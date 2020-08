ČEZ by chtěl koupit hradecký teplárenský podnik, město prodej odmítá

Přestože vedení Hradce Králové striktně odmítá prodat městskou společnost Tepelné hospodářství (THHK), překvapivě se objevil další velmi lukrativní zájemce.

Jenže firma ČEZ Teplárenská s největší pravděpodobností ostrouhá: i kdyby si město prodej rozmyslelo, uchazeč o podnik, jehož hodnota činí asi 800 milionů korun, se nejspíš sám diskvalifikoval.

V úterý 14. července měli manažeři ČEZ Teplárenské do datové schránky města odeslat dopis, v němž potvrzují zájem o vstup do THHK. Avšak primátorovi Alexandru Hrabálkovi (ODS) se žádost dostala do ruky až v pátek. S překvapením zjistil nejen její zájem o městskou společnost, ale i to, že ČEZ Teplárenská mezitím kontaktovala šéfy zastupitelských klubů.



„Dopis na mě působí zvláštně, ale především mě zaráží jeho forma. Na jednu stranu jsme byli požádáni o diskrétnost a na druhou byl odeslán zastupitelským klubům v okamžiku, kdy mne osočili, že mně dopis poslali už 14. července. Už jsem mluvil s člověkem na ČEZ, který za dopisem stojí, a požádal jsem ho o vysvětlení,“ zlobí se Hrabálek.

„Kdybych byl schizofrenní, bral bych to osobně. Udělali to velmi nešťastně a nešikovně. Představte si, že oslovíte primátora, on neodpoví, ale vy jej mezitím zostudíte v širokém okolí. Přitom mohli zavolat. Není to slušné ani profesionální jednání,“ tvrdí primátor Hrabálek.

ČEZ nabízí nejen odkup, ale třeba i pronájem

Ani omluva podle všeho nebude nic platná. Hradec prodávat nechce a přestože ČEZ Teplárenská předložila několik variant vstupu do THHK, město se brání.

Uchazeč nabízí stoprocentní odkup podílu, je však připraven koupit jen část, a navrhuje i vytvoření společného podniku, případně i řešení, že si jej pronajme. ČEZ městu sděluje, že by v THHK rád provedl Due Dilligence, tedy jakési posouzení její kondice, aby mohl předložit konkrétní návrhy.

„I já jsem z dopisu v rozpacích, protože nepřišel na město, ale jen šéfům zastupitelských klubů. Každopádně Tepelné hospodářství je soběstačná společnost, která nepotřebuje bohatou nevěstu, jež by ji měla finančně založit. Jediné, co potřebujeme, je ukorigovat konečnou cenu za teplo. Prodej rozhodně není na pořadu dne,“ odmítá transakci i Věra Pourová (ANO), náměstkyně zodpovědná za majetek města.

Zajímavostí je, že Pourová před vstupem do politiky působila jako předsedkyně dozorčí rady ČEZ Teplárenská. Střet zájmů však odmítá: „Byla jsem u vzniku té společnosti, ale už je to deset let. Střet zájmů vylučuji a současné členy představenstva vůbec neznám. Nemám v tom žádný osobní zájem.“

Primátor: Není důvod prodávat

Také podle Hrabálka by prodej městské společnosti byl minimálně unáhlený: „Kdybychom hypoteticky chtěli Tepelné hospodářství prodat, chtěli bychom to udělat pro město maximálně výhodně a navíc bychom si chtěli zachovat určitý vliv, protože není možné zbavit se tak strategického podniku. Na teple je závislých asi 24 tisíc domácností, které bychom nemohli vystavit nejistotě a nebezpečí, že se jim buď topit nebude, anebo jim několikanásobně stoupnou výdaje. Zatím nemáme důvod prodávat.“

Také názor třetího koaličního partnera - Změny a Zelených - je stejný. Náměstek primátora pro životní prostředí a školství Martin Hanousek považuje THHK za „poslední cenný městský velmi lukrativní klenot“ a prodej zásadně odmítá.

800 milionů je málo, tvrdí ředitel hradecké firmy

Kromě Hrabálka a Pourové se nad způsobem komunikace pozastavuje i ředitel společnosti Tepelné hospodářství Jiří Seidler.

„Nikdo mne nekontaktoval ani neinformoval. Také na Tepelné hospodářství žádný dopis adresovaný nebyl a pokud vím, nikdo se nikdy se zástupci ČEZ Teplárenská nesetkal,“ říká dlouholetý odpůrce prodeje společnosti.

V duchu pořekadla, že „vše má svou cenu“, by podle Seidlera prodej Tepelného hospodářství jednou mohl být pro Hradec zajímavý: „Pokud by někdo nyní nabídl miliardu, potom ať firmu prodají. Ale odhady hovořící o 800 milionech? To je podle mě málo. A rodinné stříbro by se mělo zachovat.“

Také opoziční Piráti, i když mají k fungování THHK mnoho výhrad, považují prodej za nesmysl.

„Tepelné hospodářství není firma pohybující se v klasickém tržním prostředí. Nikam nemůže expandovat a její zákaznici nemají možnost volby. Jeho úlohou by měla být údržba a rozvoj teplárenské soustavy a regulace cen tepla pro Hradečáky. Minimálně to druhé evidentně nefunguje, protože sama radnice chce od tepelného hospodářství vysoké dividendy, které nezaplatí nikdo jiný než Hradečáci v účtech za teplo. Je to v podstatě další daň. Řešit problémy firmy jejím prodejem je ale nesmysl,“ říká zastupitel Aleš Dohnal.

ČEZ: Město by prodejem získalo zkušeného partnera

ČEZ Teplárenská na dotaz redakce zájem o odkup Tepelného hospodářství potvrdila. Podle ní by transakce bez ohledu na kupní cenu byla pro město výhodná. „Město by získalo silného a stabilního partnera se zkušenostmi s provozem tepelných hospodářství po celé České republice,“ tvrdí regionální mluvčí ČEZ Šárka Lapáčková Beránková.

O městskou firmu, která ročně vydělává kolem 15 milionů korun, je dlouhodobý zájem a její cena strmě roste. Již v roce 1996 mohl Hradec za THHK dostat 30 milionů. Odmítl však i stomilionovou nabídku v roce 2002. Jen o dva roky později byla opatovická elektrárna ochotná dát Hradci 296 milionů korun a před pěti lety mohlo město utržit už půl miliardy. Hradec odmítl a skutečnou cenu Tepelného hospodářství vyčíslil na trojnásobek.

Vedení města si elektrárnu v Opatovicích prohlédlo krátce po volbách v roce 2018, tehdy se však údajně o prodeji THHK nemluvilo. Nyní odhady hovoří o hodnotě firmy kolem 800 milionů korun. Meziročně se v průměru zvyšuje asi o sedm procent. Na miliardu se tedy vyšplhá asi za tři roky.