu a léky. Ne všechny léky je ale možné před podáním rozdrtit a podat sondou,“ připomíná vrchní sestra Eva Drbohlavová.

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Projekt zaměřený na klienty domovů pro seniory spustilo oddělení klinické farmacie v trutnovské nemocnici před několika měsíci.

„Vnímám to velmi pozitivně. Když klienti berou méně léků, má to vliv na jejich psychiku a přispívá to k tomu, že se mohou cítit relativně dobře,“ uvádí ředitelka domova sociální péče Kateřina Pincáková.

Farmaceuti jezdí kromě Tmavého Dolu i do domovů v Žacléři a Trutnově. Rozvíjející se spolupráce nemocnice a sociálních zařízení v oblasti klinické farmacie je v republice ojedinělá.

„Je to skvělý příklad spolupráce a propojení zdravotní a sociální oblasti,“ oceňuje náměstek hejtmana pro zdravotnictví Jan Kříž (ANO).

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