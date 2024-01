V karavanu vybuchla tlaková lahev a rozmetala ho, dvojice se popálila

Hasiči dostali oznámení o požáru karavanu v Budčevsi v neděli krátce před polednem. Hořelo v sousedství rodinného domku a bytovky při hlavním tahu mezi Poděbrady a Jičínem.

„Požár byl při příjezdu jednotek v plném rozsahu. Průzkumem bylo zjištěno, že došlo k výbuchu tlakové lahve, která se v karavanu nacházela. Nasazením dvou útočných proudů jsme dostali požár pod kontrolu. Lehce zasažen byl i vůz, který parkoval v bezprostřední blízkosti karavanu,“ uvedla mluvčí hradeckých hasičů Martina Götzová.

Dva zraněné si převzali do péče zdravotničtí záchranáři, ženu převezli na chirurgické oddělení do nemocnice v Jičíně a muže přepravili vrtulníkem do hradecké fakultní nemocnice.

„Žena a muž středního věku utrpěli popáleniny v obličeji a horní části těla. K popáleninám došlo při hašení požáru,“ sdělil mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Ivo Novák.

Na místě zasahovali profesionální hasiči z Jičína a dvě jednotky dobrovolných hasičů z Kopidlna a Libáně. Velitel zásahu vyhlásil likvidaci události ve 13:18. Místo zásahu si převzal majitelův syn. Vyšetřovatel příčin požáru odhadl škodu na 450 tisíc korun a uchráněné hodnoty na 50 tisíc.

„Příčinou vzniku požáru se dosud zabýváme s vyšetřovatelem hasičů,“ řekla mluvčí jičínské policie Eliška Pospíšilová.