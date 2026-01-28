V městech Královéhradeckého kraje zdražilo teplo i voda. Rychnov je výjimkou

,
  8:48
Obyvatelé někdejších okresních měst v Královéhradeckém kraji si letos připlatí za vodu i teplo. Ceny stouply o asi 3,5 až 6 procent. Výjimkou je Rychnov nad Kněžnou, tam ceny zůstávají na loňské úrovni.

Elektrárna v Opatovicích nad Labem patří Danielovi Křetínskému. | foto: Radek Kalhous, MAFRA

Energetická krize s vysokými cenami za elektřinu a plyn pominula a díky tomu většina tepláren dramaticky nezdražuje.

Obyvatelé Hradce mají dlouhodobě nízké ceny za dodávky tepla, které nyní mírně stoupnou o 4,5 procenta. Elektrárny Opatovice dodají gigajoule (GJ) za 907,54 korun.

„Pro běžnou domácnost to znamená nárůst o 80 korun měsíčně. I po této změně zůstává teplo z opatovického zdroje jedním z nejdostupnějších řešení v centrálním vytápění v republice,“ přibližuje mluvčí EOP Hana Počtová.

Opatovická elektrárna dodává teplo do 63 tisíc domácností na Královéhradecku, Pardubicku a Chrudimsku a pracuje na přechodu od uhlí k plynu, které by mělo nastat k roku 2030. Podnik spadá pod Energetický a průmyslový holding, jehož majoritním akcionářem je Daniel Křetínský.

Změny cen v kraji

Hradec Králové

Teplo (Kč za GJ)
2025
868,45/Opatovice
872/Tepelné hospodářství HK

2026
907,44/Opatovice
911/Tepelné hospodářství HK

Voda (Kč za m3)
2025 151,97
2026 157,27

Jičín

Teplo (za GJ)
2025 896
2026 949

Voda (za m3)
2025 106,34
2026 109,59

Náchod

Teplo (za GJ)
2025 1005
2026 990

Voda (za m3)
2025 109,98
2026 114,13

Rychnov nad Kněžnou

Teplo (za GJ)
2025 929,6
2026 929,6

Voda (za m3)
2025 91
2026 91

Trutnov

Teplo (za GJ)
2025 985
2026 1020

Voda (za m3)
2025 120,67
2026 129,11

Podobné zvýšení ceny tepla se týká i 25 tisíc domácností, které odebírají teplo od Tepelného hospodářství Hradec Králové. Městský podnik je závislý na dodávkách opatovické elektrárny. Typická domácnost, která odebírá 25 GJ ročně, zaplatí měsíčně o 80 korun víc.

Podle předsedy představenstva Jiřího Seidlera se daří držet cenu na republikovém minimu. Republiková průměrná cena dálkového tepla se bude pohybovat letos kolem 1 100 korun za GJ včetně daně, tedy asi o pětinu výše než v Hradci.

Příznivá cena za teplo zůstane Rychnovským. Už třetím rokem ji městská společnost drží na částce 929,60 korun za GJ.

Naopak skok čeká obyvatele Jičína, cena za teplo vzroste o 5,9 procenta na 949 korun za GJ. „Důvodem je zvýšení provozních nákladů,“ uvedl mluvčí radnice Jan Jireš. Roční platba za teplo v třípokojovém bytě při průměrné spotřebě 25 GJ vzroste o 1 325 korun přibližně na 23 730 korun.

Centrální teplo v Jičíně dodává do 2 500 bytů, školám a dalším klientům městská společnost Správa nemovitostí města. Teplo vyrábí v několika plynových kotelnách, které jsou díky kogeneraci schopné vyrábět i elektřinu. Před energetickou krizí v letech 2018 až 2021 se Jičínským dařilo cenu tepla snížit až na 548 Kč/GJ, v roce 2023 se však dostala na trojnásobek, poté šla dolů.

Obyvatelé Náchoda dlouhodobě platili za teplo nejvíc v kraji, ale letos tomu tak nebude. Společnost innogy zlevnila o 1,5 procenta na 990 Kč/GJ. Firma před šesti lety za sto milionů zmodernizovala teplárnu z uhelné na plynovou. Roku 2023 cena dosáhla dokonce 1 562 Kč/GJ, poté však nastalo snížení o třetinu, které firma držela i loni.

Nejvyšší cenu za teplo zaplatí v Trutnově. Teplo z elektrárny v Poříčí vyjde na 1 020 Kč/GJ, zvýšení proti loňsku je o 3,6 procent.

Rychnovu ubylo havárií, ceny za vodu nechal

Vyšší položkou v domácím rozpočtu budou i platby za vodu. Průměrná cena vodného a stočného v republice se loni dostala na 134 korun za metr krychlový dodané a odkanalizované vody.

V Rychnově nad Kněžnou, kde město od roku 2021 provozuje vodovody a kanalizace vlastní společností, si i přes mírný vzestup drží příznivou cenu. Obyvatelé zaplatí stejně jako loni 91,02 Kč/m3. Průměrná tříčlenná domácnost by tak měla při spotřebě 90 litrů na osobu a den opět zaplatit okolo 9 tisíc korun za rok.

„Díky investicím ubývá poruch a havárií a tím i nákladů,“ uvedl starosta jedenáctitisícového Rychnova Jan Skořepa (Nezávislí za Rychnov). Loni město plánovalo do oprav a rekonstrukcí vodárenské infrastruktury přes 46 milionů korun. Hlavními stavbami podle starosty byly výměna technologie vodojemu Sibiř, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Na Drahách a pokračující rekonstrukce správní budovy čistírny odpadních vod.

Dříve městské vodárenské sítě provozovala firma Aqua Servis, kterou většinově vlastní rakouská Energie AG Bohemia. Aqua Servis v ostatních městech a obcích na Rychnovsku obecní vodovody a kanalizace nadále provozuje, dodává vodu pro 40 tisíc obyvatel. Cena vodného a stočného od Aqua Servisu není jednotná. Například odběratelé v Kostelci nad Orlicí letos platí 104 korun za metr krychlový, v Častolovicích 137 korun.

Vodohospodáři se odvolávají na investice

Vodárny v Jičíně a Náchodě, které jsou v majetku obcí a tradičně udržují nižší cenovou hladinu, zvedly cenu vodného a stočného jen mírně o 3 až 4 procenta. V Jičíně se platí 109,59 Kč/m3, v Náchodě 114,13. Vodárny to vysvětlují tím, že ceny materiálů, energií a služeb jsou pro ně nepředvídatelné.

„Ačkoliv se ekonomické prostředí uklidňuje, stále čelíme nejistotám, které přímo ovlivňují náklady na provoz. Pro rok 2026 jsme proto přistoupili k mírnému zvýšení ceny. Chceme zajistit stabilní běh společnosti, její vyrovnané hospodaření a zároveň pokračovat v obnově infrastruktury, což je dlouhodobý závazek vůči našim odběratelům,“ uvádí předseda představenstva Vodohospodářské a obchodní společnosti a starosta Jičína Jan Malý (ANO).

Na zdražení vstupních nákladů upozorňuje i VAK Náchod, který loni nezdražoval, ale má před sebou investice do vodárenské soustavy.

Z podobných důvodů sáhli ke zdražení i vodohospodáři v Trutnově, kde si místní připlatí o 7 procent. Vodovody a kanalizace Trutnov, které dodávají vodu 35 tisícům lidí, zdraží na 129,11 Kč/m3. Při průměrné spotřebě 90 litrů na osobu a den zaplatí tříčlenná rodina za vodu 12 700 korun, tedy asi o 830 korun více než loni.

V Hradci voda opět drahá

Nejdražší vodu budou mít znovu obyvatelé Hradce Králové. Cena stoupne o 3,5 procenta na 157,27 Kč/m3. Podobně se cena zvedala i loni. „Podstatou zvyšování cen je především zvýšená potřeba investic do obnovy vodárenského majetku. Rekonstrukce považuji za nutné, protože nejstarší části Vodárenské soustavy východní Čechy byly vybudovány před více než 60 lety,“ říká ředitel VAK Hradec Králové Jiří Šolc.

Hradecké vodárny, které zásobují pitnou vodou 173 tisíc lidí, potřebují investovat i do vyšší kapacity sítí, aby umožnily rozvoj obcí.

Hradec se v cenách za vodu v republikovém srovnání dlouhodobě pohybuje mezi dražšími lokalitami. Městy a obcemi vlastněný VAK Hradec Králové, majitel sítí, se zabývá investicemi do majetku. Provoz sítí i fakturaci klientům zajišťuje Královéhradecká provozní (KHP) ze skupiny francouzské Veolie. Provoz vodáren má KHP pronajatý od října 2005 na 30 let. Ceny schvaluje VAK Hradec Králové.

Odpady zdražil Jičín, poplatek je nízký

Dobrou zprávou je, že okresní města ponechávají výši nájemného v městských bytech. Stejné zůstaly i poplatky za psy.

Města drží i ceny za likvidaci odpadů, výjimkou je Jičín, který byl loni s částkou 612 korun nejlacinější. Nyní zdražil o pětinu na 732 korun za dospělého. Mladší nadále neplatí nic.

Radnice uvádí, že bez zdražení nebude systém udržitelný. Za odpad Jičín platil loni 26 milionů, z toho jen 7 milionů činí výnos z poplatků a 7 milionů je výnos z odpadového hospodářství. Zbývajících 12 milionů město doplácí na úkor městských investic.

„Při porovnání s jinými městy bude poplatek 732 korun stále jedním z nejnižších. Občané řady měst srovnatelně velkých s Jičínem platí více než tisíc korun ročně,“ říká mluvčí města Jan Jireš. Výhodou Jičína je, že svoz zajišťuje vlastní společností. Obyvatelé Popovic nadále mají slevu z poplatku ve výši 96 korun, protože na katastrálním území je městská skládka.

Zvedá se vstupné do bazénu

Jízdné v MHD stouplo v Rychnově a Náchodě, kde autobusy jezdí v tarifu Iredo. Za jízdenku zaplatí 18 korun místo nedávných 16 korun.

Hradec také od ledna zdražil vstupné do krytého plaveckého bazénu a akvacentra přibližně o pět korun. Průměrné zdražení bude do pěti procent. Jedna hodina plavání v bazénu pro dospělého od 14 hodin a o víkendech zdraží ze 105 korun na 110. Vstup do akvacentra i do bazénu bude za 175 korun za hodinu místo 170.

V městech Královéhradeckého kraje zdražilo teplo i voda. Rychnov je výjimkou

Elektrárna v Opatovicích nad Labem patří Danielovi Křetínskému.

Obyvatelé někdejších okresních měst v Královéhradeckém kraji si letos připlatí za vodu i teplo. Ceny stouply o asi 3,5 až 6 procent. Výjimkou je Rychnov nad Kněžnou, tam ceny zůstávají na loňské...

28. ledna 2026  8:48

