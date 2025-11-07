Firmy napadly tendr na nové náměstí. Hradec výhodnou nabídku vyřadil

Autor: ,
  14:15
Byly o třetinu levnější, ale zakázku na stavbu nového náměstí v Hradci Králové nezískaly. Firmy Stako a Smola HK napadly výběrové řízení na revitalizaci areálu mezi Gayerovými a Vrbenského kasárnami. Hradec jejich nabídku za 92 milionů vyřadil a dal přednost sdružení Gardenline a BAK s cenou 138 milionů.

Podle radnice o vítězi rozhodlo kritérium zkušeností stavbyvedoucího, které mělo váhu 40 procent. Cena tvořila zbylých 60 procent hodnocení. Rada města výsledek tendru schválila 7. října.

„Město už při výběru dodavatele postupovalo podle předem vymezených hodnoticích kritérií a zcela v souladu s platnou právní úpravou, takže není ve vztahu k výsledku zadávacího řízení jakýkoli důvod k pochybám,“ sdělila mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková.

„Se závěry hodnoticí komise a výběrem kategoricky nesouhlasíme. Zkušenosti stavbyvedoucích jsme doložili. Hodnocení komise pokládáme za nezákonné,“ řekl jednatel firmy Stako Petr Kulda.

V hradeckých Gayerových kasárnech zatím parkují auta. (19. února 2025)
Revitalizace veřejného prostranství v areálu Vrbenského a Gayerových kasáren v Hradci Králové
Hradecká radnice plánuje vybudovat mezi kasárny nové náměstí.
Mezi Gayerovými a Vrbenského kasárny vznikne prostor pro volný čas.
19 fotografií

Stěžovatelé také namítají, že vybraný vítěz nesplnil některé reference. Tvrdí i to, že náměstek primátorky Lukáš Řádek (TOP 09) byl jako člen komise ve střetu zájmů kvůli svým podnikatelským aktivitám. Jeho společnost Envicons totiž s vítěznou firmou Gardenline dlouhodobě spolupracuje.

Pokud stěžovatelé neuspějí s námitkou podanou k primátorce Pavlíně Springerové (HDK), jsou podle Kuldy připraveni obrátit se na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. To by mohlo stavbu zdržet. Radnice počítala s tím, že práce zahájí na počátku příštího roku, hotovo by mělo být v roce 2027. Zdržení by mohlo ohrozit evropskou dotaci z programu IROP ve výši téměř 32 milionů korun.

Parkoviště zmizí, mezi kasárny v centru Hradce vznikne kulturní zóna

Komise po zhodnocení nabídek přidělila vítěznému sdružení 80,04 bodu. Sdružení Stako a Smola HK dostalo 60 bodů. Na třetím místě skončila s 39,78 bodu společnost Aquasys, která nabídla cenu 139 milionů korun bez DPH. Předpokládaná cena díla před soutěží byla 131 milionů korun bez DPH.

Stavbou náměstí radnice naváže na mnohasetmilionovou rekonstrukci Vrbenského kasáren, kterou nyní provádí Královéhradecký kraj. Stavbaři by měli v celé lokalitě bývalých kasáren opravit zpevněné plochy i inženýrské sítě a obnovit zeleň. Místo osadí novým mobiliářem. Dosud prostor mezi kasárenskými budovami slouží jako parkoviště.

Přeměnou parteru mezi kasárnami by měl vzniknout víceúčelový prostor pro trávení volného času, setkávání i odpočinek obyvatel města. Přes nové náměstí by podle představ radnice mohla vést jedna z hlavních pěších cest do historického centra.

Hradecké muzeum se stěhuje do Gayerových kasáren opravených za 310 milionů

Vrbenského a Gayerova kasárna vnikla v 19. století. Jsou asi stejně velká a stojí zrcadlově proti sobě. V roce 2021 dokončil Královéhradecký kraj rekonstrukci Gayerových za 310 milionů korun, je v nich odborné pracoviště Muzea východních Čech.

Vrbenského kasárna kraj od loňského roku přestavuje na muzejní budovu. Dílo za 565 milionů korun má být hotové letos.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Ve Špindlerově Mlýně usadili most přes Labe, který propojí skiareály

Usazování konstrukce lyžařského mostu přes Labe ve skiareálu ve Špindlerově...

Stavbaři v úterý usadili nosné konstrukce nového lyžařského mostu přes řeku Labe u Labské přehrady ve Špindlerově Mlýně. Most a výstavba nové lanovky z parkoviště P1 směrem na Hromovku představuje...

OBRAZEM: Oheň zničil Labskou boudu před 60 lety, nahradil ji brutalistní monument

Labská bouda na pohlednici z roku 1933 a její současná podoba.

Horské boudy, poskytující turistům občerstvení i odpočinek, patří k hřebenům Krkonoš. Největší slávu zažívaly na počátku 20. století, kdy jich bylo kolem třiceti. Jejich prokletím bývaly ničivé...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Rozjásaní hokejisté Hradce po jednom z gólů do třinecké branky.

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Majitel prohrál spor s národním parkem, dům v Peci kvůli moréně nepostaví

Pozůstatek ledovcové morény v Peci pod Sněžkou v místě, kde zájemce usiloval o...

Zájemce o stavbu rodinného domu v Peci pod Sněžkou prohrál spor se Správou Krkonošského národního parku. Ta nechtěla svolit s výstavbou, protože podloží pozemku tvoří chráněná moréna někdejšího...

Hradecký fotbal kupuje skupina okolo Pavla Nedvěda. Fanoušci bouřili radostí

Nový znak klubu na plášti arény, pro mnohé návštěvníky první pohled, který jim...

Je rozhodnuto. Po osmi měsících dlouhého vyjednávání královéhradečtí zastupitelé v úterý odsouhlasili prodej fotbalového klubu podnikatelské skupině Fotbal HK 1905 kolem bývalých reprezentačních...

Firmy napadly tendr na nové náměstí. Hradec výhodnou nabídku vyřadil

V hradeckých Gayerových kasárnech zatím parkují auta. (19. února 2025)

Byly o třetinu levnější, ale zakázku na stavbu nového náměstí v Hradci Králové nezískaly. Firmy Stako a Smola HK napadly výběrové řízení na revitalizaci areálu mezi Gayerovými a Vrbenského kasárnami....

7. listopadu 2025  14:15

Advokát si objednal únos expartnera své dcery, důkazy pro vraždu soud neuznal

Advokát Pavel Jelínek přichází na vyhlášení rozsudku ke Krajskému soudu v...

Pardubický advokát Pavel Jelínek a jeho tři komplicové jsou podle soudu vinní z únosu bývalého partnera Jelínkovy dcery. Krajský soud v Hradci Králové nepřijal verzi obžaloby, že šlo o vraždu na...

7. listopadu 2025,  aktualizováno  12:10

Judistka Zárybnická vstřebává evropský titul. Velké překvapení, přiznává

Česká judistka Julie Zárybnická (vlevo).

Krásně se jí to sešlo! Už téměř týden Julie Zárybnická přijímá gratulace ke svému skvělému sportovnímu výsledku a nyní k nim přibývají narozeninové. „Pomalu mi to s odstupem dnů snad už dochází, ale...

7. listopadu 2025  8:22

Seniorka z Náchodska uvěřila falešnému faráři. Poslala mu 400 tisíc korun

ilustrační snímek

Falešný farář připravil seniorku z Náchodska o 400 tisíce korun. Třiasedmdesátiletou ženu podvodník kontaktoval přes aplikaci WhatsApp, uvedla ve čtvrtek na webu policejní mluvčí Andrea Muzikantová....

6. listopadu 2025  22:13

Na evropské poháry chceme útočit do pěti let, líčí Ivo Ulich, nový spolumajitel Hradce

Premium
Spolumajitel firmy Fotbal HK 1905 Ivo Ulich na zasedání zastupitelstva Hradce...

Nemá to být hračka pro vlastní potěšení, jako to působí u některých jiných vlastníků fotbalových klubů, zvláště z let minulých. Na Ivu Ulichovi přesto byla vidět klukovská radost, když hradečtí...

6. listopadu 2025

Soukromé školy hledají novou adresu, v půlce školního roku jim zruší nájem

Učitelé ze Základní školy Hučák zapózovali s plackami. Varují před škrty ve...

Dvě soukromé základní školy z Hradce Králové si musejí hledat nové prostory. Stávající učebny, které si pronajímají v objektu Univerzity Hradec Králové (UHK) v ulici Víta Nejedlého, budou muset...

6. listopadu 2025

Český pavilon z výstavy Expo v Japonsku nakonec nechceme, rozhodl Hradec

Na světové výstavě Expo 2025 v japonské Ósace dnes ministr zahraničí Jan...

Město Hradec Králové už nebude usilovat o český pavilon ze světové výstavy Expo v Japonsku. Rada města neschválila návrh pokračovat v přípravách odkupu a přenesení pavilonu do Hradce Králové. Téma se...

5. listopadu 2025  17:16

OBRAZEM: Oheň zničil Labskou boudu před 60 lety, nahradil ji brutalistní monument

Labská bouda na pohlednici z roku 1933 a její současná podoba.

Horské boudy, poskytující turistům občerstvení i odpočinek, patří k hřebenům Krkonoš. Největší slávu zažívaly na počátku 20. století, kdy jich bylo kolem třiceti. Jejich prokletím bývaly ničivé...

5. listopadu 2025  16:56

Iredo v Pardubickém kraji zdraží téměř o čtvrtinu, jízdné půjde nakupovat v mobilu

ilustrační snímek

Jízdné v integrovaném dopravním systému IREDO (Integrovaná regionální doprava) na východě Čech se od 14. prosince zvýší průměrně o 19 procent. Tarif nebude pro náhodné cestující od nového jízdního...

5. listopadu 2025  13:14

Pokus o vraždu ve věznici. Odsouzený pořezal druhého, hrozí mu výjimečný trest

Věznice Valdice na Jičínsku (12. července 2017)

Pokus o vraždu mezi spoluvězni vyšetřují kriminalisté v Královéhradeckém kraji. V noci na úterý napadením vyvrcholil konflikt dvojice odsouzených ve Valdicích na Jičínsku. Krajští kriminalisté už...

5. listopadu 2025  10:46,  aktualizováno 

Kraj sní o UNESCO, osamostatní Muzeum krajky Vamberk. Nemá tým, zní kritika

Muzeum krajky ve Vamberku (září 2022)

Vamberecká krajka, která patří k nejvýznamnějším turistickým fenoménům regionu, bude mít vlastní muzeum i po formální stránce. Unikátu se věnuje Muzeum krajky Vamberk. Zastupitelé Královéhradeckého...

5. listopadu 2025  10:01

Jak zastavit prohry? Musíme si víc věřit, burcuje trenér basketbalistů Hradce

Tomáš Dvořák z Hradce Králové u míče v zápase se Slavií.

Bilance je na nováčka soutěže stále vcelku příznivá. Dvě dosavadní výhry ho nechávají ve vyrovnaném balíku týmů druhé poloviny tabulky, k posunu výš to není daleko. Přesto by basketbalisté Hradce...

5. listopadu 2025  9:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.