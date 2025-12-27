Tendr na stavbu dálničního obchvatu Úlibic na D35 je vypsaný. Cena je přes miliardu

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v minulých dnech zahájilo výběrové řízení na stavbu dálničního obchvatu Úlibic na Jičínsku na D35. Součástí zakázky je i přeložka silnice I/16, která dálnici u Úlibic kříží. Předpokládaná cena díla je 1,42 miliardy korun bez DPH. Základní termín pro odevzdání nabídek je 25. února.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Radek Latislav, MF DNES

Vyplývá to ze zadání tendru na soutěžním profilu ŘSD. Na stavbu má ŘSD od října 2024 pravomocné stavební povolení. Stavba by podle ŘSD měla začít v roce 2026 a hotová by měla být v roce 2029.

Obchvat Úlibic zakončí v Královéhradeckém kraji dálnici D35 vedoucí od Hradce Králové přes Hořice k Jičínu. Navazující úsek z Úlibic do Turnova v Libereckém kraji, který vede přes Český ráj, nebude ŘSD stavět jako dálnici, ale jako přeložku silnice I/35. Vyhne se obcím a bude mít dva pruhy s třetím pruhem ve stoupáních.

Otevírají se dva nové úseky D35. Uleví dopravě ve Vysokém Mýtě a u Hořic

Dálniční obchvat o délce 1,6 kilometru svede dopravu východně od Úlibic a na jejich severní straně bude končit mimoúrovňovou křižovatkou se silnicí I/16 vedoucí z Jičína směrem na Novou Paku a Krkonoše. Součástí stavby bude i přeložka sinice I/16 o délce 2,2 kilometru na severním okraji Úlibic, na níž stavbaři postaví takzvanou turbookružní křižovatku o průměru 60 metrů pro napojení dopravy od Úlibic a obcí severně od obce.

Dosud veškerá doprava na trase Hradec Králové - Jičín po silnici I/35 vede přes Úlibice. Řidiči v obou směrech přes obec s 300 obyvateli jedou klesáním a stoupáním. Rychlost v obci je snížená na 40 kilometrů v hodině a na stávajícím kruhovém objezdu napojující silnici I/35 na silnici I/16 se často tvoří kolony aut.

Stavět se bude tři roky

Na trase D35 mezi Hradcem Králové a Úlibicemi řidiči od 16. prosince jezdí po 12 kilometrů dlouhém úseku mezi Hořicemi a Sadovou. Úsek ze Sadové na mimoúrovňovou křižovatku Plotiště u Hradce Králové silničáři budují, otevřít jej chtějí na konci roku 2026.

Úsek D35 z Hořic do Úlibic o délce 16,3 kilometru má ŘSD připravený ke stavbě. Chtělo jej začít stavět na konci letošního roku, ale kvůli chybějícím penězům v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) se tak nestalo. Nyní ŘSD míní, že stavba by po doplnění rozpočtu SFDI mohla začít na přelomu prvního a druhého čtvrtletí příštího roku. Trvat by měla tři roky.

Dálnice D35 má spojit Liberec, Hradec Králové a Olomouc, zatím je z celkových 210 kilometrů hotových několik vzájemně nepropojených částí o délce kolem 130 kilometrů. Další části ŘSD buduje. Celá D35 by podle ŘSD mohla být hotová do pěti let. Po dokončení bude D35 severní alternativou k přetížené dálnici D1.

