ŘSD vypsalo tendr na D35 mezi Hořicemi a Úlibicemi, úsek má stát šest miliard

„ŘSD zahájilo výběrové řízení na zhotovitele stavby D35 Úlibice - Hořice. Na stavbu je vydáno stavební povolení v právní moci a dokončuje se majetkoprávní příprava,“ uvedl na sociální síti X generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. V roce 2025 se uskuteční i archeologický průzkum.

Od loňského listopadu ŘSD na trase D35 v Královéhradeckém kraji buduje úsek mezi Hořicemi na Jičínsku a Sadovou na Hradecku a od září navazující úsek mezi Sadovou a mimoúrovňovou křižovatkou Plotiště u Hradce Králové.

Obchvat Úlibic, který zakončí v Královéhradeckém kraji dálnici D35 vedoucí od Hradce Králové přes Hořice k Jičínu, má nepravomocné stavební povolení.

Vypsání tendru na stavební firmu ŘSD plánuje ve druhém čtvrtletí roku 2025, vlastní stavba by mohla začít na přelomu let 2025 a 2026. Do provozu by obchvat o délce 1,6 kilometru měl jít v roce 2029.

Úsek z Úlibic do Turnova v Libereckém kraji, který povede přes Český ráj, nebude ŘSD stavět jako dálnici, ale jako přeložku silnice I/35. Vyhne se obcím a bude mít dva pruhy s případným třetím pruhem ve stoupání.

13. března 2024

Dálnice D35 má spojit Liberec, Hradec Králové a Olomouc. Bude severní alternativou k přetížené dálnici D1. Vláda její vybudování označuje za prioritní. Po dokončení bude D35 s délkou 210 kilometrů nejdelší dálnicí v Česku. Zatím je z D35 hotových několik vzájemně nepropojených částí.